Я узнал вещи, которые будут очень интересными, посмотрим, что будет дальше: Трамп о возможной встрече путина и Зеленского

2 сентября, 11:50 • 42718 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 71411 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
2 сентября, 10:24 • 113314 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 128627 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31 • 70354 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 133059 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30 • 48539 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 86608 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 53405 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 108356 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35
Фейковые новости
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
ЧатГПТ
E-6 Mercury

Я узнал вещи, которые будут очень интересными, посмотрим, что будет дальше: Трамп о возможной встрече путина и Зеленского

Киев • УНН

 • 782 просмотра

Дональд Трамп заявил, что узнал "очень интересные вещи" о возможной встрече Зеленского и путина. Он также отметил, что на прошлой неделе между двумя странами было потеряно более 7000 военных.

Я узнал вещи, которые будут очень интересными, посмотрим, что будет дальше: Трамп о возможной встрече путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп в контексте возможной будущей встречи Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина заявил, что "узнал вещи, которые будут очень интересными", однако отметил, что "посмотрим, что будет дальше". Об этом Трамп сказал во время выступления в Белом доме, передает УНН.

Посмотрим, что будет дальше. Посмотрим, что они сделают, и что будет дальше. Я очень внимательно слежу за этим. На прошлой неделе они потеряли 7000 (военных - ред.) между двумя странами, 7313 солдат, если быть точным. Без всякой причины. Они русские и украинцы, но вы знаете, что они солдаты. Я узнал вещи, которые будут очень интересными. Вы узнаете о них в ближайшие дни 

- сказал Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован российским диктатором Владимиром Путиным.

Павел Башинский

