Ексклюзив
08:58 • 9422 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
08:28 • 15468 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
08:19 • 14542 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 26373 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 31140 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 47755 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 40072 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 40798 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 41147 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 31210 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
У кремлі зріє якесь усвідомлення, що це потрібно: у МЗС прокоментували можливу зустріч путіна та Зеленського

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що запрошення путіна до москви є ознакою небажання росіян зустрічатися. Проте, сам факт допущення можливості зустрічі розцінюється як рух у правильному напрямку.

У кремлі зріє якесь усвідомлення, що це потрібно: у МЗС прокоментували можливу зустріч путіна та Зеленського

Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що запрошення російського диктатора володимира путіна Президента України Володимира Зеленського до москви, є знаком небажання росіян зустрічатися. Проте той факт, що росіяни допускають можливість зустрічі, є рухом в правильному напрямі. Про це Тихий заявив під час брифінгу, передає УНН.

Те, що стосується запрошення в москву, Президент вчора висловився достатньо однозначно. Для нас це знак небажання росіян зустрічатися. Пропозиція, яка несерйозна з самого початку, спрямована на блокування на такі зустрічі лідерів. Ми доносимо це до наших партнерів, зокрема і до американської сторони, демонструючи, що росія, на жаль, продовжує відмовлятися від зустрічі. Але той факт, що допускають, в принципі, можливість зустрічі, все-таки є рухом в правильному напрямі, тобто в них там зріє якесь усвідомлення, що зустріч ця потрібна 

- сказав Тихий.

Він додав, що є серйозні пропозиції на столі від країн-партнерів, які готові прийняти зустріч путіна та Зеленського.

І в цей час лунають якісь ідеї, які спрямовані знову на те, щоб просто робити вигляд, що росія нібито до чогось готова, а насправді висувати завідомо нереалістичні пропозиції, бо всі розуміють, що москва не є прийнятним місцем для зустрічі лідерів 

- додав Тихий.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін заявив, що якщо Президент України Володимир Зеленський хоче зустрічі, то нехай приїжджає до москви. При цьому путін вкотре заявив, що повноваження Зеленського вже закінчилися, назвавши українського Президента "діючим головою адміністрації" України.

Зеленський іронічно прокоментував "запрошення" путіна приїхати на мирні переговори до москви, заявивши, що це робиться для того, щоб відтермінувати зустріч лідерів.

путін відкинув ідею переговорів з Україною через те, що вважає, що домовитися з українською стороною буде практично неможливо з ключових питань.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Україна