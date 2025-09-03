Заведомо неприемлемое предложение: в МИД отреагировали на призыв путина к Зеленскому приехать на встречу в москву

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал призывы российского диктатора владимира путина к Президенту Украины Владимиру Зеленскому приезжать на встречу в москву сознательно неприемлемым предложением, передает УНН.

Сибига напомнил, что сейчас по меньшей мере семь стран готовы провести встречу между лидерами Украины и россии, чтобы положить конец войне. Это Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция и три страны Персидского залива.

Это серьезные предложения, и президент Зеленский готов к такой встрече в любой момент. Однако путин продолжает манипулировать всеми, делая заведомо неприемлемые предложения. - отметил глава МИД.

По словам Сибиги, только усиление давления может заставить россию наконец серьезно отнестись к мирному процессу.

Добавим

российский диктатор владимир путин заявил, что если Президент Украины Владимир Зеленский хочет встречи, то пусть приезжает в москву. При этом путин в очередной раз заявил, что полномочия Зеленского уже закончились, назвав украинского Президента "действующим главой администрации" Украины.