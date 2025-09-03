Пусть приезжает в москву: путин о встрече с Зеленским

российский диктатор владимир путин заявил, что если Президент Украины Владимир Зеленский хочет встречи, то пусть приезжает в москву. При этом путин в очередной раз заявил, что полномочия Зеленского уже закончились, назвав украинского Президента "действующим главой администрации" Украины. Об этом путин заявил во время брифинга по итогам визита в Китай, передает УНН.

Что касается возможных встреч с Зеленским, то я уже говорил об этом. В целом я никогда не исключал возможности такой встречи... Смотрите, согласно Конституции Украины, нужно просто внимательно почитать текст, никаких способов продления полномочий Президента Украины в Конституции Украины не предусмотрено. Вообще никаких. Выбрали на 5 лет, 5 лет прошло. Все. Закончились полномочия. Есть положение, по которому в условиях военного положения выборы не проводятся. Это так, но это не значит, что продлеваются полномочия Президента

Он заявил, что Украина должна "провести референдум и соответствовать Конституции Украины".

Вопросы по территориям решаются только на референдуме. Референдум нельзя проводить в условиях военного положения, это также конституционные положения. Чтобы провести референдум, надо отменить военное положение, но как только это будет сделано, надо идти на выборы, и этот процесс будет длиться бесконечно. Результат выборов непонятен, но после этого надо получить заключение Конституционного суда. А как получить заключение, если после того, как власти требуют подтвердить пролонгацию полномочий президента, а тот фактически отказался это сделать