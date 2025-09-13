$41.310.10
США могут подтолкнуть путина к диалогу – Зеленский

Киев • УНН

 • 472 просмотра

Украина готова к предложению президента Дональда Трампа относительно трехстороннего и двустороннего формата встречи лидеров. Главная цель – остановить убийства, а не обсуждать технические вопросы.

США могут подтолкнуть путина к диалогу – Зеленский

Соединенные Штаты Америки могут подтолкнуть российского диктатора владимира путина к диалогу. Украина готова к предложению Президента Дональда Трампа относительно трехстороннего и двустороннего формата. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

США могут подтолкнуть путина к диалогу. Это может быть встреча лидеров в любом формате. Главное – остановить убийства. Мы готовы к предложению Президента Трампа: трехсторонний формат, затем двусторонний или наоборот. Но должны быть лидеры, а не "технические команды" 

- заявил Зеленский.

Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи11.09.25, 17:49 • 41904 просмотра

Дополнение

Сегодня, 13 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против россии, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, и когда все страны Альянса прекратят покупать нефть у рф.

Axios сообщило, что в последнее время Дональд Трамп начал сомневаться в своей способности влиять на российского диктатора владимира путина. Он признался своим доверенным лицам, что неправильно оценил стремление путина к миру.

Анна Мурашко

Война в УкраинеПолитика
Владимир Путин
НАТО
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина