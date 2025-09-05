Україна має плани з безпеки: деталі поки не розголошуються - Зеленський

$41.350.02
Ексклюзив
08:58 • 4116 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
08:28 • 9248 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
08:19 • 9300 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
06:13 • 17859 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 26967 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 45538 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 38354 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 40065 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 40587 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 30909 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
росія насильно залучає українських дітей до військової підготовки на тимчасово окупованих територіях - ЦНС5 вересня, 00:52 • 5044 перегляди
"Майже 500 бойових машин на рік": Німеччина значно розширює військову підтримку України 5 вересня, 01:24 • 6278 перегляди
"Ми ведемо дуже хороший діалог": Трамп має намір поговорити з путіним після розмови із ЗеленськимVideo5 вересня, 02:33 • 15620 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці07:47 • 9480 перегляди
У Білому домі повідомили про важливий виступ Трампа: про що говоритиме07:57 • 5278 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці07:47 • 10030 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo06:13 • 17859 перегляди
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту4 вересня, 18:50 • 21178 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 51270 перегляди
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салатуPhoto4 вересня, 07:53 • 36845 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Емманюель Макрон
Сем Альтман
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Італія
Пентагон
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 20231 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 51266 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 20869 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 26247 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 28042 перегляди
Financial Times
Fox News
Фейкові новини
ChatGPT
Шахед-136

Україна має плани з безпеки: деталі поки не розголошуються - Зеленський

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Президент оголосив про наявність плану гарантій безпеки з партнерами, який включає захист неба та моря. Після війни армія України буде переозброєна та модернізована.

Україна має плани з безпеки: деталі поки не розголошуються - Зеленський

Україна має план гарантій безпеки, але деталі поки не розкриваються, заявив президент Володимир Зеленський. Ключовим елементом залишається координація з партнерами щодо повітряного та морського захисту, а також зміцнення армії після війни. Про це Президент заявив на брифінгу в Ужгороді з головою Євроради Антоніу Коштою, пише УНН.

Деталі

Глава держави заявив, що Україна разом із партнерами має план по гарантіях безпеки, але про всі деталі поки говорити ще зарано. Президент уточнив, що одним із пріоритетів є координація держав у питанні захисту неба, включно з кількістю літаків та організацією команд. Обговорюватиметься також співпраця у морській сфері.

Ми також обговорювали це з партнерами і маємо спільне розуміння щодо української армії як головної складової, а також щодо необхідної кількості озброєння для армії в рамках гарантій безпеки. Чесно кажучи, після війни йтиметься про перевоєнізування, оскільки потрібне додаткове озброєння та технології 

- зазначив Президент.

Зеленський підкреслив, що мова йде про модернізацію і посилення обороноздатності країни.

Америка готова взяти участь: Зеленський про гарантії безпеки для України05.09.25, 12:43 • 934 перегляди

Таким чином, Україна готується до масштабної роботи з партнерами над гарантіями безпеки та зміцненням армії, щоб забезпечити надійний захист у майбутньому.

Нагадаємо

Президент Зеленський заявив про початок будівництва системи безпеки, яка тиснутиме на росію для припинення війни. 35 країн готові надати Україні гарантії безпеки, 26 з них - реальну підтримку.

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітика
"Коаліція охочих"
Антоніу Кошта
Європейська рада
Володимир Зеленський
Україна
Ужгород