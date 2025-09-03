Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский

Вместе с партнерами из Северных стран и Балтии мы должны обеспечить дополнительную систему ПВО и обеспечить защиту в преддверии зимы. Российский диктатор надеется, что зима будет убивать украинцев. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, передает УНН.

Прошлой ночью россия нанесла еще один массированный удар, использовав почти 500 дронов и более 20 ракет. Преимущественно – это были баллистические ракеты. Такие удары уже стали регулярными, несколько раз в неделю они происходят. Это является четким сигналом, что Россия отвергает любые попытки завершить войну и хочет продолжить боевые действия. Мы должны исходить из того, что сейчас это основной сценарий для России

Есть сигналы из США, что они готовы обеспечить определенный страховочный механизм: Зеленский о гарантиях безопасности

Поэтому, по его словам, во время заседания "Нордическо-балтийской восьмерки" был начат более предметный разговор над двумя аспектами – оборона Украины сейчас и оборона в будущем.

Речь идет о гарантиях безопасности, в которых мы нуждаемся, поскольку Россия не меняет своего курса. Что касается нашей обороны сейчас. Мы сегодня продолжали обсуждение того, как продолжить эту работу в Украине путем инвестиций в наше производство... Первый пример есть в Дании, строится новый завод по производству ракет и дронов. Мы договорились также, что Латвия, Литва и другие и другие государства также пойдут этим путем и будут строить вместе с Украиной