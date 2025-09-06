Зеленский пригласил Путина в Киев

$41.350.02
5 сентября, 16:47 • 12530 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 23754 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 28812 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 23761 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 35768 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 41217 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 35882 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 65315 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 46318 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 57625 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
Температура в Средиземном море растет до рекордных уровней: ученые предупреждают о серьезных рискахPhoto5 сентября, 18:42 • 3516 просмотра
Спецназ ВМС спас четырех украинских военных, которые более трех лет скрывались на оккупированных территорияхVideo5 сентября, 19:05 • 11522 просмотра
Зеленский посетил американское предприятие, разрушенное в результате российского ракетного удара5 сентября, 19:19 • 4098 просмотра
В москве загорелась Третьяковская галерея, 11 человек эвакуировали5 сентября, 19:54 • 4732 просмотра
Массовые аресты на заводе Hyundai в США: 475 человек задержаныVideo01:30 • 6454 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 28801 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 24226 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 47834 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto5 сентября, 06:13 • 65315 просмотра
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть4 сентября, 18:50 • 46947 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Роберт Фицо
Урсула фон дер Ляйен
Юлия Свириденко
Украина
Соединённые Штаты
Словакия
Белый дом
Польша
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 33893 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 83874 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 32837 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 37453 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 38710 просмотра
Таймс
Financial Times
Фейковые новости
Фокс Ньюс
E-6 Mercury

Зеленский пригласил Путина в Киев

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от приглашения Владимира Путина в Москву для переговоров. Вместо этого он предложил российскому диктатору приехать в Киев.

Зеленский пригласил Путина в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский не намерен принимать приглашение Владимира Путина приехать в Москву для переговоров, вместо этого предлагает российскому диктатору приехать в Киев. Об этом Зеленский заявил в интервью ABC News, сообщает УНН.

Подробности

"Он может приехать в Киев. Я не могу поехать в Москву, когда моя страна ежедневно находится под ракетным обстрелом. Я не могу поехать в столицу этого террориста", - сказал Президент.

По его словам, предложение Путина имело целью "отложить встречу", при этом сам Зеленский "готов к встрече" в "любом формате".

Если человек не хочет встречаться во время войны, конечно, он может предложить что-то, что не может быть приемлемым ни для меня, ни для других

– сказал Зеленский.

Он добавил, что Путин "играет в игры с Соединенными Штатами".

Напомним

Накануне президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что нежелание России начать мирные переговоры свидетельствует о ее истинных намерениях. По его словам, если бы Кремль действительно стремился к завершению войны, то уже сел бы за стол переговоров с Киевом.

В Кремле зреет некое осознание, что это нужно: в МИД прокомментировали возможную встречу путина и Зеленского05.09.25, 15:10 • 3824 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Европейский совет
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Киев