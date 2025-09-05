путин в очередной раз отверг идею переговоров с Украиной: какую отговорку придумал на этот раз

российский диктатор владимир путин отверг идею переговоров с Украиной из-за того, что считает, что договориться с украинской стороной будет практически невозможно по ключевым вопросам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на российское пропагандистское агентство тасс.

Детали

путин прокомментировал возможность прямых контактов с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Я смысла большого не вижу. Потому что договориться с украинской стороной будет практически невозможно по ключевым вопросам. Даже если будет политическая воля, в чем я сомневаюсь, есть трудности, которые заключаются в том, что любые договоренности по территориям должны быть подтверждены в соответствии с Конституцией Украины на референдуме - утверждает путин.

Он заявил, что москва является лучшим местом для встречи с Зеленским.

В следующий раз, если кто-то действительно хочет с нами встретиться, мы готовы. Лучшее место для этого - столица российской федерации, город-герой москва - цинично сказал путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

При этом он подчеркнул, что рф якобы готова предоставить "гарантии безопасности" Зеленскому и украинским представителям, если они решат приехать в российскую столицу.

Также диктатор признал чрезмерными призывы организовать встречу на предложенных Киевом площадках.

Контекст

Президент Франции Эммануэль Макрон заявляет, что если глава кремля владимир путин не согласится встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским до 1 сентября, это будет свидетельствовать о том, что он "обманул" американского лидера Дональда Трампа.

Как пишет Reuters, Трамп предупредил о возможных "последствиях", если встреча между путиным и Зеленским не состоится.

Приложение

владимир путин заявил, что если Президент Украины Владимир Зеленский хочет встречи, то пусть приезжает в москву. При этом путин в очередной раз заявил, что полномочия Зеленского уже закончились, назвав украинского Президента "действующим главой администрации" Украины.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина не пойдет на обмен территориями с российским государством-агрессором. Он подчеркнул, что наше государство не будет делать врагу таких подарков.

Зеленский иронично прокомментировал "приглашение" российского диктатора владимира путина приехать на мирные переговоры в москву, заявив, что это делается для того, чтобы отсрочить встречу лидеров.

2 сентября Трамп в контексте возможной будущей встречи Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина заявил, что "узнал вещи, которые будут очень интересными", однако отметил, что "посмотрим, что будет дальше".

Трамп также сообщал, что у него нет никаких заявлений для российского диктатора владимира путина. путин должен принять решение, если оно не удовлетворит Трампа, то будут последствия.

Трамп снова очень разочарован путиным