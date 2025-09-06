Зеленский пригласил Путина в Киев
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский отказался от приглашения Владимира Путина в Москву для переговоров. Вместо этого он предложил российскому диктатору приехать в Киев.
Президент Украины Владимир Зеленский не намерен принимать приглашение Владимира Путина приехать в Москву для переговоров, вместо этого предлагает российскому диктатору приехать в Киев. Об этом Зеленский заявил в интервью ABC News, сообщает УНН.
Подробности
"Он может приехать в Киев. Я не могу поехать в Москву, когда моя страна ежедневно находится под ракетным обстрелом. Я не могу поехать в столицу этого террориста", - сказал Президент.
По его словам, предложение Путина имело целью "отложить встречу", при этом сам Зеленский "готов к встрече" в "любом формате".
Если человек не хочет встречаться во время войны, конечно, он может предложить что-то, что не может быть приемлемым ни для меня, ни для других
Он добавил, что Путин "играет в игры с Соединенными Штатами".
Напомним
Накануне президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что нежелание России начать мирные переговоры свидетельствует о ее истинных намерениях. По его словам, если бы Кремль действительно стремился к завершению войны, то уже сел бы за стол переговоров с Киевом.
В Кремле зреет некое осознание, что это нужно: в МИД прокомментировали возможную встречу путина и Зеленского05.09.25, 15:10 • 3824 просмотра