російський диктатор володимир путін відкинув ідею переговорів з Україною через те, що вважає, що домовитися з українською стороною буде практично неможливо з ключових питань. Про це УНН повідомляє з посиланням на російське пропагандистське агентство тасс.

Деталі

путін прокоментував можливість прямих контактів з Президентом України володимиром зеленським.

Я сенсу великого не бачу. Тому що домовитися з українською стороною буде практично неможливо з ключових питань. Навіть якщо буде політична воля, в чому я сумніваюся, є труднощі, які полягають у тому, що будь-які домовленості щодо територій повинні бути підтверджені відповідно до Конституції України на референдумі - стверджує путін.

Він заявив, що москва є найкращим місцем для зустрічі із Зеленським.

Наступного разу, якщо хтось дійсно хоче з нами зустрітися, ми готові. Найкраще місце для цього - столиця російської федерації, місто-герой москва - цинічно сказав путін на пленарному засіданні Східного економічного форуму (СЕФ).

При цьому він підкреслив, що рф нібито готова надати "гарантії безпеки" Зеленському та українським представникам, якщо вони вирішать приїхати до російської столиці.

Також диктатор визнав надмірними заклики організувати зустріч на запропонованих Києвом майданчиках.

Контекст

Президент Франції Еммануель Макрон заявляє, що якщо глава кремля володимир путін не погодиться зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським до 1 вересня, це свідчитиме про те, що він "обдурив" американського лідера Дональда Трампа.

Як пише Reuters, Трамп попередив про можливі "наслідки", якщо зустріч між путіним і Зеленським не відбудеться.

Додаток

володимир путін заявив, що якщо Президент України Володимир Зеленський хоче зустрічі, то нехай приїжджає до москви. При цьому путін вкотре заявив, що повноваження Зеленського вже закінчилися, назвавши українського Президента "чинним главою адміністрації" України.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна не піде на обмін територіями з російською державою-агресором. Він підкреслив, що наша держава не робитиме ворогу таких подарунків.

Зеленський іронічно прокоментував "запрошення" російського диктатора володимира путіна приїхати на мирні переговори до москви, заявивши, що це робиться для того, щоб відстрочити зустріч лідерів.

2 вересня Трамп в контексті можливої майбутньої зустрічі Президента України Володимира Зеленського і російського диктатора володимира путіна заявив, що "дізнався речі, які будуть дуже цікавими", однак зазначив, що "подивимося, що буде далі".

Трамп також повідомляв, що у нього немає жодних заяв для російського диктатора володимира путіна. путін повинен прийняти рішення, якщо воно не задовольнить Трампа, то будуть наслідки.

Трамп знову дуже розчарований путіним