Зеленський запросив путіна до Києва
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський не має наміру приймати запрошення володимира путіна приїхати до москви для переговорів, натомість пропонує російському диктатору завітати до Києва. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю ABC News, повідомляє УНН.
Деталі
"Він може приїхати до Києва. Я не можу поїхати до москви, коли моя країна щодня перебуває під ракетним обстрілом. Я не можу поїхати до столиці цього терориста", - сказав Президент.
За його словами, пропозиція путіна мала на меті "відкласти зустріч", при цьому сам Зеленський, "готовий до зустрічі" в "будь-якому форматі".
Якщо людина не хоче зустрічатися під час війни, звичайно, вона може запропонувати щось, що не може бути прийнятним ні для мене, ні для інших
Він додав, що путін "грає в ігри зі Сполученими Штатами".
Нагадаємо
Напередодні президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що небажання росії розпочати мирні переговори свідчить про її справжні наміри. За його словами, якщо б кремль дійсно прагнув завершення війни, то вже сів би за стіл перемовин із Києвом.
