Мы не сделаем путину такого подарка: Зеленский прокомментировал возможность обмена территориями

$41.360.01
48.180.29
ukenru
14:02 • 692 просмотра
Сегодня или на днях: Зеленский анонсировал разговор с Трампом
13:52 • 1460 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
12:08 • 7934 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
11:49 • 20703 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
10:05 • 16484 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
09:24 • 20412 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
3 сентября, 07:25 • 20138 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 22153 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 37082 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
3 сентября, 06:00 • 34444 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2.2м/с
39%
751мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 246520 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 246244 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 237635 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 234320 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 228259 просмотра
публикации
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
11:49 • 20689 просмотра
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8Photo3 сентября, 06:57 • 22983 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 37076 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto3 сентября, 06:00 • 34439 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto2 сентября, 11:50 • 89471 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Метте Фредериксен
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Дания
Государственная граница Украины
Днепр
Реклама
УНН Lite
Звездные премьеры и уже известные имена: какие фильмы вошли в программу Лондонского кинофестиваля 202513:20 • 3516 просмотра
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto2 сентября, 14:15 • 24255 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo2 сентября, 11:20 • 37659 просмотра
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление2 сентября, 10:43 • 40153 просмотра
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины2 сентября, 08:32 • 54146 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Хранитель
СВИФТ
M1 Abrams
YouTube

Мы не сделаем путину такого подарка: Зеленский прокомментировал возможность обмена территориями

Киев • УНН

 • 62 просмотра

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не пойдет на обмен территориями с россией. Он подчеркнул, что это не подарок врагу, а часть обороны и жизни украинцев.

Мы не сделаем путину такого подарка: Зеленский прокомментировал возможность обмена территориями

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина не пойдет на обмен территориями с российским государством-агрессором. Он подчеркнул, что наше государство не будет делать врагу таких подарков, сообщает УНН со ссылкой на брифинг Президента.

Кто может дать вам гарантии, что путин не будет продолжать? Никто не может дать вам таких гарантий. Он очень много лгал. Мы не можем ему доверять, не можем ему отдавать территорию. Это очень мощная часть нашей линии обороны, и он уже там. Он потерял много военнослужащих, более 100 тысяч. Особенно на основных направлениях. В течение четырех лет он не смог оккупировать даже 30% на Донбассе

- ответил Зеленский на вопрос, готова ли Украина пойти на обмен территориями.

Он подчеркнул, что путину понадобятся годы на оккупацию украинских территорий, и он потеряет для этого миллионы солдат.

Если он пойдет дальше – ему понадобятся годы. Он потеряет миллионы солдат. Именно поэтому мы не будем делать ему такие подарки

- подчеркнул Зеленский.

Глава государства также добавил, что для кого-то это просто территории, а для украинцев – это их жизнь, история, Конституция. Он подчеркнул, что со временем все украинцы вернутся домой.

Для кого-то это просто территория. А для нас наша жизнь, наша история, наша Конституция. Это семьи, это дома, это слишком много аспектов, которые очень чувствительны. Те, кто покинул дома из-за нападений, бомбардировок – хотели бы вернуться. Сейчас это нереалистично, но они вернутся

- отметил Зеленский.

Дополнение

Президент Зеленский сообщил о договоренности с Нордическими странами и Балтией относительно дополнительных систем ПВО и производства оружия. Это усилит оборону Украины накануне зимы.

Павел Зинченко

Война в УкраинеПолитика
Государственная граница Украины
Владимир Путин
Владимир Зеленский
Украина