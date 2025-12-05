Беспилотники атаковали морской порт в российском Темрюке: горят резервуары с топливом - СМИ

В ночь на пятницу, 5 декабря, беспилотники атаковали город Темрюк в Краснодарском крае РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Подробности

Отмечается, что, вероятно, дроны атакуют местный морской порт.

Краснодарский край, атака на морской порт в Темрюке, на объекте фиксируется пожар - говорится в одном из сообщений.

Кроме того, указывается, что в результате атаки загорелись резервуары с топливом.

Справка

Темрюкский морской торговый порт осуществляет предоставление услуг по перевалке генеральных, наливных (сжиженные углеводородные газы и химические грузы), навалочных и насыпных грузов.

С железнодорожной сетью России порт соединен через магистраль Северо-Кавказской железной дороги.

Напомним

В конце ноября Генштаб ВСУ подтвердил успешное поражение Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае РФ.

Химический завод в Краснодарском крае остановил работу после ночной атаки беспилотников