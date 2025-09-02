$41.370.05
2 вересня, 11:50
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 70605 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 112585 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 127945 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 70008 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 132735 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 48409 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 86450 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 53363 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 108316 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Я дізнався речі, які будуть дуже цікавими, подивимося, що буде далі: Трамп про можливу зустріч путіна і Зеленського

Київ • УНН

 • 348 перегляди

Дональд Трамп заявив, що дізнався "дуже цікаві речі" про можливу зустріч Зеленського та путіна. Він також зазначив, що минулого тижня між двома країнами було втрачено понад 7000 військових.

Я дізнався речі, які будуть дуже цікавими, подивимося, що буде далі: Трамп про можливу зустріч путіна і Зеленського

Президент США Дональд Трамп у контексті можливої майбутньої зустрічі Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна заявив, що "дізнався речі, які будуть дуже цікавими", однак зазначив, що "подивимося, що буде далі". Про це Трамп сказав під час виступу у Білому домі, передає УНН.

Подивимося, що буде далі. Подивимося, що вони зроблять, і що буде далі. Я дуже уважно стежу за цим. Минулого тижня вони втратили 7000 (військових - ред.) між двома країнами, 7313 солдатів, якщо бути точним. Без будь-якої причини. Вони росіяни і українці, але ви знаєте, що вони солдати. Я дізнався речі, які будуть дуже цікавими. Ви дізнаєтеся про них найближчими днями 

- сказав Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований російським диктатором володимиром путіним.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Білий дім
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки