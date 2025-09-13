Трамп усомнился в способности влиять на путина - Axios

$41.310.10
48.270.03
ukenru
Эксклюзив
14:03 • 2334 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
10:21 • 10438 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
13 сентября, 07:00 • 20886 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo
12 сентября, 19:25 • 27656 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 42131 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 31131 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 45941 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 51761 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 36393 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 35729 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.8м/с
58%
758мм
Популярные новости
Угроза цунами: землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло у побережья российской Камчатки13 сентября, 04:54 • 8608 просмотра
Илон Маск допустил ошибку в DOGE, сосредоточившись на увольнениях - министр торговли США13 сентября, 05:17 • 3670 просмотра
Борис Джонсон впервые посетил Одессу вместе с лордом Эшкрофтом13 сентября, 05:39 • 13300 просмотра
США введут санкции против компаний стран, поставляющих товары для ВПК россии13 сентября, 08:37 • 10834 просмотра
Двое мужчин жестоко изнасиловали несовершеннолетнюю в Хмельницкой области, суд арестовал подозреваемыхPhoto09:28 • 10228 просмотра
публикации
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 20886 просмотра
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22 • 24213 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 26522 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день12 сентября, 14:30 • 45940 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26 • 25210 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марк Рютте
Владимир Зеленский
Сергей Марченко
Вадим Филашкин
Актуальные места
Украина
Польша
Великобритания
Купянск
Китай
Реклама
УНН Lite
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo14:46 • 116 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 51761 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 42599 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 90323 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 51085 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Facebook
YouTube
Dassault Rafale
Шахед-136

Трамп усомнился в способности влиять на путина - Axios

Киев • УНН

 • 1140 просмотра

Дональд Трамп признался доверенным лицам, что недооценил стремление владимира путина к миру. Он сомневается в своей способности влиять на российского диктатора, несмотря на обещания прекратить войну в Украине.

Трамп усомнился в способности влиять на путина - Axios

В последнее время президент США Дональд Трамп начал сомневаться в своей способности влиять на российского диктатора владимира путина. Он признался своим доверенным лицам, что неправильно оценил стремление путина к миру, передает УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Несмотря на свои обещания положить конец войне в Украине, Трамп в последнее время, похоже, сомневался в своей способности повлиять на путина. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил Axios, что он признался доверенным лицам, что недооценил стремление путина к миру.

Издание отмечает, что месяц назад Трамп заявил, что путину грозят серьезные последствия, если он не согласится на прекращение огня в Украине или не предпримет серьезных шагов к миру во время их встречи на Аляске.

Но с тех пор, несмотря на то, что путин не согласился на прекращение огня или даже на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, Трамп не ввел новых санкций.

Вместо этого администрация переложила бремя давления на путина на Европу, требуя дополнительных санкций ЕС против москвы и Китая за покупку российской нефти.

Трамп назвал условие, при котором готов ввести серьезные санкции против РФ13.09.25, 14:29 • 2708 просмотров

Ранее на этой неделе россия нанесла самый масштабный за всю войну воздушный удар по украинским городам.

В среду 19 российских беспилотников вторглись в воздушное пространство Польши. Союзники НАТО назвали это опасной, преднамеренной провокацией, но Трамп, отвечая на вопрос об этом в четверг, заявил, что это "могло быть ошибкой".

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Аляска
НАТО
Дональд Трамп
Европейский Союз
Европа
Китай
Владимир Зеленский
Украина
Польша