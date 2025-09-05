путин в очередной раз отверг идею переговоров с Украиной: какую отговорку придумал на этот раз

$41.350.02
06:13
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
4 сентября, 08:05
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International
31 августа, 02:29
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД
31 августа, 19:40
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине
1 сентября, 04:35
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне
3 сентября, 23:48
«Мы ведем очень хороший диалог»: Трамп намерен поговорить с путиным после разговора с Зеленским
02:33
публикации
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против Франции
06:13
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть
4 сентября, 18:50
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходные
4 сентября, 09:16
К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салата
4 сентября, 07:53
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержанию
Эксклюзив
4 сентября, 05:20
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Сэм Альтман
Джо Байден
Сергей Ребров
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Пентагон
Азербайджан
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"
4 сентября, 10:35
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходные
4 сентября, 09:16
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецов
4 сентября, 07:43
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замуж
3 сентября, 19:15
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне
3 сентября, 17:44
Financial Times
Шахед-136
Фокс Ньюс
ЧатГПТ
Ракетная система С-300

путин в очередной раз отверг идею переговоров с Украиной: какую отговорку придумал на этот раз

Киев • УНН

 • 42 просмотра

российский диктатор владимир путин отверг возможность прямых переговоров с Украиной, считая их невозможными из-за ключевых вопросов. Он предложил москву как лучшее место для встречи с Зеленским, обещая "гарантии безопасности".

путин в очередной раз отверг идею переговоров с Украиной: какую отговорку придумал на этот раз

российский диктатор владимир путин отверг идею переговоров с Украиной из-за того, что считает, что договориться с украинской стороной будет практически невозможно по ключевым вопросам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на российское пропагандистское агентство тасс.

Детали

путин прокомментировал возможность прямых контактов с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Я смысла большого не вижу. Потому что договориться с украинской стороной будет практически невозможно по ключевым вопросам. Даже если будет политическая воля, в чем я сомневаюсь, есть трудности, которые заключаются в том, что любые договоренности по территориям должны быть подтверждены в соответствии с Конституцией Украины на референдуме

- утверждает путин.

Он заявил, что москва является лучшим местом для встречи с Зеленским.

В следующий раз, если кто-то действительно хочет с нами встретиться, мы готовы. Лучшее место для этого - столица российской федерации, город-герой москва

- цинично сказал путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

При этом он подчеркнул, что рф якобы готова предоставить "гарантии безопасности" Зеленскому и украинским представителям, если они решат приехать в российскую столицу.

Также диктатор признал чрезмерными призывы организовать встречу на предложенных Киевом площадках.

Контекст

Президент Франции Эммануэль Макрон заявляет, что если глава кремля владимир путин не согласится встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским до 1 сентября, это будет свидетельствовать о том, что он "обманул" американского лидера Дональда Трампа.

Как пишет Reuters, Трамп предупредил о возможных "последствиях", если встреча между путиным и Зеленским не состоится.

Приложение

владимир путин заявил, что если Президент Украины Владимир Зеленский хочет встречи, то пусть приезжает в москву. При этом путин в очередной раз заявил, что полномочия Зеленского уже закончились, назвав украинского Президента "действующим главой администрации" Украины.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина не пойдет на обмен территориями с российским государством-агрессором. Он подчеркнул, что наше государство не будет делать врагу таких подарков.

Зеленский иронично прокомментировал "приглашение" российского диктатора владимира путина приехать на мирные переговоры в москву, заявив, что это делается для того, чтобы отсрочить встречу лидеров.

2 сентября Трамп в контексте возможной будущей встречи Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина заявил, что "узнал вещи, которые будут очень интересными", однако отметил, что "посмотрим, что будет дальше".

Трамп также сообщал, что у него нет никаких заявлений для российского диктатора владимира путина. путин должен принять решение, если оно не удовлетворит Трампа, то будут последствия.

Трамп снова очень разочарован путиным
02.09.2025, 21:15

Анна Мурашко

Политика
Новости Мира
Владимир Путин
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Владимир Зеленский
Украина