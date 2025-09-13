США можуть підштовхнути путіна до діалогу – Зеленський

$41.310.10
Ексклюзив
14:03 • 4286 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
10:21 • 12288 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
13 вересня, 07:00 • 23278 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo
12 вересня, 19:25 • 29123 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 43519 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 31571 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 46983 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 52426 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 36540 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 35853 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Міністри фінансів G7 обговорили посилення економічного тиску на росію
США запровадять санкції проти компаній країн, які постачають товари для ВПК росії
Двоє чоловіків жорстоко зґвалтували неповнолітню на Хмельниччині, суд арештував підозрюванихPhoto
Китай попередив Велику Британію та США через прохід кораблів Тайванською протокою
Дрон атакував Новоуфімський нафтопереробний завод у рфPhotoVideo
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Дональд Туск
Сергій Марченко
Україна
Польща
Державний кордон України
Китай
Сполучені Штати Америки
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п'яти років стосунків
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом
Іскандер (ОТРК)
Facebook
YouTube
Dassault Rafale
Шахед-136

США можуть підштовхнути путіна до діалогу – Зеленський

Київ • УНН

 • 148 перегляди

Україна готова до пропозиції президента Дональда Трампа щодо тристороннього та двостороннього формату зустрічі лідерів. Головна мета – зупинити вбивства, а не обговорювати технічні питання.

США можуть підштовхнути путіна до діалогу – Зеленський

Сполучені Штати Америки можуть підштовхнути російського диктатора володимира путіна до діалогу. Україна готова до пропозиції Президента Дональда Трампа щодо тристороннього та двостороннього формату. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

США можуть підштовхнути путіна до діалогу. Це може бути зустріч лідерів у будь-якому форматі. Головне – зупинити вбивства. Ми готові до пропозиції Президента Трампа: тристоронній формат, потім двосторонній або навпаки. Але мають бути лідери, а не "технічні команди" 

- заявив Зеленський.

Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі 11.09.25, 17:49 • 41892 перегляди

Доповнення

Сьогодні, 13 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що готовий ввести серйозні санкції проти росії, коли всі країни НАТО погодяться та почнуть робити те саме, і коли всі країни Альянсу припинять купувати нафту в рф.

Axios повідомило, що останнім часом Дональд Трамп почав сумніватися у своїй здатності впливати на російського диктатора володимира путіна. Він зізнався своїм довіреним особам, що неправильно оцінив прагнення путіна до миру.

Анна Мурашко

Війна в УкраїніПолітика
Володимир Путін
НАТО
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна