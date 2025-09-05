Украина имеет планы безопасности: детали пока не разглашаются - Зеленский

$41.350.02
48.130.07
ukenru
Эксклюзив
08:58 • 4294 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
08:28 • 9612 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
08:19 • 9624 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
06:13 • 18143 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 27117 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 45637 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 38422 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 40089 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 40604 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 30919 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2.5м/с
40%
755мм
Популярные новости
Россия насильно привлекает украинских детей к военной подготовке на временно оккупированных территориях - ЦНС5 сентября, 00:52 • 5274 просмотра
«Почти 500 боевых машин в год»: Германия значительно расширяет военную поддержку Украины5 сентября, 01:24 • 6526 просмотра
«Мы ведем очень хороший диалог»: Трамп намерен поговорить с путиным после разговора с ЗеленскимVideo5 сентября, 02:33 • 15806 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы07:47 • 10029 просмотра
В Белом доме сообщили о важном выступлении Трампа: о чем будет говорить07:57 • 6138 просмотра
публикации
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы07:47 • 10228 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto06:13 • 18143 просмотра
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть4 сентября, 18:50 • 21301 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 51480 просмотра
К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салатаPhoto4 сентября, 07:53 • 36971 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Эмманюэль Макрон
Сэм Альтман
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Италия
Пентагон
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 20309 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 51480 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 20937 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 26302 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 28098 просмотра
Актуальное
Financial Times
Фокс Ньюс
Фейковые новости
ЧатГПТ
Шахед-136

Украина имеет планы безопасности: детали пока не разглашаются - Зеленский

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Президент объявил о наличии плана гарантий безопасности с партнерами, который включает защиту неба и моря. После войны армия Украины будет перевооружена и модернизирована.

Украина имеет планы безопасности: детали пока не разглашаются - Зеленский

Украина имеет план гарантий безопасности, но детали пока не раскрываются, заявил президент Владимир Зеленский. Ключевым элементом остается координация с партнерами по воздушной и морской защите, а также укрепление армии после войны. Об этом Президент заявил на брифинге в Ужгороде с главой Евросовета Антониу Коштой, пишет УНН.

Детали

Глава государства заявил, что Украина вместе с партнерами имеет план по гарантиям безопасности, но обо всех деталях пока говорить еще рано. Президент уточнил, что одним из приоритетов является координация государств в вопросе защиты неба, включая количество самолетов и организацию команд. Будет обсуждаться также сотрудничество в морской сфере.

Мы также обсуждали это с партнерами и имеем общее понимание относительно украинской армии как главной составляющей, а также относительно необходимого количества вооружения для армии в рамках гарантий безопасности. Честно говоря, после войны речь пойдет о перевооружении, поскольку требуется дополнительное вооружение и технологии 

- отметил Президент.

Зеленский подчеркнул, что речь идет о модернизации и усилении обороноспособности страны.

Америка готова принять участие: Зеленский о гарантиях безопасности для Украины05.09.25, 12:43 • 976 просмотров

Таким образом, Украина готовится к масштабной работе с партнерами над гарантиями безопасности и укреплением армии, чтобы обеспечить надежную защиту в будущем.

Напомним

Президент Зеленский заявил о начале строительства системы безопасности, которая будет давить на Россию для прекращения войны. 35 стран готовы предоставить Украине гарантии безопасности, 26 из них - реальную поддержку.

Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитика
«Коалиция желающих»
Антониу Кошта
Европейский совет
Владимир Зеленский
Украина
Ужгород