Поведінка москви демонструє відсутність зацікавленості у припиненні агресії - президент Євроради

Ексклюзив
08:58 • 8894 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
08:28 • 14852 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
08:19 • 14040 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
06:13 • 25538 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції
4 вересня, 17:30 • 30730 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 47581 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 39919 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – Веніславський
4 вересня, 10:04 • 40734 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 41104 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 31180 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
"Ми ведемо дуже хороший діалог": Трамп має намір поговорити з путіним після розмови із Зеленським
Ілона Маска запросили на саміт до Білого дому: що відповів мільярдер
Будуть законними цілями в Україні: путін пригрозив НАТО
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці
У Білому домі повідомили про важливий виступ Трампа: про що говоритиме
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихідними
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салату
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Антоніу Кошта
Урсула фон дер Ляєн
Емманюель Макрон
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Італія
Франція
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихідними
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюків
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміж
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне
Financial Times
Фейкові новини
ChatGPT
Шахед-136
С-300

Поведінка москви демонструє відсутність зацікавленості у припиненні агресії - президент Євроради

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Антоніу Кошта заявив, що небажання росії розпочати мирні переговори свідчить про її справжні наміри. Він наголосив, що путін свідомо відтягує будь-які переговорні процеси.

Поведінка москви демонструє відсутність зацікавленості у припиненні агресії - президент Євроради

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що небажання росії розпочати мирні переговори свідчить про її справжні наміри. За його словами, якщо б кремль дійсно прагнув завершення війни, то вже сів би за стіл перемовин із Києвом. Про це Кошта заявив на брифінгу з Президентом України Зеленським в Ужгороді, пише УНН.

Деталі

Якби росія більше не хотіла війни - все дуже просто, зупиніть її і розпочинайте мирні перемовини. Саме тому ми боремося і підтримуємо Україну з 24 лютого 2022 року

- сказав Президент Євроради.

Виступаючи на тлі посилення російських атак на українські міста, Антоніу Кошта наголосив, що диктатор рф володимир путін свідомо відтягує будь-які переговорні процеси.

Кошта зазначив, що нинішня поведінка москви демонструє відсутність реальної зацікавленості у припиненні агресії. Європейський політик закликав міжнародну спільноту не піддаватися на маніпуляції кремля та посилювати підтримку України, аби примусити росію до конструктивних кроків.

Нагадаємо

Під час брифінгу Президент Зеленський заявив, що Україна виконує всі рекомендації ЄС, тому не бачить підстав для претензій з боку Угорщини. Він готовий до діалогу та зустрічі з прем’єром Орбаном для обговорення всіх питань.

Президент оголосив про наявність плану гарантій безпеки з партнерами, який включає захист неба та моря. Після війни армія України буде переозброєна та модернізована.

Степан Гафтко

Володимир Путін
Антоніу Кошта
Європейська рада
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Угорщина
Україна
Віктор Орбан
Ужгород
Київ