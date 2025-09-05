Поведінка москви демонструє відсутність зацікавленості у припиненні агресії - президент Євроради

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що небажання росії розпочати мирні переговори свідчить про її справжні наміри. За його словами, якщо б кремль дійсно прагнув завершення війни, то вже сів би за стіл перемовин із Києвом. Про це Кошта заявив на брифінгу з Президентом України Зеленським в Ужгороді, пише УНН.

Деталі

Якби росія більше не хотіла війни - все дуже просто, зупиніть її і розпочинайте мирні перемовини. Саме тому ми боремося і підтримуємо Україну з 24 лютого 2022 року - сказав Президент Євроради.

Виступаючи на тлі посилення російських атак на українські міста, Антоніу Кошта наголосив, що диктатор рф володимир путін свідомо відтягує будь-які переговорні процеси.

Кошта зазначив, що нинішня поведінка москви демонструє відсутність реальної зацікавленості у припиненні агресії. Європейський політик закликав міжнародну спільноту не піддаватися на маніпуляції кремля та посилювати підтримку України, аби примусити росію до конструктивних кроків.

Нагадаємо

Під час брифінгу Президент Зеленський заявив, що Україна виконує всі рекомендації ЄС, тому не бачить підстав для претензій з боку Угорщини. Він готовий до діалогу та зустрічі з прем’єром Орбаном для обговорення всіх питань.

Президент оголосив про наявність плану гарантій безпеки з партнерами, який включає захист неба та моря. Після війни армія України буде переозброєна та модернізована.