Я дізнався речі, які будуть дуже цікавими, подивимося, що буде далі: Трамп про можливу зустріч путіна і Зеленського

Президент США Дональд Трамп у контексті можливої майбутньої зустрічі Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна заявив, що "дізнався речі, які будуть дуже цікавими", однак зазначив, що "подивимося, що буде далі". Про це Трамп сказав під час виступу у Білому домі, передає УНН.

Подивимося, що буде далі. Подивимося, що вони зроблять, і що буде далі. Я дуже уважно стежу за цим. Минулого тижня вони втратили 7000 (військових - ред.) між двома країнами, 7313 солдатів, якщо бути точним. Без будь-якої причини. Вони росіяни і українці, але ви знаєте, що вони солдати. Я дізнався речі, які будуть дуже цікавими. Ви дізнаєтеся про них найближчими днями