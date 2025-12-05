Безпілотники атакували морський порт у російському темрюку: палають резервуари з паливом - ЗМІ

У ніч на п'ятницю, 5 грудня, безпілотники атакували місто темрюк у краснодарському краю рф. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Зазначається, що, ймовірно, дрони атакують місцевий морський порт.

краснодарський край, атака на морський порт в темрюку, на обʼєкті фіксується пожежа - йдеться в одному з поівдомлень.

Крім того, вказується, що внаслідок атаки загорілися резервуари з паливом.

Довідково

Темрюкський морський торговельний порт здійснює надання послуг з перевалки генеральних, наливних (зріджені вуглеводневі гази та хімічні вантажі), навалочних та насипних вантажів.

Із залізничною мережею росії порт з'єднаний через магістраль Північно-Кавказької залізниці.

Нагадаємо

Наприкінці листопада Генштаб ЗСУ підтвердив успішне ураження Афіпського нафтопереробного заводу у краснодарському краї рф.

Хімічний завод у краснодарському краї зупинив роботу після нічної атаки безпілотників