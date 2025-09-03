Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський

Разом з партнерами з Нордичних країн та Балтії маємо забезпечити додаткову систему ППО й забезпечити захист на передодні зими. Російський диктатор сподівається, що зима вбиватиме українців. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єркою Данії Метте Фредеріксен, передає УНН.

Минулої ночі росія здійснила ще один масований удар, використавши майже 500 дронів й понад 20 ракет. Переважно – це були балістичні ракети. Такі удари вже стали регулярними, кілька разів на тиждень вони відбуваються. Це є чітким сигналом, що росія відкидає будь-які спроби завершити війну й хоче продовжити бойові дії. Ми маємо виходити з того, що наразі це основний сценарій для росії

Є сигнали із США, що вони готові забезпечити певний страхувальний механізм: Зеленський про гарантії безпеки

Тому, за його словами, під час засідання "Нордично-балтійської вісімки" було розпочато більш предметну розмову над двома аспектами – оборона України зараз й оборона в майбутньому.

Йдеться про безпекові гарантії, яких ми потребуємо оскільки росія не змінює свого курсу. Щодо нашої оборони зараз. Ми сьогодні продовжували обговорення щодо того, як продовжити цю роботу в Україні шляхом інвестицій у наше виробництво... Перший приклад є в Данії, будується новий завод з виробництва ракет та дронів. Ми домовилися також, що Латвія, Литва та інші та інші держави також підуть цим шляхом й будуть будувати разом з Україною