$41.210.09
48.240.05
ukenru
14:55 • 496 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
14:49 • 716 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
Эксклюзив
14:08 • 6068 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
12:34 • 10092 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
12:15 • 13027 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
12:15 • 12507 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11:02 • 12817 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
09:51 • 13907 просмотра
Министр финансов Марченко прокомментировал подготовку Госбюджета-2026
Эксклюзив
09:16 • 13739 просмотра
Минэкономики о новом Трудовом кодексе: почти готов к внесению на рассмотрение ВР
11 сентября, 07:11 • 19277 просмотра
Польша реагирует на вторжение дронов РФ: воздушное движение на востоке страны ограничено до зимы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5м/с
33%
755мм
Популярные новости
Убийство Чарли Крика: в США опровергли задержание подозреваемых11 сентября, 05:25 • 8678 просмотра
Атака дронов на Украину 11 сентября: ПВО уничтожила 62 вражеских БПЛАPhoto11 сентября, 06:42 • 20429 просмотра
Вторжение российских БПЛА в воздушное пространство Польши: Варшава созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН11 сентября, 07:22 • 20616 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 17773 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 19306 просмотра
публикации
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению14:55 • 496 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
14:08 • 6068 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 19566 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 43352 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 103149 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Стабб
Кайя Каллас
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений14:57 • 112 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 19566 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 17935 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 29675 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 94243 просмотра
Актуальное
Хранитель
Шахед-136
ЧатГПТ
Микоян МиГ-29
Сухой Су-27

Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи

Киев • УНН

 • 750 просмотра

Сергей Кислица, первый заместитель министра иностранных дел Украины, сообщил об отсутствии признаков готовности кремля к трехсторонней встрече. Он подчеркнул важность такого формата для разрешения конфликта.

Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи

Проведение встречи в трехстороннем формате с участием Президента Владимира Зеленского, американского лидера Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина — это очень важный формат, который потенциально может решить очень много проблем, положить конец, в перспективе, этой войне. Однако на сегодня нет каких-либо признаков конструктивности позиции кремля. Об этом сообщил журналисту УНН первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

Ведутся ли переговоры с США

У нас постоянно происходят контакты на всех уровнях. Это процесс, который непрерывно длится уже второй месяц. Зеленский еще до саммита в Вашингтоне заявил, что он готов встретиться с путиным. Более того, он заявлял, что он считает, что только его встреча с руководителем из москвы может решить вопросы, которые не по зубам той команде, которую (путин - ред.) направлял в Стамбул, поскольку сложность и комплексность этих вопросов требует решения Президента Украины и российского правителя. Поэтому этому были посвящены все три встречи в Стамбуле, об этом шла речь во время двустороннего саммита с США в Вашингтоне 18 августа, об этом шла речь во время многостороннего саммита в Вашингтоне с участием европейцев и всех последующих контактов 

- рассказал Кислица.

Он подчеркнул, что пока нет никаких признаков, что путин готов к встрече с Владимиром Зеленским.

На сегодня нет никаких признаков, что москва готова к такому формату, что она стремится решать политико-дипломатическими средствами этот конфликт и положить ему конец 

- сказал Кислица.

Роль Трампа во время возможной трехсторонней встречи

Кислица также прокомментировал важность проведения встречи в трехстороннем формате - Зеленский, Трамп и путин.

Трехсторонняя встреча — это очень важный формат, который потенциально может решить очень много проблем, положить конец в перспективе этой войне, потому что благодаря лидерству Трампа путин хотя бы начал реагировать на что-то. Поэтому это очень важный формат, но на сегодня мы не видим признаков каких-либо в конструктивности позиции кремля 

- заявил Кислица.

Зеленский пригласил Путина в Киев06.09.25, 07:40 • 18606 просмотров

Дополнение

На днях президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявлял, что планирует переговоры с главой кремля владимиром путиным и уверяет, что сможет "уладить" войну между Украиной и россией.

В июле Трамп не исключал возможности трехсторонней встречи между Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором владимиром путиным.

В августе Трамп заверил, что война может быть завершена за неделю-две. Обе стороны конфликта выразили желание заключить соглашение.

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что нежелание россии начать мирные переговоры свидетельствует о ее истинных намерениях. По его словам, если бы Кремль действительно стремился к завершению войны, то уже сел бы за стол переговоров с Киевом.

5 сентября владимир путин отверг идею переговоров с Украиной из-за того, что считает, что договориться с украинской стороной будет практически невозможно по ключевым вопросам.

Анна Мурашко

Политика
Владимир Путин
Антониу Кошта
Европейский совет
Вашингтон
Сергей Кислыця
Дональд Трамп
Стамбул
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина