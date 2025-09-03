$41.360.01
Сегодня или на днях: Зеленский анонсировал разговор с Трампом
13:52 • 6642 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
12:08 • 10877 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
11:49 • 23885 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
3 сентября, 10:05 • 18075 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
3 сентября, 09:24 • 21357 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
3 сентября, 07:25 • 20928 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 22809 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
3 сентября, 06:16 • 38484 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
3 сентября, 06:00 • 35717 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto
Заведомо неприемлемое предложение: в МИД отреагировали на призыв путина к Зеленскому приехать на встречу в москву

Киев • УНН

 • 622 просмотра

Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал предложение путина о встрече в москве заведомо неприемлемым. Украина готова к встрече в любой момент, но только на серьезных условиях.

Заведомо неприемлемое предложение: в МИД отреагировали на призыв путина к Зеленскому приехать на встречу в москву

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал призывы российского диктатора владимира путина к Президенту Украины Владимиру Зеленскому приезжать на встречу в москву сознательно неприемлемым предложением, передает УНН.

Сибига напомнил, что сейчас по меньшей мере семь стран готовы провести встречу между лидерами Украины и россии, чтобы положить конец войне. Это Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция и три страны Персидского залива.

Это серьезные предложения, и президент Зеленский готов к такой встрече в любой момент. Однако путин продолжает манипулировать всеми, делая заведомо неприемлемые предложения.

- отметил глава МИД.

По словам Сибиги, только усиление давления может заставить россию наконец серьезно отнестись к мирному процессу.

Добавим

российский диктатор владимир путин заявил, что если Президент Украины Владимир Зеленский хочет встречи, то пусть приезжает в москву. При этом путин в очередной раз заявил, что полномочия Зеленского уже закончились, назвав украинского Президента "действующим главой администрации" Украины. 

Антонина Туманова

