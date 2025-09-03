$41.360.01
48.180.29
ukenru
14:02 • 84 просмотра
Сегодня или на днях: Зеленский анонсировал разговор с Трампом
13:52 • 448 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
12:08 • 7180 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
11:49 • 20027 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
10:05 • 16156 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
09:24 • 20199 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
3 сентября, 07:25 • 19973 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 22045 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 36762 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
3 сентября, 06:00 • 34132 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2.2м/с
39%
751мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 246085 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 245819 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 237203 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 233826 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 227812 просмотра
публикации
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
11:49 • 20022 просмотра
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8Photo3 сентября, 06:57 • 22648 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 36756 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto3 сентября, 06:00 • 34127 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto2 сентября, 11:50 • 89173 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Метте Фредериксен
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Дания
Государственная граница Украины
Днепр
Реклама
УНН Lite
Звездные премьеры и уже известные имена: какие фильмы вошли в программу Лондонского кинофестиваля 202513:20 • 3240 просмотра
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto2 сентября, 14:15 • 24107 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo2 сентября, 11:20 • 37516 просмотра
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление2 сентября, 10:43 • 40018 просмотра
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины2 сентября, 08:32 • 54008 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Хранитель
СВИФТ
M1 Abrams
YouTube

Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский

Киев • УНН

 • 410 просмотра

Президент Зеленский сообщил о договоренности с Северными странами и Балтией относительно дополнительных систем ПВО и производства оружия. Это усилит оборону Украины накануне зимы.

Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский

Вместе с партнерами из Северных стран и Балтии мы должны обеспечить дополнительную систему ПВО и обеспечить защиту в преддверии зимы. Российский диктатор надеется, что зима будет убивать украинцев. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, передает УНН.

Прошлой ночью россия нанесла еще один массированный удар, использовав почти 500 дронов и более 20 ракет. Преимущественно – это были баллистические ракеты. Такие удары уже стали регулярными, несколько раз в неделю они происходят. Это является четким сигналом, что Россия отвергает любые попытки завершить войну и хочет продолжить боевые действия. Мы должны исходить из того, что сейчас это основной сценарий для России 

- заявил Зеленский.

Есть сигналы из США, что они готовы обеспечить определенный страховочный механизм: Зеленский о гарантиях безопасности03.09.25, 16:23 • 1148 просмотров

Поэтому, по его словам, во время заседания "Нордическо-балтийской восьмерки" был начат более предметный разговор над двумя аспектами – оборона Украины сейчас и оборона в будущем.

Речь идет о гарантиях безопасности, в которых мы нуждаемся, поскольку Россия не меняет своего курса. Что касается нашей обороны сейчас. Мы сегодня продолжали обсуждение того, как продолжить эту работу в Украине путем инвестиций в наше производство... Первый пример есть в Дании, строится новый завод по производству ракет и дронов. Мы договорились также, что Латвия, Литва и другие и другие государства также пойдут этим путем и будут строить вместе с Украиной 

- рассказал Зеленский.

Кроме того, Президент обсудил с партнерами также усиление ПВО Украины, ведь – это непосредственно спасает жизни.

Вместе с партнерами из Северных стран и Балтии мы должны обеспечить дополнительную систему и обеспечить защиту в преддверии зимы. Нам нужно иметь достаточно возможностей для того, чтобы защитить себя. Путин надеется, что зима будет убивать наших людей, куда не дотягиваются его войска. Здесь ПВО имеет очень большое значение 

- рассказал Зеленский.

Также Президент вместе с "Нордическо-балтийской восьмеркой" обсудили программу PURL.

В августе мы запустили программу PURL для американского оружия. Есть более 2 млрд долл., цель добавлять около 1 млрд ежемесячно. Я благодарю Норвегию, Данию, Швецию, Латвию и Исландию, которые уже присоединились. Я также призвал других партнеров из стран Балтии и Северных стран присоединиться 

- сказал Зеленский.

Бельгия выделила 100 млн евро на механизм поставок оружия Украине PURL29.08.25, 12:23 • 4411 просмотров

Анна Мурашко

Война в УкраинеПолитика
Снег в Украине
Электроэнергия
Владимир Путин
Метте Фредериксен
Латвия
Исландия
Дания
Литва
Швеция
Норвегия
Владимир Зеленский
Украина