Ми дізнаємось протягом двох тижнів, чи буде мир в Україні, інакше змінимо тактику - Трамп
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що США оцінять перспективи миру в Україні протягом двох тижнів. Після цього можлива зміна курсу.
У розмові з ведучим подкасту Todd Starnes Show глава Білого дому Дональд Трамп повідомив, що приблизно за два тижні США зможуть оцінити перспективи досягнення миру в Україні, пише УНН.
Деталі
На запитання, чи вважає він, що США зможе досягти миру в Україні, американський президент відповів, що повідомить про це пізніше.
Ну, я повідомлю вам приблизно через два тижні, я б сказав, що ми дізнаємося так чи інакше, і після цього нам, можливо, доведеться обрати інший курс, але ми побачимо, але ми дізнаємося досить скоро
Нагадаємо
Дональд Трамп розкритикував політику Джо Байдена щодо війни в Україні, заявивши, що Україні не дозволили нападати на країну-окупанта. Він порівняв це зі спортивною командою без нападу, стверджуючи, що так неможливо виграти.
