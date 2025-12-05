Беспилотники атаковали морской порт в российском Темрюке: горят резервуары с топливом - СМИ

$42.200.13
49.230.04
ukenru
20:25 • 5456 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
19:56 • 10467 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 13789 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 25404 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 22751 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 36392 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 21265 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 21401 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 21606 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 30193 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
99%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
россия и еще 11 стран выступили против возвращения украинских детей: в МИД приветствовали резолюцию ООН4 декабря, 16:04 • 4086 просмотра
Нацсовет расширил перечень заблокированных российских медиасервисов – теперь в списке 56 сайтов, телеканалов и онлайн-кинотеатров4 декабря, 16:05 • 3584 просмотра
ССО уничтожили группу оккупантов в Донецкой области, включая африканского наемника, пытавших местного жителяVideo4 декабря, 16:22 • 5512 просмотра
путина назвали "морально ответственным" за смерть женщины, отравленной в Солсбери4 декабря, 16:35 • 3604 просмотра
Турция вызвала дипломатов рф и Украины из-за атак на суда в Черном море4 декабря, 17:19 • 3868 просмотра
публикации
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 25406 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 28216 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 36392 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 43617 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 69537 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Владимир Зеленский
Татьяна Бережная
Барт Де Вевер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Израиль
Германия
Реклама
УНН Lite
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 13081 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 26418 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 27787 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 72572 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 75334 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Космический телескоп "Джеймс Уэбб"
Дипломатка

Беспилотники атаковали морской порт в российском Темрюке: горят резервуары с топливом - СМИ

Киев • УНН

 • 70 просмотра

В ночь на 5 декабря беспилотники атаковали город Темрюк в Краснодарском крае РФ. Вероятно, дроны атаковали местный морской порт, в результате чего загорелись резервуары с топливом.

Беспилотники атаковали морской порт в российском Темрюке: горят резервуары с топливом - СМИ

В ночь на пятницу, 5 декабря, беспилотники атаковали город Темрюк в Краснодарском крае РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Подробности

Отмечается, что, вероятно, дроны атакуют местный морской порт.

Краснодарский край, атака на морской порт в Темрюке, на объекте фиксируется пожар

- говорится в одном из сообщений.

Кроме того, указывается, что в результате атаки загорелись резервуары с топливом.

Справка

Темрюкский морской торговый порт осуществляет предоставление услуг по перевалке генеральных, наливных (сжиженные углеводородные газы и химические грузы), навалочных и насыпных грузов.

С железнодорожной сетью России порт соединен через магистраль Северо-Кавказской железной дороги.

Напомним

В конце ноября Генштаб ВСУ подтвердил успешное поражение Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае РФ.

Химический завод в Краснодарском крае остановил работу после ночной атаки беспилотников25.09.25, 13:00 • 3028 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия
Энергетика
Война в Украине