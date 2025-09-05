путин в очередной раз отверг идею переговоров с Украиной: какую отговорку придумал на этот раз
российский диктатор владимир путин отверг возможность прямых переговоров с Украиной, считая их невозможными из-за ключевых вопросов. Он предложил москву как лучшее место для встречи с Зеленским, обещая "гарантии безопасности".
российский диктатор владимир путин отверг идею переговоров с Украиной из-за того, что считает, что договориться с украинской стороной будет практически невозможно по ключевым вопросам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на российское пропагандистское агентство тасс.
Детали
путин прокомментировал возможность прямых контактов с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Я смысла большого не вижу. Потому что договориться с украинской стороной будет практически невозможно по ключевым вопросам. Даже если будет политическая воля, в чем я сомневаюсь, есть трудности, которые заключаются в том, что любые договоренности по территориям должны быть подтверждены в соответствии с Конституцией Украины на референдуме
Он заявил, что москва является лучшим местом для встречи с Зеленским.
В следующий раз, если кто-то действительно хочет с нами встретиться, мы готовы. Лучшее место для этого - столица российской федерации, город-герой москва
При этом он подчеркнул, что рф якобы готова предоставить "гарантии безопасности" Зеленскому и украинским представителям, если они решат приехать в российскую столицу.
Также диктатор признал чрезмерными призывы организовать встречу на предложенных Киевом площадках.
Контекст
Президент Франции Эммануэль Макрон заявляет, что если глава кремля владимир путин не согласится встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским до 1 сентября, это будет свидетельствовать о том, что он "обманул" американского лидера Дональда Трампа.
Как пишет Reuters, Трамп предупредил о возможных "последствиях", если встреча между путиным и Зеленским не состоится.
Приложение
владимир путин заявил, что если Президент Украины Владимир Зеленский хочет встречи, то пусть приезжает в москву. При этом путин в очередной раз заявил, что полномочия Зеленского уже закончились, назвав украинского Президента "действующим главой администрации" Украины.
Президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина не пойдет на обмен территориями с российским государством-агрессором. Он подчеркнул, что наше государство не будет делать врагу таких подарков.
Зеленский иронично прокомментировал "приглашение" российского диктатора владимира путина приехать на мирные переговоры в москву, заявив, что это делается для того, чтобы отсрочить встречу лидеров.
2 сентября Трамп в контексте возможной будущей встречи Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина заявил, что "узнал вещи, которые будут очень интересными", однако отметил, что "посмотрим, что будет дальше".
Трамп также сообщал, что у него нет никаких заявлений для российского диктатора владимира путина. путин должен принять решение, если оно не удовлетворит Трампа, то будут последствия.
