Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
14:02 • 6334 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – Веніславський
10:04 • 13998 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 19970 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 20587 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 18840 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 38610 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров'я: фахівці дали поради для його підтримки
3 вересня, 17:28 • 39850 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 42463 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 37904 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рф
Хочеш, щоб нічого не відбулося – запроси мене в москву: Зеленський заявив, що путін намагається відтягнути зустріч

Київ • УНН

 • 164 перегляди

Президент України Володимир Зеленський іронічно прокоментував запрошення путіна на переговори до москви. Він вважає, що це робиться для відтермінування зустрічі лідерів.

Хочеш, щоб нічого не відбулося – запроси мене в москву: Зеленський заявив, що путін намагається відтягнути зустріч

Президент України Володимир Зеленський іронічно прокоментував "запрошення" російського диктатора володимира путіна приїхати на мирні переговори до москви, заявивши, що це робиться для того, щоб відтермінувати зустріч лідерів. Про це Зеленський заявив під час пресконференції в Єлисейському палаці, пише УНН.

Деталі

Американські партнери нам передали, що путін запросив мене в москву. Я вважаю, що якщо хочеш, щоб нічого не відбулося – треба запросити мене в москву

- зазначив Президент України.

Зеленський додав, що сам факт, що росія почала говорити про зустріч, є добрим знаком, але поки не видно з боку держави-агресора бажання закінчувати війну.

Те, що росія почала говорити про зустріч – це вже непогано. Але поки що ми не бачимо в них бажання закінчення війни

- заявив Зеленський.

Зеленський також нагадав, що Україна завжди підтримувала будь-які формати зустрічей, щоб завершити війну.

Ми підтримували у будь-якому форматі і двосторонню зустріч і тристоронню, і я вважаю, що росія робить все, щоб її відтермінувати

- наголосив Президент.

Доповнення

російський диктатор володимир путін заявив, що якщо Президент України Володимир Зеленський хоче зустрічі, то нехай приїжджає до москви. При цьому путін вкотре заявив, що повноваження Зеленського вже закінчилися, назвавши українського Президента "діючим головою адміністрації" України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав заклики російського диктатора володимира путіна до Президента України Володимира Зеленського приїздити на зустріч до москви - свідомо неприйнятною пропозицією.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Україна