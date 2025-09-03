$41.360.01
Ми не зробимо путіну такого подарунка: Зеленський прокоментував можливість обміну територіями

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не піде на обмін територіями з росією. Він наголосив, що це не подарунок ворогу, а частина оборони та життя українців.

Ми не зробимо путіну такого подарунка: Зеленський прокоментував можливість обміну територіями

Президент Володимир Зеленський повідомив, що України не піде на обмін територіями з російською державою-агресором. Він наголосив, що наша держава не робтиме ворогу таких подарунків, повідомляє УНН з посиланням на брифінг Президента.

Хто може дати вам гарантії, що путін не буде продовжувати? Ніхто не може дати вам таких гарантій. Він дуже багато брехав. Ми не можемо йому довіряти, не можемо йому віддавати територію. Це дуже потужна частина нашої лінії оборони і він вже там. Він втратив багато військовослужбовців, понад 100 тисяч. Особливо на основних напрямках. Протягом чотирьох років він не спромігся окупувати навіть 30% на Донбасі

- відповів Зеленський на запитаення, чи готова Україна піти на обмін територіями.

Він наголосив, що путіну знадобляться роки на окупацію українських територій і він втратить для цього мільйони солдатів.

Якщо він піде далі – йому знадобляться роки. Він втратить мільйони солдатів. Саме тому ми не будемо робити йому такі подарунки

- підкреслив Зеленський.

Глава держави також додав, що для когось це просто території, а для українців – це їхнє життя, історія, Конституція. Він наголосив, що з часом всі українці повернуться додому.

Для когось це просто територія. А для нас наше життя, наша історія, наша Конституція. Це родини, це будинки, це надто багато аспектів, які є дуже чутливими. Ті, хто залишив домівки через напади, бомбардування – хотіли б повернутися. Зараз це нереалістично, але вони повернуться

- зазначив Зеленський.

Доповнення

Президент Зеленський повідомив про домовленість з Нордичними країнами та Балтією щодо додаткових систем ППО та виробництва зброї. Це посилить оборону України напередодні зими.

Павло Зінченко

