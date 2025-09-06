$41.350.02
5 вересня, 16:47 • 12542 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 23774 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 28826 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 23771 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 35777 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 41221 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 35884 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 65319 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 46319 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 57627 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
Зеленський запросив путіна до Києва

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Президент України Володимир Зеленський відмовився від запрошення володимира путіна до москви для переговорів. Натомість він запропонував російському диктатору приїхати до Києва.

Зеленський запросив путіна до Києва

Президент України Володимир Зеленський не має наміру приймати запрошення володимира путіна приїхати до москви для переговорів, натомість пропонує російському диктатору завітати до Києва. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю ABC News, повідомляє УНН.

Деталі

"Він може приїхати до Києва. Я не можу поїхати до москви, коли моя країна щодня перебуває під ракетним обстрілом. Я не можу поїхати до столиці цього терориста", - сказав Президент.

За його словами, пропозиція путіна мала на меті "відкласти зустріч", при цьому сам Зеленський, "готовий до зустрічі" в "будь-якому форматі".

Якщо людина не хоче зустрічатися під час війни, звичайно, вона може запропонувати щось, що не може бути прийнятним ні для мене, ні для інших

– сказав Зеленський.

Він додав, що путін "грає в ігри зі Сполученими Штатами".

Нагадаємо

Напередодні президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що небажання росії розпочати мирні переговори свідчить про її справжні наміри. За його словами, якщо б кремль дійсно прагнув завершення війни, то вже сів би за стіл перемовин із Києвом.

У кремлі зріє якесь усвідомлення, що це потрібно: у МЗС прокоментували можливу зустріч путіна та Зеленського 05.09.25, 15:10 • 3824 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Європейська рада
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Київ