Поведение москвы демонстрирует отсутствие заинтересованности в прекращении агрессии - президент Евросовета

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что нежелание россии начать мирные переговоры свидетельствует о ее истинных намерениях. По его словам, если бы кремль действительно стремился к завершению войны, то уже сел бы за стол переговоров с Киевом. Об этом Кошта заявил на брифинге с Президентом Украины Зеленским в Ужгороде, пишет УНН.

Детали

Если бы россия больше не хотела войны - все очень просто, остановите ее и начинайте мирные переговоры. Именно поэтому мы боремся и поддерживаем Украину с 24 февраля 2022 года - сказал Президент Евросовета.

Выступая на фоне усиления российских атак на украинские города, Антониу Кошта подчеркнул, что диктатор рф владимир путин сознательно оттягивает любые переговорные процессы.

Кошта отметил, что нынешнее поведение москвы демонстрирует отсутствие реальной заинтересованности в прекращении агрессии. Европейский политик призвал международное сообщество не поддаваться на манипуляции кремля и усиливать поддержку Украины, чтобы принудить россию к конструктивным шагам.

Напомним

Во время брифинга Президент Зеленский заявил, что Украина выполняет все рекомендации ЕС, поэтому не видит оснований для претензий со стороны Венгрии. Он готов к диалогу и встрече с премьером Орбаном для обсуждения всех вопросов.

Президент объявил о наличии плана гарантий безопасности с партнерами, который включает защиту неба и моря. После войны армия Украины будет перевооружена и модернизирована.