Мы не сделаем путину такого подарка: Зеленский прокомментировал возможность обмена территориями

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина не пойдет на обмен территориями с российским государством-агрессором. Он подчеркнул, что наше государство не будет делать врагу таких подарков, сообщает УНН со ссылкой на брифинг Президента.

Кто может дать вам гарантии, что путин не будет продолжать? Никто не может дать вам таких гарантий. Он очень много лгал. Мы не можем ему доверять, не можем ему отдавать территорию. Это очень мощная часть нашей линии обороны, и он уже там. Он потерял много военнослужащих, более 100 тысяч. Особенно на основных направлениях. В течение четырех лет он не смог оккупировать даже 30% на Донбассе

Он подчеркнул, что путину понадобятся годы на оккупацию украинских территорий, и он потеряет для этого миллионы солдат.

Если он пойдет дальше – ему понадобятся годы. Он потеряет миллионы солдат. Именно поэтому мы не будем делать ему такие подарки

Глава государства также добавил, что для кого-то это просто территории, а для украинцев – это их жизнь, история, Конституция. Он подчеркнул, что со временем все украинцы вернутся домой.

Для кого-то это просто территория. А для нас наша жизнь, наша история, наша Конституция. Это семьи, это дома, это слишком много аспектов, которые очень чувствительны. Те, кто покинул дома из-за нападений, бомбардировок – хотели бы вернуться. Сейчас это нереалистично, но они вернутся