Поведение москвы демонстрирует отсутствие заинтересованности в прекращении агрессии - президент Евросовета

$41.350.02
48.130.07
ukenru
Эксклюзив
08:58 • 9148 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
08:28 • 15125 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
08:19 • 14263 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
06:13 • 25917 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 30932 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 47676 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 40002 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 40763 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 41123 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 31193 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2.6м/с
36%
755мм
Популярные новости
«Мы ведем очень хороший диалог»: Трамп намерен поговорить с путиным после разговора с ЗеленскимVideo5 сентября, 02:33 • 19703 просмотра
Илона Маска пригласили на саммит в Белый дом: что ответил миллиардер06:58 • 6378 просмотра
Будут законными целями в Украине: путин пригрозил НАТО07:27 • 4868 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы07:47 • 15905 просмотра
В Белом доме сообщили о важном выступлении Трампа: о чем будет говорить07:57 • 16648 просмотра
публикации
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы07:47 • 15979 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto06:13 • 25917 просмотра
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть4 сентября, 18:50 • 24802 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 56574 просмотра
К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салатаPhoto4 сентября, 07:53 • 40297 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Антониу Кошта
Урсула фон дер Ляйен
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Италия
Франция
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 22019 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 56574 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 22460 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 27714 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 29455 просмотра
Актуальное
Financial Times
Фейковые новости
ЧатГПТ
Шахед-136
Ракетная система С-300

Поведение москвы демонстрирует отсутствие заинтересованности в прекращении агрессии - президент Евросовета

Киев • УНН

 • 230 просмотра

Антониу Кошта заявил, что нежелание россии начать мирные переговоры свидетельствует о ее истинных намерениях. Он подчеркнул, что путин сознательно оттягивает любые переговорные процессы.

Поведение москвы демонстрирует отсутствие заинтересованности в прекращении агрессии - президент Евросовета

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что нежелание россии начать мирные переговоры свидетельствует о ее истинных намерениях. По его словам, если бы кремль действительно стремился к завершению войны, то уже сел бы за стол переговоров с Киевом. Об этом Кошта заявил на брифинге с Президентом Украины Зеленским в Ужгороде, пишет УНН.

Детали

Если бы россия больше не хотела войны - все очень просто, остановите ее и начинайте мирные переговоры. Именно поэтому мы боремся и поддерживаем Украину с 24 февраля 2022 года

- сказал Президент Евросовета.

Выступая на фоне усиления российских атак на украинские города, Антониу Кошта подчеркнул, что диктатор рф владимир путин сознательно оттягивает любые переговорные процессы.

Кошта отметил, что нынешнее поведение москвы демонстрирует отсутствие реальной заинтересованности в прекращении агрессии. Европейский политик призвал международное сообщество не поддаваться на манипуляции кремля и усиливать поддержку Украины, чтобы принудить россию к конструктивным шагам.

Напомним

Во время брифинга Президент Зеленский заявил, что Украина выполняет все рекомендации ЕС, поэтому не видит оснований для претензий со стороны Венгрии. Он готов к диалогу и встрече с премьером Орбаном для обсуждения всех вопросов.

Президент объявил о наличии плана гарантий безопасности с партнерами, который включает защиту неба и моря. После войны армия Украины будет перевооружена и модернизирована.

Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитика
Владимир Путин
Антониу Кошта
Европейский совет
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Венгрия
Украина
Виктор Орбан
Ужгород
Киев