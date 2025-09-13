$41.310.10
Ексклюзив
14:03 • 1820 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
10:21 • 10057 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
13 вересня, 07:00 • 20494 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo
12 вересня, 19:25 • 27412 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 41914 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 31050 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 45778 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 51650 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 36384 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 35718 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Трамп засумнівався у здатності впливати на путіна - Axios

Київ • УНН

 • 418 перегляди

Дональд Трамп зізнався довіреним особам, що недооцінив прагнення володимира путіна до миру. Він сумнівається у своїй здатності впливати на російського диктатора, попри обіцянки припинити війну в Україні.

Трамп засумнівався у здатності впливати на путіна - Axios

Останнім часом президент США Дональд Трамп почав сумніватися у своїй здатності впливати на російського диктатора володимира путіна. Він зізнався своїм довіреним особам, що неправильно оцінив прагнення путіна до миру, передає УНН із посиланням на Axios.

Деталі

Незважаючи на свої обіцянки покласти край війні в Україні, Трамп останнім часом, схоже, сумнівався у своїй здатності вплинути на путіна. Джерело, знайоме із ситуацією, повідомило Axios, що він зізнався довіреним особам, що недооцінив прагнення путіна до миру.

Видання зауважує, що місяць тому Трамп заявив, що путіну загрожують серйозні наслідки, якщо він не погодиться на припинення вогню в Україні або не зробить серйозних кроків до миру під час їхньої зустрічі на Алясці.

Але з того часу, незважаючи на те, що путін не погодився на припинення вогню чи навіть на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, Трамп не ввів нових санкцій.

Натомість адміністрація переклала тягар тиску на путіна на Європу, вимагаючи додаткових санкцій ЄС проти москви та Китаю за купівлю російської нафти.

Трамп назвав умову, за якою готовий ввести серйозні санкції проти рф13.09.25, 14:29 • 2614 переглядiв

Раніше цього тижня росія завдала наймасштабнішого за всю війну повітряного удару по українських містах.

У середу 19 російських безпілотників вторглися у повітряний простір Польщі. Союзники НАТО назвали це небезпечною, навмисною провокацією, але Трамп, відповідаючи на запитання про це в четвер, заявив, що це "могло бути помилкою".

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
НАТО
Дональд Трамп
Європейський Союз
Європа
Китай
Володимир Зеленський
Україна
Польща