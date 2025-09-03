Свідомо неприйнятна пропозиція: у МЗС відреагували на заклик путіна до Зеленського приїхати на зустріч до москви
Київ • УНН
Глава МЗС України Андрій Сибіга назвав пропозицію путіна про зустріч у москві свідомо неприйнятною. Україна готова до зустрічі в будь-який момент, але лише на серйозних умовах.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав заклики російського диктатора володимира путіна до Президента України Володимира Зеленського приїздити на зустріч до москви - свідомо неприйнятною пропозицією, передає УНН.
Сибіга нагадав, що наразі щонайменше сім країн готові провести зустріч між лідерами України та росії, щоб покласти край війні. Це Австрія, Святий Престол, Швейцарія, Туреччина та три країни Перської затоки.
Це серйозні пропозиції, і президент Зеленський готовий до такої зустрічі в будь-який момент. Однак путін продовжує маніпулювати всіма, роблячи свідомо неприйнятні пропозиції
За словами Сибіги, лише посилення тиску може змусити росію нарешті серйозно поставитися до мирного процесу.
Додамо
російський диктатор володимир путін заявив, що якщо Президент України Володимир Зеленський хоче зустрічі, то нехай приїжджає до москви. При цьому путін вкотре заявив, що повноваження Зеленського вже закінчилися, назвавши українського Президента "діючим головою адміністрації" України.