Україна має плани з безпеки: деталі поки не розголошуються - Зеленський

Україна має план гарантій безпеки, але деталі поки не розкриваються, заявив президент Володимир Зеленський. Ключовим елементом залишається координація з партнерами щодо повітряного та морського захисту, а також зміцнення армії після війни. Про це Президент заявив на брифінгу в Ужгороді з головою Євроради Антоніу Коштою, пише УНН.

Деталі

Глава держави заявив, що Україна разом із партнерами має план по гарантіях безпеки, але про всі деталі поки говорити ще зарано. Президент уточнив, що одним із пріоритетів є координація держав у питанні захисту неба, включно з кількістю літаків та організацією команд. Обговорюватиметься також співпраця у морській сфері.

Ми також обговорювали це з партнерами і маємо спільне розуміння щодо української армії як головної складової, а також щодо необхідної кількості озброєння для армії в рамках гарантій безпеки. Чесно кажучи, після війни йтиметься про перевоєнізування, оскільки потрібне додаткове озброєння та технології - зазначив Президент.

Зеленський підкреслив, що мова йде про модернізацію і посилення обороноздатності країни.

Таким чином, Україна готується до масштабної роботи з партнерами над гарантіями безпеки та зміцненням армії, щоб забезпечити надійний захист у майбутньому.

Нагадаємо

Президент Зеленський заявив про початок будівництва системи безпеки, яка тиснутиме на росію для припинення війни. 35 країн готові надати Україні гарантії безпеки, 26 з них - реальну підтримку.