Трамп усомнился в способности влиять на путина - Axios
Киев • УНН
Дональд Трамп признался доверенным лицам, что недооценил стремление владимира путина к миру. Он сомневается в своей способности влиять на российского диктатора, несмотря на обещания прекратить войну в Украине.
Детали
Несмотря на свои обещания положить конец войне в Украине, Трамп в последнее время, похоже, сомневался в своей способности повлиять на путина. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил Axios, что он признался доверенным лицам, что недооценил стремление путина к миру.
Издание отмечает, что месяц назад Трамп заявил, что путину грозят серьезные последствия, если он не согласится на прекращение огня в Украине или не предпримет серьезных шагов к миру во время их встречи на Аляске.
Но с тех пор, несмотря на то, что путин не согласился на прекращение огня или даже на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, Трамп не ввел новых санкций.
Вместо этого администрация переложила бремя давления на путина на Европу, требуя дополнительных санкций ЕС против москвы и Китая за покупку российской нефти.
Ранее на этой неделе россия нанесла самый масштабный за всю войну воздушный удар по украинским городам.
В среду 19 российских беспилотников вторглись в воздушное пространство Польши. Союзники НАТО назвали это опасной, преднамеренной провокацией, но Трамп, отвечая на вопрос об этом в четверг, заявил, что это "могло быть ошибкой".