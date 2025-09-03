Пусть приезжает в москву: путин о встрече с Зеленским

$41.360.01
48.180.29
ukenru
14:02 • 1158 просмотра
Сегодня или на днях: Зеленский анонсировал разговор с Трампом
13:52 • 2106 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
12:08 • 8482 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
11:49 • 21175 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
10:05 • 16717 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
09:24 • 20594 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
3 сентября, 07:25 • 20290 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 22270 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 37314 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
3 сентября, 06:00 • 34637 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
41%
751мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 246769 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 246476 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 237865 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 234602 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 228511 просмотра
публикации
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
11:49 • 21173 просмотра
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8Photo3 сентября, 06:57 • 23220 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 37314 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto3 сентября, 06:00 • 34637 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto2 сентября, 11:50 • 89671 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Метте Фредериксен
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Дания
Государственная граница Украины
Днепр
Реклама
УНН Lite
Звездные премьеры и уже известные имена: какие фильмы вошли в программу Лондонского кинофестиваля 202513:20 • 3656 просмотра
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto2 сентября, 14:15 • 24349 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo2 сентября, 11:20 • 37755 просмотра
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление2 сентября, 10:43 • 40250 просмотра
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины2 сентября, 08:32 • 54240 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Хранитель
СВИФТ
M1 Abrams
YouTube

Пусть приезжает в москву: путин о встрече с Зеленским

Киев • УНН

 • 76 просмотра

Российский диктатор владимир путин заявил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским в москве, если тот желает. При этом путин в очередной раз подчеркнул, что полномочия Зеленского как Президента Украины уже закончились.

Пусть приезжает в москву: путин о встрече с Зеленским

российский диктатор владимир путин заявил, что если Президент Украины Владимир Зеленский хочет встречи, то пусть приезжает в москву. При этом путин в очередной раз заявил, что полномочия Зеленского уже закончились, назвав украинского Президента "действующим главой администрации" Украины. Об этом путин заявил во время брифинга по итогам визита в Китай, передает УНН.

Что касается возможных встреч с Зеленским, то я уже говорил об этом. В целом я никогда не исключал возможности такой встречи... Смотрите, согласно Конституции Украины, нужно просто внимательно почитать текст, никаких способов продления полномочий Президента Украины в Конституции Украины не предусмотрено. Вообще никаких. Выбрали на 5 лет, 5 лет прошло. Все. Закончились полномочия. Есть положение, по которому в условиях военного положения выборы не проводятся. Это так, но это не значит, что продлеваются полномочия Президента 

- сказал путин.

Он заявил, что Украина должна "провести референдум и соответствовать Конституции Украины".

Вопросы по территориям решаются только на референдуме. Референдум нельзя проводить в условиях военного положения, это также конституционные положения. Чтобы провести референдум, надо отменить военное положение, но как только это будет сделано, надо идти на выборы, и этот процесс будет длиться бесконечно. Результат выборов непонятен, но после этого надо получить заключение Конституционного суда. А как получить заключение, если после того, как власти требуют подтвердить пролонгацию полномочий президента, а тот фактически отказался это сделать 

- добавил диктатор.

По его словам, "год назад завершились полномочия судей Конституционного суда, поэтому это просто путь в никуда".

Если просто с действующим главой администрации проводить встречи. Можно. Я никогда не отказывался от этого, если эта встреча очень хорошо подготовлена, и будет вести к каким-то положительным результатам. Кстати, Дональд (Трамп - ред.) спросил меня, возможно ли провести такую встречу, я сказал: "Да, это возможно". В конце концов, если Зеленский готов, то пусть приезжает в москву, такая встреча состоится 

- заявил путин.

Напомним

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина не пойдет на обмен территориями с российским государством-агрессором. Он подчеркнул, что наше государство не будет делать врагу таких подарков.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Фейковые новости
Государственная граница Украины
Владимир Путин
Дональд Трамп
Китай
Владимир Зеленский
Украина