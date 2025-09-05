Украина имеет планы безопасности: детали пока не разглашаются - Зеленский

Украина имеет план гарантий безопасности, но детали пока не раскрываются, заявил президент Владимир Зеленский. Ключевым элементом остается координация с партнерами по воздушной и морской защите, а также укрепление армии после войны. Об этом Президент заявил на брифинге в Ужгороде с главой Евросовета Антониу Коштой, пишет УНН.

Детали

Глава государства заявил, что Украина вместе с партнерами имеет план по гарантиям безопасности, но обо всех деталях пока говорить еще рано. Президент уточнил, что одним из приоритетов является координация государств в вопросе защиты неба, включая количество самолетов и организацию команд. Будет обсуждаться также сотрудничество в морской сфере.

Мы также обсуждали это с партнерами и имеем общее понимание относительно украинской армии как главной составляющей, а также относительно необходимого количества вооружения для армии в рамках гарантий безопасности. Честно говоря, после войны речь пойдет о перевооружении, поскольку требуется дополнительное вооружение и технологии - отметил Президент.

Зеленский подчеркнул, что речь идет о модернизации и усилении обороноспособности страны.

Таким образом, Украина готовится к масштабной работе с партнерами над гарантиями безопасности и укреплением армии, чтобы обеспечить надежную защиту в будущем.

Напомним

Президент Зеленский заявил о начале строительства системы безопасности, которая будет давить на Россию для прекращения войны. 35 стран готовы предоставить Украине гарантии безопасности, 26 из них - реальную поддержку.