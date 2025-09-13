Трамп засумнівався у здатності впливати на путіна - Axios
Київ • УНН
Дональд Трамп зізнався довіреним особам, що недооцінив прагнення володимира путіна до миру. Він сумнівається у своїй здатності впливати на російського диктатора, попри обіцянки припинити війну в Україні.
Останнім часом президент США Дональд Трамп почав сумніватися у своїй здатності впливати на російського диктатора володимира путіна. Він зізнався своїм довіреним особам, що неправильно оцінив прагнення путіна до миру, передає УНН із посиланням на Axios.
Деталі
Незважаючи на свої обіцянки покласти край війні в Україні, Трамп останнім часом, схоже, сумнівався у своїй здатності вплинути на путіна. Джерело, знайоме із ситуацією, повідомило Axios, що він зізнався довіреним особам, що недооцінив прагнення путіна до миру.
Видання зауважує, що місяць тому Трамп заявив, що путіну загрожують серйозні наслідки, якщо він не погодиться на припинення вогню в Україні або не зробить серйозних кроків до миру під час їхньої зустрічі на Алясці.
Але з того часу, незважаючи на те, що путін не погодився на припинення вогню чи навіть на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, Трамп не ввів нових санкцій.
Натомість адміністрація переклала тягар тиску на путіна на Європу, вимагаючи додаткових санкцій ЄС проти москви та Китаю за купівлю російської нафти.
Трамп назвав умову, за якою готовий ввести серйозні санкції проти рф13.09.25, 14:29 • 2614 переглядiв
Раніше цього тижня росія завдала наймасштабнішого за всю війну повітряного удару по українських містах.
У середу 19 російських безпілотників вторглися у повітряний простір Польщі. Союзники НАТО назвали це небезпечною, навмисною провокацією, але Трамп, відповідаючи на запитання про це в четвер, заявив, що це "могло бути помилкою".