14:02 • 3258 перегляди
Сьогодні або днями: Зеленський анонсував розмову з Трампом
13:52 • 5764 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
12:08 • 10560 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
11:49 • 23435 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
10:05 • 17808 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
3 вересня, 09:24 • 21260 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25 • 20843 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 22741 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 38334 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
3 вересня, 06:00 • 35572 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
Свідомо неприйнятна пропозиція: у МЗС відреагували на заклик путіна до Зеленського приїхати на зустріч до москви

Київ • УНН

 • 254 перегляди

Глава МЗС України Андрій Сибіга назвав пропозицію путіна про зустріч у москві свідомо неприйнятною. Україна готова до зустрічі в будь-який момент, але лише на серйозних умовах.

Свідомо неприйнятна пропозиція: у МЗС відреагували на заклик путіна до Зеленського приїхати на зустріч до москви

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав заклики російського диктатора володимира путіна до Президента України Володимира Зеленського приїздити на зустріч до москви - свідомо неприйнятною пропозицією, передає УНН.

Сибіга нагадав, що наразі щонайменше сім країн готові провести зустріч між лідерами України та росії, щоб покласти край війні. Це Австрія, Святий Престол, Швейцарія, Туреччина та три країни Перської затоки.

Це серйозні пропозиції, і президент Зеленський готовий до такої зустрічі в будь-який момент. Однак путін продовжує маніпулювати всіма, роблячи свідомо неприйнятні пропозиції 

- зауважив глава МЗС.

За словами Сибіги, лише посилення тиску може змусити росію нарешті серйозно поставитися до мирного процесу.

Додамо

російський диктатор володимир путін заявив, що якщо Президент України Володимир Зеленський хоче зустрічі, то нехай приїжджає до москви. При цьому путін вкотре заявив, що повноваження Зеленського вже закінчилися, назвавши українського Президента "діючим головою адміністрації" України. 

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Фейкові новини
Володимир Путін
Андрій Сибіга
Австрія
Швейцарія
Туреччина
Володимир Зеленський
Україна