Безпілотники атакували морський порт у російському темрюку: палають резервуари з паливом - ЗМІ

20:25 • 5380 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
19:56 • 10403 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 13731 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 25333 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 22720 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 36359 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 21251 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 21395 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 21602 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 30187 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
росія та ще 11 країн виступили проти повернення українських дітей: у МЗС привітали резолюцію ООН4 грудня, 16:04 • 4000 перегляди
Нацрада розширила перелік заблокованих російських медіасервісів – тепер у списку 56 сайтів, телеканалів та онлайн-кінотеатрів 4 грудня, 16:05 • 3510 перегляди
ССО знищили групу окупантів на Донеччині, включно з африканським найманцем, що катували місцевого жителяVideo4 грудня, 16:22 • 5424 перегляди
путіна назвали “морально відповідальним” за смерть жінки, отруєної у Солсбері4 грудня, 16:35 • 3524 перегляди
Туреччина викликала дипломатів рф та України через атаки на судна у Чорному морі4 грудня, 17:19 • 3790 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 25328 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 28187 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 36358 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 43589 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 69512 перегляди
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Володимир Зеленський
Тетяна Бережна
Барт Де Вевер
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Ізраїль
Німеччина
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 13063 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 26397 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 27766 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 72551 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 75312 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Джеймс Вебб (телескоп)
Дипломатка

Безпілотники атакували морський порт у російському темрюку: палають резервуари з паливом - ЗМІ

Київ • УНН

 • 38 перегляди

У ніч на 5 грудня безпілотники атакували місто темрюк у краснодарському краї рф. Ймовірно, дрони атакували місцевий морський порт, внаслідок чого загорілися резервуари з паливом.

Безпілотники атакували морський порт у російському темрюку: палають резервуари з паливом - ЗМІ

У ніч на п'ятницю, 5 грудня, безпілотники атакували місто темрюк у краснодарському краю рф. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Зазначається, що, ймовірно, дрони атакують місцевий морський порт.

краснодарський край, атака на морський порт в темрюку, на обʼєкті фіксується пожежа

- йдеться в одному з поівдомлень.

Крім того, вказується, що внаслідок атаки загорілися резервуари з паливом.

Довідково

Темрюкський морський торговельний порт здійснює надання послуг з перевалки генеральних, наливних (зріджені вуглеводневі гази та хімічні вантажі), навалочних та насипних вантажів.

Із залізничною мережею росії порт з'єднаний через магістраль Північно-Кавказької залізниці.

Нагадаємо

Наприкінці листопада Генштаб ЗСУ підтвердив успішне ураження Афіпського нафтопереробного заводу у краснодарському краї рф.

Хімічний завод у краснодарському краї зупинив роботу після нічної атаки безпілотників25.09.25, 13:00 • 3028 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Енергетика
Війна в Україні