Беспилотники атаковали морской порт в российском Темрюке: горят резервуары с топливом - СМИ
Киев • УНН
В ночь на 5 декабря беспилотники атаковали город Темрюк в Краснодарском крае РФ. Вероятно, дроны атаковали местный морской порт, в результате чего загорелись резервуары с топливом.
В ночь на пятницу, 5 декабря, беспилотники атаковали город Темрюк в Краснодарском крае РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Подробности
Отмечается, что, вероятно, дроны атакуют местный морской порт.
Краснодарский край, атака на морской порт в Темрюке, на объекте фиксируется пожар
Кроме того, указывается, что в результате атаки загорелись резервуары с топливом.
Справка
Темрюкский морской торговый порт осуществляет предоставление услуг по перевалке генеральных, наливных (сжиженные углеводородные газы и химические грузы), навалочных и насыпных грузов.
С железнодорожной сетью России порт соединен через магистраль Северо-Кавказской железной дороги.
Напомним
В конце ноября Генштаб ВСУ подтвердил успешное поражение Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае РФ.
