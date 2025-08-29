Ми нагадаємо про це: Зеленський про дедлайн Трампа для рф

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна нагадає президенту США Дональду Трампу щодо дедлайну, який Трамп дав російському диктатору володимиру путіну. Про це Зеленський заявив під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

"Є розмови, є діалог з президентом Трампом. Кожен з нас повинен відповідати за те, що говорить, і на що готовий. Ми з ним (Трампом - ред.) говорили в двосторонньому треці, а потім з європейцями, що ми підтверджуємо ці платформи, і питання в нас було: "А скільки ми чекаємо?". Чекаємо до якихось сильних кроків від США у бік росії, тому що ви ж зараз запропонували нам, і ми одразу погодилися, а росія ще не погодилася. І тоді прозувачало від президента: "Ми будемо готові через два-три тижні". Два тижні будуть вже у понеділок, і ми нагадаємо про це", - сказав Зеленський.

Доповнення

16 серпня після зустрічі з президентом росії володимиром путіним президент США Дональд Трамп повідомив, що поки не планує запроваджувати додаткові "серйозні наслідки" проти москви, але додав, що подумає про це пізніше.

"Через те, що сталося сьогодні, я думаю, мені не потрібно зараз про це думати. Можливо, мені доведеться подумати про це через два тижні чи три тижні, але нам не потрібно думати про це зараз", - сказав тоді Трамп.

18 серпня Трамп заявив, що через тиждень-два, можливо, закінчити війну. Дві сторони бажають укласти угоду.

21 серпня у розмові з ведучим подкасту Todd Starnes Show Трамп повідомив, що приблизно за два тижні США зможуть оцінити перспективи досягнення миру в Україні.

22 серпня Трамп висловив занепокоєння щодо подальшого розвитку подій в Україні упродовж наступних двох тижнів.

У липні Трамп казав, що збирається встановити новий дедлайн для рф щодо угоди про припинення вогню у війні рф проти Україні приблизно у 10 або 12 днів.