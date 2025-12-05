Безпілотники атакували морський порт у російському темрюку: палають резервуари з паливом - ЗМІ
Київ • УНН
У ніч на 5 грудня безпілотники атакували місто темрюк у краснодарському краї рф. Ймовірно, дрони атакували місцевий морський порт, внаслідок чого загорілися резервуари з паливом.
У ніч на п'ятницю, 5 грудня, безпілотники атакували місто темрюк у краснодарському краю рф. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
Деталі
Зазначається, що, ймовірно, дрони атакують місцевий морський порт.
краснодарський край, атака на морський порт в темрюку, на обʼєкті фіксується пожежа
Крім того, вказується, що внаслідок атаки загорілися резервуари з паливом.
Довідково
Темрюкський морський торговельний порт здійснює надання послуг з перевалки генеральних, наливних (зріджені вуглеводневі гази та хімічні вантажі), навалочних та насипних вантажів.
Із залізничною мережею росії порт з'єднаний через магістраль Північно-Кавказької залізниці.
Нагадаємо
Наприкінці листопада Генштаб ЗСУ підтвердив успішне ураження Афіпського нафтопереробного заводу у краснодарському краї рф.
