Эксклюзив
14:08 • 714 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
12:18 • 7874 просмотра
Известного пса Мишу больше не пускают в столичное метро во время обстрелов - зоозащитникиPhoto
10:17 • 17466 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
10:07 • 30550 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
09:54 • 18763 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
09:19 • 30540 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 30687 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 15486 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 35380 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
16 сентября, 06:54 • 23418 просмотра
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
10:07 • 30550 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
09:19 • 30540 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура16 сентября, 08:08 • 30687 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 35380 просмотра
Трамп заявил, что Зеленскому придется заключить сделку

Киев • УНН

 • 158 просмотра

Дональд Трамп заявил, что Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется заключить сделку для прекращения российского вторжения. Он также отметил, что Европа должна прекратить покупать нефть у россии.

Трамп заявил, что Зеленскому придется заключить сделку

Президент США Дональд Трамп заявил, что Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется действовать и заключить соглашение, чтобы положить конец российскому вторжению в Украину. Об этом он  сказал журналистам  перед визитом  в Великобританию, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Он должен будет заключить сделку, Зеленский должен будет заключить сделку, а Европа должна прекратить покупать нефть у россии. Хорошо? Знаете, они говорят, но они должны прекратить покупать нефть у россии 

- сказал Трамп.

Комментируя отсутствие прогресса с путиным по Украине, Трамп в очередной раз заявил, что "для танго нужны двое".

Это два человека, Зеленский и путин, которые ненавидят друг друга, и, похоже, мне приходится сидеть с ними в одной комнате, потому что они не могут сидеть вместе. Там царит огромная ненависть 

- добавил президент США.

Затем он защитил свой саммит на Аляске с путиным, заявив, не предоставив никаких доказательств в подтверждение этого, что "эта встреча многого достигла".

Что наобещал путин Трампу за последние полгода - ответ МИД Украины16.09.25, 13:48 • 14626 просмотров

Дополнение

Владимир Зеленский выражал надежду, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер сможет провести очень конкретную дискуссию с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом относительно гарантий безопасности США для Украины. Украина хочет иметь документ, который поддерживают Америка и все европейские партнеры.

13 сентября Дональд Трамп заявлял, что готов ввести серьезные санкции против россии, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, и когда все страны Альянса прекратят покупать нефть у рф.

Зеленский ранее заявлял, что США могут подтолкнуть российского диктатора владимира путина к диалогу. Украина готова к предложению президента Дональда Трампа относительно трехстороннего и двустороннего формата.

Анна Мурашко

Политика
Владимир Путин
Аляска
Кир Стармер
Хранитель
НАТО
Дональд Трамп
Великобритания
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты