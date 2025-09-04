$41.370.01
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
14:02 • 6064 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
10:04 • 13897 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 19886 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 20502 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
4 сентября, 08:05 • 18791 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 38523 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 39825 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 42435 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 37896 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Хочешь, чтобы ничего не произошло – пригласи меня в Москву: Зеленский заявил, что Путин пытается оттянуть встречу

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский иронично прокомментировал приглашение Путина на переговоры в Москву. Он считает, что это делается для отсрочки встречи лидеров.

Хочешь, чтобы ничего не произошло – пригласи меня в Москву: Зеленский заявил, что Путин пытается оттянуть встречу

Президент Украины Владимир Зеленский иронично прокомментировал "приглашение" российского диктатора Владимира Путина приехать на мирные переговоры в Москву, заявив, что это делается для того, чтобы отсрочить встречу лидеров. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции в Елисейском дворце, пишет УНН.

Детали

Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что если хочешь, чтобы ничего не произошло – надо пригласить меня в Москву

- отметил Президент Украины.

Зеленский добавил, что сам факт, что Россия начала говорить о встрече, является хорошим знаком, но пока не видно со стороны государства-агрессора желания заканчивать войну.

То, что Россия начала говорить о встрече – это уже неплохо. Но пока что мы не видим у них желания окончания войны

- заявил Зеленский.

Зеленский также напомнил, что Украина всегда поддерживала любые форматы встреч, чтобы завершить войну.

Мы поддерживали в любом формате и двустороннюю встречу и трехстороннюю, и я считаю, что Россия делает все, чтобы ее отсрочить

- подчеркнул Президент.

Дополнение

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что если Президент Украины Владимир Зеленский хочет встречи, то пусть приезжает в Москву. При этом Путин в очередной раз заявил, что полномочия Зеленского уже закончились, назвав украинского Президента "действующим главой администрации" Украины.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал призывы российского диктатора Владимира Путина к Президенту Украины Владимиру Зеленскому приезжать на встречу в Москву - заведомо неприемлемым предложением.

Павел Зинченко

