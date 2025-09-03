Есть сигналы из США, что они готовы обеспечить определенный страховочный механизм: Зеленский о гарантиях безопасности
Киев • УНН
Украина имеет сигналы из США о том, что они готовы предоставить определенный страховочный механизм в рамках будущих гарантий безопасности. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, передает УНН.
Что касается гарантий безопасности. Мы уже работаем в рамках "Коалиции желающих", на двустороннем уровне с партнерами над конкретными гарантиями безопасности. Имеем мощную основу в виде двусторонних соглашений, в частности с Данией. Мы разделяем видение, что будущая безопасность Украины должна предусматривать гарантии, подобные статье 5 (НАТО – ред.). Сегодня мы подробно обсудили это, и возможный вклад каждой страны был обсужден. Теперь мы будем наполнять это все конкретикой. Кто, что будет делать на суше, на море, в воздухе и в киберпространстве
Президент подчеркнул, что ВСУ будут ядром и основой гарантий безопасности.
Имеем сигналы из США, что они готовы обеспечить определенный страховочный механизм. Это очень важно
