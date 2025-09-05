У кремлі зріє якесь усвідомлення, що це потрібно: у МЗС прокоментували можливу зустріч путіна та Зеленського

Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що запрошення російського диктатора володимира путіна Президента України Володимира Зеленського до москви, є знаком небажання росіян зустрічатися. Проте той факт, що росіяни допускають можливість зустрічі, є рухом в правильному напрямі. Про це Тихий заявив під час брифінгу, передає УНН.

Те, що стосується запрошення в москву, Президент вчора висловився достатньо однозначно. Для нас це знак небажання росіян зустрічатися. Пропозиція, яка несерйозна з самого початку, спрямована на блокування на такі зустрічі лідерів. Ми доносимо це до наших партнерів, зокрема і до американської сторони, демонструючи, що росія, на жаль, продовжує відмовлятися від зустрічі. Але той факт, що допускають, в принципі, можливість зустрічі, все-таки є рухом в правильному напрямі, тобто в них там зріє якесь усвідомлення, що зустріч ця потрібна - сказав Тихий.

Він додав, що є серйозні пропозиції на столі від країн-партнерів, які готові прийняти зустріч путіна та Зеленського.

І в цей час лунають якісь ідеї, які спрямовані знову на те, щоб просто робити вигляд, що росія нібито до чогось готова, а насправді висувати завідомо нереалістичні пропозиції, бо всі розуміють, що москва не є прийнятним місцем для зустрічі лідерів - додав Тихий.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін заявив, що якщо Президент України Володимир Зеленський хоче зустрічі, то нехай приїжджає до москви. При цьому путін вкотре заявив, що повноваження Зеленського вже закінчилися, назвавши українського Президента "діючим головою адміністрації" України.

Зеленський іронічно прокоментував "запрошення" путіна приїхати на мирні переговори до москви, заявивши, що це робиться для того, щоб відтермінувати зустріч лідерів.

путін відкинув ідею переговорів з Україною через те, що вважає, що домовитися з українською стороною буде практично неможливо з ключових питань.