путін вкотре відкинув ідею переговорів з Україною: яку відмовку придумав цього разу

Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції
4 вересня, 17:30 • 21629 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 41496 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 35130 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – Веніславський
4 вересня, 10:04 • 37860 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 39215 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
4 вересня, 08:13 • 30114 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
4 вересня, 08:05 • 24399 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
4 вересня, 05:20 • 54519 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров'я: фахівці дали поради для його підтримки
3 вересня, 17:28 • 42486 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України
Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні
"Ми ведемо дуже хороший діалог": Трамп має намір поговорити з путіним після розмови із Зеленським
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихідними
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салату
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сем Альтман
Джо Байден
Сергій Ребров
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Пентагон
Азербайджан
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихідними
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюків
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміж
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне
Financial Times
Шахед-136
Fox News
ChatGPT
С-300

путін вкотре відкинув ідею переговорів з Україною: яку відмовку придумав цього разу

Київ • УНН

 • 58 перегляди

російський диктатор володимир путін відкинув можливість прямих переговорів з Україною, вважаючи їх неможливими через ключові питання. Він запропонував москву як найкраще місце для зустрічі із Зеленським, обіцяючи "гарантії безпеки".

путін вкотре відкинув ідею переговорів з Україною: яку відмовку придумав цього разу

російський диктатор володимир путін відкинув ідею переговорів з Україною через те, що вважає, що домовитися з українською стороною буде практично неможливо з ключових питань. Про це УНН повідомляє з посиланням на російське пропагандистське агентство тасс.

Деталі

путін прокоментував можливість прямих контактів з Президентом України володимиром зеленським.

Я сенсу великого не бачу. Тому що домовитися з українською стороною буде практично неможливо з ключових питань. Навіть якщо буде політична воля, в чому я сумніваюся, є труднощі, які полягають у тому, що будь-які домовленості щодо територій повинні бути підтверджені відповідно до Конституції України на референдумі

- стверджує путін.

Він заявив, що москва є найкращим місцем для зустрічі із Зеленським.

Наступного разу, якщо хтось дійсно хоче з нами зустрітися, ми готові. Найкраще місце для цього - столиця російської федерації, місто-герой москва

- цинічно сказав путін на пленарному засіданні Східного економічного форуму (СЕФ).

При цьому він підкреслив, що рф нібито готова надати "гарантії безпеки" Зеленському та українським представникам, якщо вони вирішать приїхати до російської столиці.

Також диктатор визнав надмірними заклики організувати зустріч на запропонованих Києвом майданчиках.

Контекст

Президент Франції Еммануель Макрон заявляє, що якщо глава кремля володимир путін не погодиться зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським до 1 вересня, це свідчитиме про те, що він "обдурив" американського лідера Дональда Трампа.

Як пише Reuters, Трамп попередив про можливі "наслідки", якщо зустріч між путіним і Зеленським не відбудеться.

Додаток

володимир путін заявив, що якщо Президент України Володимир Зеленський хоче зустрічі, то нехай приїжджає до москви. При цьому путін вкотре заявив, що повноваження Зеленського вже закінчилися, назвавши українського Президента "чинним главою адміністрації" України.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна не піде на обмін територіями з російською державою-агресором. Він підкреслив, що наша держава не робитиме ворогу таких подарунків.

Зеленський іронічно прокоментував "запрошення" російського диктатора володимира путіна приїхати на мирні переговори до москви, заявивши, що це робиться для того, щоб відстрочити зустріч лідерів.

2 вересня Трамп в контексті можливої майбутньої зустрічі Президента України Володимира Зеленського і російського диктатора володимира путіна заявив, що "дізнався речі, які будуть дуже цікавими", однак зазначив, що "подивимося, що буде далі".

Трамп також повідомляв, що у нього немає жодних заяв для російського диктатора володимира путіна. путін повинен прийняти рішення, якщо воно не задовольнить Трампа, то будуть наслідки.

Трамп знову дуже розчарований путіним02.09.25, 21:15 • 6774 перегляди

Анна Мурашко

Володимир Путін
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Володимир Зеленський
Україна