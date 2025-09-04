Хочеш, щоб нічого не відбулося – запроси мене в москву: Зеленський заявив, що путін намагається відтягнути зустріч
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський іронічно прокоментував "запрошення" російського диктатора володимира путіна приїхати на мирні переговори до москви, заявивши, що це робиться для того, щоб відтермінувати зустріч лідерів. Про це Зеленський заявив під час пресконференції в Єлисейському палаці, пише УНН.
Деталі
Американські партнери нам передали, що путін запросив мене в москву. Я вважаю, що якщо хочеш, щоб нічого не відбулося – треба запросити мене в москву
Зеленський додав, що сам факт, що росія почала говорити про зустріч, є добрим знаком, але поки не видно з боку держави-агресора бажання закінчувати війну.
Те, що росія почала говорити про зустріч – це вже непогано. Але поки що ми не бачимо в них бажання закінчення війни
Зеленський також нагадав, що Україна завжди підтримувала будь-які формати зустрічей, щоб завершити війну.
Ми підтримували у будь-якому форматі і двосторонню зустріч і тристоронню, і я вважаю, що росія робить все, щоб її відтермінувати
Доповнення
російський диктатор володимир путін заявив, що якщо Президент України Володимир Зеленський хоче зустрічі, то нехай приїжджає до москви. При цьому путін вкотре заявив, що повноваження Зеленського вже закінчилися, назвавши українського Президента "діючим головою адміністрації" України.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав заклики російського диктатора володимира путіна до Президента України Володимира Зеленського приїздити на зустріч до москви - свідомо неприйнятною пропозицією.