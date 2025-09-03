Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про домовленість з Нордичними країнами та Балтією щодо додаткових систем ППО та виробництва зброї. Це посилить оборону України напередодні зими.
Разом з партнерами з Нордичних країн та Балтії маємо забезпечити додаткову систему ППО й забезпечити захист на передодні зими. Російський диктатор сподівається, що зима вбиватиме українців. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єркою Данії Метте Фредеріксен, передає УНН.
Минулої ночі росія здійснила ще один масований удар, використавши майже 500 дронів й понад 20 ракет. Переважно – це були балістичні ракети. Такі удари вже стали регулярними, кілька разів на тиждень вони відбуваються. Це є чітким сигналом, що росія відкидає будь-які спроби завершити війну й хоче продовжити бойові дії. Ми маємо виходити з того, що наразі це основний сценарій для росії
Тому, за його словами, під час засідання "Нордично-балтійської вісімки" було розпочато більш предметну розмову над двома аспектами – оборона України зараз й оборона в майбутньому.
Йдеться про безпекові гарантії, яких ми потребуємо оскільки росія не змінює свого курсу. Щодо нашої оборони зараз. Ми сьогодні продовжували обговорення щодо того, як продовжити цю роботу в Україні шляхом інвестицій у наше виробництво... Перший приклад є в Данії, будується новий завод з виробництва ракет та дронів. Ми домовилися також, що Латвія, Литва та інші та інші держави також підуть цим шляхом й будуть будувати разом з Україною
Крім того, Президент обговорив з партнерами також посилення ППО України адже – це безпосередньо рятує життя.
Разом з партнерами з Нордичних країн та Балтії ми маємо забезпечити додаткову систему й забезпечити захист на передодні зими. Нам потрібно мати достатньо спроможностей для того, щоб захистити себе. путін сподівається, що зима вбиватиме наших людей, куди не дотягуються його війська. Тут ППО має дуже велике значення
Також Президент разом з "Нордично-балтійською вісімкою" обговорили програму PURL.
У серпні ми запустили програму PURL для американської зброї. Є понад 2 млрд дол, мета додавати близько 1 млрд щомісяця. Я дякую Норвегії, Данії, Швеції, Латвії та Ісландії, які вже долучилися. Я також закликвв інших партнерів з країн Балтії та Нордичних країн долучитися
