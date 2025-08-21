Мы узнаем в течение двух недель, будет ли мир в Украине, иначе изменим тактику - Трамп
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что США оценят перспективы мира в Украине в течение двух недель. После этого возможно изменение курса.
В разговоре с ведущим подкаста Todd Starnes Show глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что примерно через две недели США смогут оценить перспективы достижения мира в Украине, пишет УНН.
Детали
На вопрос, считает ли он, что США смогут достичь мира в Украине, американский президент ответил, что сообщит об этом позже.
Ну, я сообщу вам примерно через две недели, я бы сказал, что мы узнаем так или иначе, и после этого нам, возможно, придется выбрать другой курс, но мы увидим, но мы узнаем довольно скоро
Напомним
Дональд Трамп раскритиковал политику Джо Байдена в отношении войны в Украине, заявив, что Украине не разрешили нападать на страну-оккупанта. Он сравнил это со спортивной командой без нападения, утверждая, что так невозможно выиграть.
Трамп не намерен участвовать в переговорах Зеленского и путина - The Guardian21.08.25, 15:53 • 2522 просмотра