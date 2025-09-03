$41.360.01
48.180.29
ukenru
14:02 • 1414 перегляди
Сьогодні або днями: Зеленський анонсував розмову з Трампом
13:52 • 2524 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
12:08 • 8808 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
11:49 • 21480 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
10:05 • 16860 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
09:24 • 20703 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25 • 20383 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 22355 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 37482 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
3 вересня, 06:00 • 34783 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
41%
751мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 247004 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 246696 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 238090 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 234838 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 228759 перегляди
Публікації
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto14:49 • 60 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
11:49 • 21480 перегляди
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8Photo3 вересня, 06:57 • 23383 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 37482 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto3 вересня, 06:00 • 34783 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Метте Фредеріксен
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Данія
Державний кордон України
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
Зіркові прем’єри та вже відомі імена: які стрічки увійшли у програму Лондонського кінофестивалю 202513:20 • 3770 перегляди
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto2 вересня, 14:15 • 24430 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo2 вересня, 11:20 • 37831 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ2 вересня, 10:43 • 40320 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України2 вересня, 08:32 • 54318 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
The Guardian
Свіфт
M1 Abrams
YouTube

Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський

Київ • УНН

 • 2524 перегляди

Президент Зеленський повідомив про домовленість з Нордичними країнами та Балтією щодо додаткових систем ППО та виробництва зброї. Це посилить оборону України напередодні зими.

Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський

Разом з партнерами з Нордичних країн та Балтії маємо забезпечити додаткову систему ППО  й забезпечити захист на передодні зими. Російський диктатор сподівається, що зима вбиватиме українців. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єркою Данії Метте Фредеріксен, передає УНН.

Минулої ночі росія здійснила ще один масований удар, використавши майже 500 дронів й понад 20 ракет. Переважно – це були балістичні ракети. Такі удари вже стали регулярними, кілька разів на тиждень вони відбуваються. Це є чітким сигналом, що росія відкидає будь-які спроби завершити війну й хоче продовжити бойові дії. Ми маємо виходити з того, що наразі це основний сценарій для росії 

- заявив Зеленський.

Є сигнали із США, що вони готові забезпечити певний страхувальний механізм: Зеленський про гарантії безпеки03.09.25, 16:23 • 1514 переглядiв

Тому, за його словами, під час засідання "Нордично-балтійської вісімки" було розпочато більш предметну розмову над двома аспектами – оборона  України зараз й оборона в майбутньому.

Йдеться про безпекові гарантії, яких ми потребуємо оскільки росія не змінює свого курсу. Щодо нашої оборони зараз. Ми сьогодні продовжували обговорення щодо того, як продовжити цю роботу в Україні шляхом інвестицій у наше виробництво... Перший приклад є в Данії, будується новий завод з виробництва ракет та дронів. Ми домовилися також, що Латвія, Литва та інші та інші держави також підуть цим шляхом й будуть будувати разом з Україною 

- розповів Зеленський.

Крім того, Президент обговорив з партнерами також посилення ППО України адже – це безпосередньо рятує життя.

Разом з партнерами з Нордичних країн та Балтії ми маємо забезпечити додаткову систему й забезпечити захист на передодні зими. Нам потрібно мати достатньо спроможностей для того, щоб захистити себе. путін сподівається, що зима вбиватиме наших людей, куди не дотягуються його війська. Тут ППО має дуже велике значення 

- розповів Зеленський.

Також Президент разом з "Нордично-балтійською вісімкою" обговорили програму PURL.

У серпні ми запустили програму PURL для американської зброї. Є понад 2 млрд дол, мета додавати близько 1 млрд щомісяця. Я дякую Норвегії, Данії, Швеції, Латвії та Ісландії, які вже долучилися. Я також закликвв інших партнерів з країн Балтії та Нордичних країн долучитися 

- сказав Зеленський.

Бельгія виділила €100 млн на механізм постачання зброї Україні PURL29.08.25, 12:23 • 4413 переглядiв

Анна Мурашко

Війна в УкраїніПолітика
Сніг в Україні
Електроенергія
Володимир Путін
Метте Фредеріксен
Латвія
Ісландія
Данія
Литва
Швеція
Норвегія
Володимир Зеленський
Україна