Нехай приїжджає у москву: путін про зустріч із Зеленським

російський диктатор володимир путін заявив, що якщо Президент України Володимир Зеленський хоче зустрічі, то нехай приїжджає до москви. При цьому путін вкотре заявив, що повноваження Зеленського вже закінчилися, назвавши українського Президента "діючим головою адміністрації" України. Про це путін заявив під час брифінгу за підсумками візиту до Китаю, передає УНН.

Що стосується можливих зустрічей з Зеленським, то я вже казав про це. В цілому я ніколи не виключав можливості такої зустрчі... Дивіться, відповідно до Конституції України, потрібно просто уважно почитати текст, ніяких способів продовження повноважень Президента України в Конституції України не передбачено. Взагалі ніяких. Вибрали на 5 років, 5 років пройшло. Все. Закінчилися повноваження. Є положення, за яким в умовах воєнного стану вибори не проводяться. Це так, але це не значить, що продовжуються повноваження Президента

Він заявив, що Україна має "провести референдум і відповідності до Конституції України".

Питання по територіям вирішуються лише на референдумі. Референдум не можна проводити в умовах воєнного стану, це також конституційні положення. Щоб провести референдум, треба відмінити воєнний стан, але як тільки буде це зроблено, треба йти на вибори, і цей процес триватиме нескінченно. Результат виборів незрозумілий, але після цього треба отримати заключення Конституційного суду. А як отримати заключення, якщо після того, як влада вимагають підтвердити пролонгацію повноважень президента, а той фактично відмовився це зробити