США могут подтолкнуть путина к диалогу – Зеленский
Киев • УНН
Украина готова к предложению президента Дональда Трампа относительно трехстороннего и двустороннего формата встречи лидеров. Главная цель – остановить убийства, а не обсуждать технические вопросы.
Соединенные Штаты Америки могут подтолкнуть российского диктатора владимира путина к диалогу. Украина готова к предложению Президента Дональда Трампа относительно трехстороннего и двустороннего формата. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.
США могут подтолкнуть путина к диалогу. Это может быть встреча лидеров в любом формате. Главное – остановить убийства. Мы готовы к предложению Президента Трампа: трехсторонний формат, затем двусторонний или наоборот. Но должны быть лидеры, а не "технические команды"
Дополнение
Сегодня, 13 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против россии, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, и когда все страны Альянса прекратят покупать нефть у рф.
Axios сообщило, что в последнее время Дональд Трамп начал сомневаться в своей способности влиять на российского диктатора владимира путина. Он признался своим доверенным лицам, что неправильно оценил стремление путина к миру.