14:24 • 12082 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
12:55 • 13658 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 20499 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 13097 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 24277 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 60430 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 69012 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 71872 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 94600 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 217393 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ми дізнаємось протягом двох тижнів, чи буде мир в Україні, інакше змінимо тактику - Трамп

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Дональд Трамп заявив, що США оцінять перспективи миру в Україні протягом двох тижнів. Після цього можлива зміна курсу.

Ми дізнаємось протягом двох тижнів, чи буде мир в Україні, інакше змінимо тактику - Трамп

У розмові з ведучим подкасту Todd Starnes Show глава Білого дому Дональд Трамп повідомив, що приблизно за два тижні США зможуть оцінити перспективи досягнення миру в Україні, пише УНН.

Деталі

На запитання, чи вважає він, що США зможе досягти миру в Україні, американський президент відповів, що повідомить про це пізніше.

Ну, я повідомлю вам приблизно через два тижні, я б сказав, що ми дізнаємося так чи інакше, і після цього нам, можливо, доведеться обрати інший курс, але ми побачимо, але ми дізнаємося досить скоро

- сказав він.

Нагадаємо

Дональд Трамп розкритикував політику Джо Байдена щодо війни в Україні, заявивши, що Україні не дозволили нападати на країну-окупанта. Він порівняв це зі спортивною командою без нападу, стверджуючи, що так неможливо виграти.

Трамп не має наміру бути залученим у переговори Зеленського і путіна - The Guardian21.08.25, 15:53 • 2496 переглядiв

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна