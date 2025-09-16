Трамп заявил, что Зеленскому придется заключить сделку
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется заключить сделку для прекращения российского вторжения. Он также отметил, что Европа должна прекратить покупать нефть у россии.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется действовать и заключить соглашение, чтобы положить конец российскому вторжению в Украину. Об этом он сказал журналистам перед визитом в Великобританию, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Он должен будет заключить сделку, Зеленский должен будет заключить сделку, а Европа должна прекратить покупать нефть у россии. Хорошо? Знаете, они говорят, но они должны прекратить покупать нефть у россии
Комментируя отсутствие прогресса с путиным по Украине, Трамп в очередной раз заявил, что "для танго нужны двое".
Это два человека, Зеленский и путин, которые ненавидят друг друга, и, похоже, мне приходится сидеть с ними в одной комнате, потому что они не могут сидеть вместе. Там царит огромная ненависть
Затем он защитил свой саммит на Аляске с путиным, заявив, не предоставив никаких доказательств в подтверждение этого, что "эта встреча многого достигла".
Дополнение
Владимир Зеленский выражал надежду, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер сможет провести очень конкретную дискуссию с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом относительно гарантий безопасности США для Украины. Украина хочет иметь документ, который поддерживают Америка и все европейские партнеры.
13 сентября Дональд Трамп заявлял, что готов ввести серьезные санкции против россии, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, и когда все страны Альянса прекратят покупать нефть у рф.
Зеленский ранее заявлял, что США могут подтолкнуть российского диктатора владимира путина к диалогу. Украина готова к предложению президента Дональда Трампа относительно трехстороннего и двустороннего формата.