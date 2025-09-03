$41.360.01
Эксклюзив
12:08
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
11:49
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
10:05
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
09:24
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
3 сентября, 07:25
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
3 сентября, 06:16
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
3 сентября, 06:00
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto
2 сентября, 11:50
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
Эксклюзивы
Есть сигналы из США, что они готовы обеспечить определенный страховочный механизм: Зеленский о гарантиях безопасности

Киев • УНН

 • 812 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о сигналах из США относительно готовности предоставить определенный страховочный механизм

Украина имеет сигналы из США о том, что они готовы предоставить определенный страховочный механизм в рамках будущих гарантий безопасности. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, передает УНН.

Что касается гарантий безопасности. Мы уже работаем в рамках "Коалиции желающих", на двустороннем уровне с партнерами над конкретными гарантиями безопасности. Имеем мощную основу в виде двусторонних соглашений, в частности с Данией. Мы разделяем видение, что будущая безопасность Украины должна предусматривать гарантии, подобные статье 5 (НАТО – ред.). Сегодня мы подробно обсудили это, и возможный вклад каждой страны был обсужден. Теперь мы будем наполнять это все конкретикой. Кто, что будет делать на суше, на море, в воздухе и в киберпространстве 

- сказал Зеленский.

По образцу статьи 5 НАТО: Урсула фон дер Ляйен заявила о работе над гарантиями безопасности для Украины18.08.25, 22:37 • 4902 просмотра

Президент подчеркнул, что ВСУ будут ядром и основой гарантий безопасности.

Имеем сигналы из США, что они готовы обеспечить определенный страховочный механизм. Это очень важно 

- заявил Зеленский.

Возможно, мы что-то сделаем: Трамп о гарантиях безопасности для Украины30.08.25, 20:24 • 6696 просмотров

Анна Мурашко

Политика
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина