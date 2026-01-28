$42.960.17
Ексклюзив
10:05 • 2266 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
09:51 • 3840 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів
08:35 • 6366 перегляди
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йдеVideo
Ексклюзив
08:19 • 10476 перегляди
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
28 січня, 03:48 • 17368 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43 • 38163 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 53344 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 41373 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 62710 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 31790 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Сікорський закликав Маска обмежити Starlink для росіян: той вибухнув образами

Київ • УНН

 • 352 перегляди

Ілон Маск відреагував на заклик очільника МЗС Польщі Радослава Сікорського запобігти використанню росіянами Starlink, назвавши його "слинявим імбецилом". Маск заявив, що Сікорський не усвідомлює, що Starlink є основою військового зв'язку України.

Сікорський закликав Маска обмежити Starlink для росіян: той вибухнув образами

Американський бізнесмен, засновник компаній "SpaceX", "PayPal", Neuralink і The Boring Company Ілон Маск відреагував на заклик очільника МЗС Польщі Радослава Сікорського. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис Маска в соцмережі "Х".

Деталі

Як повідомлялось раніше, Радослав Сікорський закликав Ілона Маска запобігти використанню росіянами Starlink для ударів по Україні. Він зазначив: заробляння грошей на воєнних злочинах може зашкодити бренду як самого Ілона Маска, так і компаній і стартапів, засновником яких він є.

У відповідь Маск назвав Сікорського "слинявим імбецилом".

Цей слинявий імбецил навіть не усвідомлює, що Starlink є основою військового зв'язку України

- заявив він.

Додатково

Нещодавно українські фахівці виявили термінал Starlink на борту збитого російського безпілотника БМ–35. Це дозволяє операторам керувати апаратом на великих відстанях, роблячи його майже невразливим для РЕБ.

Водночас інтеграція супутникового зв'язку SpaceX у конструкцію дрона дозволяє операторам керувати апаратом у режимі реального часу на величезних відстанях. Головна проблема полягає в тому, що такі безпілотники стають майже невразливими для стандартних засобів радіоелектронної боротьби.

“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%19.01.26, 18:20 • 57456 переглядiв

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Техніка
Бренд
Війна в Україні
Starlink
PayPal
Neuralink
Радослав Сікорський
SpaceX
Ілон Маск
Україна
Польща