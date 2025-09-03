$41.360.01
48.180.29
ukenru
14:02 • 1340 перегляди
Сьогодні або днями: Зеленський анонсував розмову з Трампом
13:52 • 2400 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
12:08 • 8706 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
11:49 • 21400 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
10:05 • 16815 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
09:24 • 20673 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25 • 20361 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 22338 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 37445 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
3 вересня, 06:00 • 34753 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Нехай приїжджає у москву: путін про зустріч із Зеленським

Київ • УНН

 • 226 перегляди

російський диктатор володимир путін заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Зеленським у москві, якщо той бажає. При цьому путін вкотре наголосив, що повноваження Зеленського як Президента України вже закінчилися.

Нехай приїжджає у москву: путін про зустріч із Зеленським

російський диктатор володимир путін заявив, що якщо Президент України Володимир Зеленський хоче зустрічі, то нехай приїжджає до москви. При цьому путін вкотре заявив, що повноваження Зеленського вже закінчилися, назвавши українського Президента "діючим головою адміністрації" України. Про це путін заявив під час брифінгу за підсумками візиту до Китаю, передає УНН.

Що стосується можливих зустрічей з Зеленським, то я вже казав про це. В цілому я ніколи не виключав можливості такої зустрчі... Дивіться, відповідно до Конституції України, потрібно просто уважно почитати текст, ніяких способів продовження повноважень Президента України в Конституції України не передбачено. Взагалі ніяких. Вибрали на 5 років, 5 років пройшло. Все. Закінчилися повноваження. Є положення, за яким в умовах воєнного стану вибори не проводяться. Це так, але це не значить, що продовжуються повноваження Президента 

- сказав путін.

Він заявив, що Україна має "провести референдум і відповідності до Конституції України".

Питання по територіям вирішуються лише на референдумі. Референдум не можна проводити в умовах воєнного стану, це також конституційні положення. Щоб провести референдум, треба відмінити воєнний стан, але як тільки буде це зроблено, треба йти на вибори, і цей процес триватиме нескінченно. Результат виборів незрозумілий, але після цього треба отримати заключення Конституційного суду. А як отримати заключення, якщо після того, як влада вимагають підтвердити пролонгацію повноважень президента, а той фактично відмовився це зробити 

- додав диктатор.

За його словами, "рік тому завершилися повноваження суддів Конституційного суду, тому це просто шлях в нікуди".

Якщо просто з діючим головою адміністрації проводити зустрічі. Можна. Я ніколи не відмовлявся від цього, якщо ця зустріч дуже добре підготовлена, і буде вести до якихось позитивних результатів. До речі, Дональд (Трамп - ред.) попросив мене, чи можливо провести таку зустріч, я сказав: "Так, це можливо". Зрештою, якщо Зеленський готовий, то нехай приїжджає в москву, така зустріч відбудеться 

- заявив путін.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський повідомив, що України не піде на обмін територіями з російською державою-агресором. Він наголосив, що наша держава не робтиме ворогу таких подарунків.

Павло Башинський

