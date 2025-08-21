Мы узнаем в течение двух недель, будет ли мир в Украине, иначе изменим тактику - Трамп

$41.380.02
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
12:55 • 14139 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 20923 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27 • 13324 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22 • 24624 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 61135 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 69685 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 72526 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 95204 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 218498 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Украина настаивает на "времени тишины"перед переговорами - путин ставит ультиматумы - Зеленский21 августа, 09:07 • 7904 просмотра
Убийство на фуникулере: обвиняемый Косов объяснил, почему не сказал полиции, что его избивали подросткиPhoto21 августа, 09:16 • 8668 просмотра
Экс-руководители киевского роддома растратили 4,5 млн грн на фиктивных "сотрудниках"Photo21 августа, 09:24 • 4140 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт21 августа, 10:15 • 89011 просмотра
В Киеве работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов21 августа, 10:49 • 4878 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?14:24 • 12439 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 20898 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт21 августа, 10:15 • 89752 просмотра
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 119638 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 218424 просмотра
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 68283 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 62756 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 61674 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 88477 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 103103 просмотра
Мы узнаем в течение двух недель, будет ли мир в Украине, иначе изменим тактику - Трамп

Киев • УНН

 • 240 просмотра

Дональд Трамп заявил, что США оценят перспективы мира в Украине в течение двух недель. После этого возможно изменение курса.

Мы узнаем в течение двух недель, будет ли мир в Украине, иначе изменим тактику - Трамп

В разговоре с ведущим подкаста Todd Starnes Show глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что примерно через две недели США смогут оценить перспективы достижения мира в Украине, пишет УНН.

Детали

На вопрос, считает ли он, что США смогут достичь мира в Украине, американский президент ответил, что сообщит об этом позже.

Ну, я сообщу вам примерно через две недели, я бы сказал, что мы узнаем так или иначе, и после этого нам, возможно, придется выбрать другой курс, но мы увидим, но мы узнаем довольно скоро

- сказал он.

Напомним

Дональд Трамп раскритиковал политику Джо Байдена в отношении войны в Украине, заявив, что Украине не разрешили нападать на страну-оккупанта. Он сравнил это со спортивной командой без нападения, утверждая, что так невозможно выиграть.

Трамп не намерен участвовать в переговорах Зеленского и путина - The Guardian21.08.25, 15:53 • 2522 просмотра

Алена Уткина

Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина