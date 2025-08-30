"Якщо путін до понеділка не погодиться на зустріч із Зеленським, то це означатиме, що він обдурив Трампа" - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, якщо очільник кремля володимир путін не погодиться зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським до 1 вересня, це свідчитиме про те, що він "обдурив" американського лідера Дональда Трампа. Про це інформує УНН з посиланням на видання Reuters та Le Figaro.

Якщо цього не станеться до понеділка, кінцевого терміну, встановленого президентом Трампом, це означає, що президент путін знову обдурив президента Трампа - зазначив Еммануель Макрон.

Президент Франції наголосив, що якщо до понеділка, зустріч так і не буде погоджена "це не залишитися без відповіді".

Ми поговоримо з президентом Трампом цими вихідними. І якщо ми побачимо наступного тижня, що вкотре, після місяців недотриманих обіцянок, нічого не буде ми будемо дуже чітко закликати до застосування первинних і вторинних санкцій проти росії - додав Макрон.

Як пише Reuters, Трамп попередив про можливі "наслідки", якщо зустріч між Путіним та Зеленським не відбудеться.

Контекст

16 серпня після зустрічі з президентом росії володимиром путіним президент США Дональд Трамп повідомив, що поки не планує запроваджувати додаткові "серйозні наслідки" проти москви, але додав, що подумає про це пізніше.

Через те, що сталося сьогодні, я думаю, мені не потрібно зараз про це думати. Можливо, мені доведеться подумати про це через два тижні чи три тижні, але нам не потрібно думати про це зараз - сказав тоді Трамп.

18 серпня Трамп заявив, що через тиждень-два, можливо, закінчити війну. Дві сторони бажають укласти угоду.

21 серпня у розмові з ведучим подкасту Todd Starnes Show Трамп повідомив, що приблизно за два тижні США зможуть оцінити перспективи досягнення миру в Україні.

22 серпня Трамп висловив занепокоєння щодо подальшого розвитку подій в Україні упродовж наступних двох тижнів.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна нагадає Дональду Трампу про дедлайн, який той дав росії. Два тижні, згадані Трампом, минають у понеділок.

