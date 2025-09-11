Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи

Проведение встречи в трехстороннем формате с участием Президента Владимира Зеленского, американского лидера Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина — это очень важный формат, который потенциально может решить очень много проблем, положить конец, в перспективе, этой войне. Однако на сегодня нет каких-либо признаков конструктивности позиции кремля. Об этом сообщил журналисту УНН первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

Ведутся ли переговоры с США

У нас постоянно происходят контакты на всех уровнях. Это процесс, который непрерывно длится уже второй месяц. Зеленский еще до саммита в Вашингтоне заявил, что он готов встретиться с путиным. Более того, он заявлял, что он считает, что только его встреча с руководителем из москвы может решить вопросы, которые не по зубам той команде, которую (путин - ред.) направлял в Стамбул, поскольку сложность и комплексность этих вопросов требует решения Президента Украины и российского правителя. Поэтому этому были посвящены все три встречи в Стамбуле, об этом шла речь во время двустороннего саммита с США в Вашингтоне 18 августа, об этом шла речь во время многостороннего саммита в Вашингтоне с участием европейцев и всех последующих контактов - рассказал Кислица.

Он подчеркнул, что пока нет никаких признаков, что путин готов к встрече с Владимиром Зеленским.

На сегодня нет никаких признаков, что москва готова к такому формату, что она стремится решать политико-дипломатическими средствами этот конфликт и положить ему конец - сказал Кислица.

Роль Трампа во время возможной трехсторонней встречи

Кислица также прокомментировал важность проведения встречи в трехстороннем формате - Зеленский, Трамп и путин.

Трехсторонняя встреча — это очень важный формат, который потенциально может решить очень много проблем, положить конец в перспективе этой войне, потому что благодаря лидерству Трампа путин хотя бы начал реагировать на что-то. Поэтому это очень важный формат, но на сегодня мы не видим признаков каких-либо в конструктивности позиции кремля - заявил Кислица.

Зеленский пригласил Путина в Киев

Дополнение

На днях президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявлял, что планирует переговоры с главой кремля владимиром путиным и уверяет, что сможет "уладить" войну между Украиной и россией.

В июле Трамп не исключал возможности трехсторонней встречи между Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором владимиром путиным.

В августе Трамп заверил, что война может быть завершена за неделю-две. Обе стороны конфликта выразили желание заключить соглашение.

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что нежелание россии начать мирные переговоры свидетельствует о ее истинных намерениях. По его словам, если бы Кремль действительно стремился к завершению войны, то уже сел бы за стол переговоров с Киевом.

5 сентября владимир путин отверг идею переговоров с Украиной из-за того, что считает, что договориться с украинской стороной будет практически невозможно по ключевым вопросам.