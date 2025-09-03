Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил о договоренности с Северными странами и Балтией относительно дополнительных систем ПВО и производства оружия. Это усилит оборону Украины накануне зимы.
Вместе с партнерами из Северных стран и Балтии мы должны обеспечить дополнительную систему ПВО и обеспечить защиту в преддверии зимы. Российский диктатор надеется, что зима будет убивать украинцев. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, передает УНН.
Прошлой ночью россия нанесла еще один массированный удар, использовав почти 500 дронов и более 20 ракет. Преимущественно – это были баллистические ракеты. Такие удары уже стали регулярными, несколько раз в неделю они происходят. Это является четким сигналом, что Россия отвергает любые попытки завершить войну и хочет продолжить боевые действия. Мы должны исходить из того, что сейчас это основной сценарий для России
Поэтому, по его словам, во время заседания "Нордическо-балтийской восьмерки" был начат более предметный разговор над двумя аспектами – оборона Украины сейчас и оборона в будущем.
Речь идет о гарантиях безопасности, в которых мы нуждаемся, поскольку Россия не меняет своего курса. Что касается нашей обороны сейчас. Мы сегодня продолжали обсуждение того, как продолжить эту работу в Украине путем инвестиций в наше производство... Первый пример есть в Дании, строится новый завод по производству ракет и дронов. Мы договорились также, что Латвия, Литва и другие и другие государства также пойдут этим путем и будут строить вместе с Украиной
Кроме того, Президент обсудил с партнерами также усиление ПВО Украины, ведь – это непосредственно спасает жизни.
Вместе с партнерами из Северных стран и Балтии мы должны обеспечить дополнительную систему и обеспечить защиту в преддверии зимы. Нам нужно иметь достаточно возможностей для того, чтобы защитить себя. Путин надеется, что зима будет убивать наших людей, куда не дотягиваются его войска. Здесь ПВО имеет очень большое значение
Также Президент вместе с "Нордическо-балтийской восьмеркой" обсудили программу PURL.
В августе мы запустили программу PURL для американского оружия. Есть более 2 млрд долл., цель добавлять около 1 млрд ежемесячно. Я благодарю Норвегию, Данию, Швецию, Латвию и Исландию, которые уже присоединились. Я также призвал других партнеров из стран Балтии и Северных стран присоединиться
