США можуть підштовхнути путіна до діалогу – Зеленський
Київ • УНН
Україна готова до пропозиції президента Дональда Трампа щодо тристороннього та двостороннього формату зустрічі лідерів. Головна мета – зупинити вбивства, а не обговорювати технічні питання.
Сполучені Штати Америки можуть підштовхнути російського диктатора володимира путіна до діалогу. Україна готова до пропозиції Президента Дональда Трампа щодо тристороннього та двостороннього формату. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.
США можуть підштовхнути путіна до діалогу. Це може бути зустріч лідерів у будь-якому форматі. Головне – зупинити вбивства. Ми готові до пропозиції Президента Трампа: тристоронній формат, потім двосторонній або навпаки. Але мають бути лідери, а не "технічні команди"
Доповнення
Сьогодні, 13 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що готовий ввести серйозні санкції проти росії, коли всі країни НАТО погодяться та почнуть робити те саме, і коли всі країни Альянсу припинять купувати нафту в рф.
Axios повідомило, що останнім часом Дональд Трамп почав сумніватися у своїй здатності впливати на російського диктатора володимира путіна. Він зізнався своїм довіреним особам, що неправильно оцінив прагнення путіна до миру.