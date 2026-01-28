Сікорський закликав Маска обмежити Starlink для росіян: той вибухнув образами

Американський бізнесмен, засновник компаній "SpaceX", "PayPal", Neuralink і The Boring Company Ілон Маск відреагував на заклик очільника МЗС Польщі Радослава Сікорського. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис Маска в соцмережі "Х".

Деталі

Як повідомлялось раніше, Радослав Сікорський закликав Ілона Маска запобігти використанню росіянами Starlink для ударів по Україні. Він зазначив: заробляння грошей на воєнних злочинах може зашкодити бренду як самого Ілона Маска, так і компаній і стартапів, засновником яких він є.

У відповідь Маск назвав Сікорського "слинявим імбецилом".

Цей слинявий імбецил навіть не усвідомлює, що Starlink є основою військового зв'язку України - заявив він.

Додатково

Нещодавно українські фахівці виявили термінал Starlink на борту збитого російського безпілотника БМ–35. Це дозволяє операторам керувати апаратом на великих відстанях, роблячи його майже невразливим для РЕБ.

Водночас інтеграція супутникового зв'язку SpaceX у конструкцію дрона дозволяє операторам керувати апаратом у режимі реального часу на величезних відстанях. Головна проблема полягає в тому, що такі безпілотники стають майже невразливими для стандартних засобів радіоелектронної боротьби.

