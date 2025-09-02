Я узнал вещи, которые будут очень интересными, посмотрим, что будет дальше: Трамп о возможной встрече путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп в контексте возможной будущей встречи Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина заявил, что "узнал вещи, которые будут очень интересными", однако отметил, что "посмотрим, что будет дальше". Об этом Трамп сказал во время выступления в Белом доме, передает УНН.

Посмотрим, что будет дальше. Посмотрим, что они сделают, и что будет дальше. Я очень внимательно слежу за этим. На прошлой неделе они потеряли 7000 (военных - ред.) между двумя странами, 7313 солдат, если быть точным. Без всякой причины. Они русские и украинцы, но вы знаете, что они солдаты. Я узнал вещи, которые будут очень интересными. Вы узнаете о них в ближайшие дни