Хочешь, чтобы ничего не произошло – пригласи меня в Москву: Зеленский заявил, что Путин пытается оттянуть встречу

Президент Украины Владимир Зеленский иронично прокомментировал "приглашение" российского диктатора Владимира Путина приехать на мирные переговоры в Москву, заявив, что это делается для того, чтобы отсрочить встречу лидеров. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции в Елисейском дворце, пишет УНН.

Детали

Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что если хочешь, чтобы ничего не произошло – надо пригласить меня в Москву - отметил Президент Украины.

Зеленский добавил, что сам факт, что Россия начала говорить о встрече, является хорошим знаком, но пока не видно со стороны государства-агрессора желания заканчивать войну.

То, что Россия начала говорить о встрече – это уже неплохо. Но пока что мы не видим у них желания окончания войны - заявил Зеленский.

Зеленский также напомнил, что Украина всегда поддерживала любые форматы встреч, чтобы завершить войну.

Мы поддерживали в любом формате и двустороннюю встречу и трехстороннюю, и я считаю, что Россия делает все, чтобы ее отсрочить - подчеркнул Президент.

Дополнение

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что если Президент Украины Владимир Зеленский хочет встречи, то пусть приезжает в Москву. При этом Путин в очередной раз заявил, что полномочия Зеленского уже закончились, назвав украинского Президента "действующим главой администрации" Украины.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал призывы российского диктатора Владимира Путина к Президенту Украины Владимиру Зеленскому приезжать на встречу в Москву - заведомо неприемлемым предложением.