Ми нагадаємо про це: Зеленський про дедлайн Трампа для рф

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Ексклюзив
14:32 • 458 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
12:28 • 9576 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
12:17 • 12526 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
08:48 • 15069 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 32222 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 30391 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 45803 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 67248 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 64399 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 158185 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+30°
4.3м/с
30%
751мм
Популярнi новини
Український військовий вижив після тортур окупантів на Донеччині: деталі чергового воєнного злочину росіянPhoto10:34 • 8156 перегляди
Понад 60 українських військовополонених ідентифіковано в колонії у чечні: що відомо про їхню долю10:52 • 9852 перегляди
Генштаб про передані вагнерівцями фалангів пальців українських бійців: йдуть перемовні процеси 11:34 • 11116 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo12:35 • 6304 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації12:47 • 5404 перегляди
Публікації
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації12:47 • 5528 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo12:35 • 6436 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto12:28 • 9586 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
12:17 • 12532 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo29 серпня, 05:00 • 45808 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Сергій Кислиця
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Донецька область
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto13:11 • 2728 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 144326 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 173923 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 175685 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 163852 перегляди
Актуальне
Мі-8
Facebook
The Times
Starlink
Fox News

Ми нагадаємо про це: Зеленський про дедлайн Трампа для рф

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна нагадає Дональду Трампу про дедлайн, який той дав росії. Два тижні, згадані Трампом, минають у понеділок.

Ми нагадаємо про це: Зеленський про дедлайн Трампа для рф

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна нагадає президенту США Дональду Трампу щодо дедлайну, який Трамп дав російському диктатору володимиру путіну. Про це Зеленський заявив під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

"Є розмови, є діалог з президентом Трампом. Кожен з нас повинен відповідати за те, що говорить, і на що готовий. Ми з ним (Трампом - ред.) говорили в двосторонньому треці, а потім з європейцями, що ми підтверджуємо ці платформи, і питання в нас було: "А скільки ми чекаємо?". Чекаємо до якихось сильних кроків від США у бік росії, тому що ви ж зараз запропонували нам, і ми одразу погодилися, а росія ще не погодилася. І тоді прозувачало від президента: "Ми будемо готові через два-три тижні". Два тижні будуть вже у понеділок, і ми нагадаємо про це", - сказав Зеленський.

Доповнення

16 серпня після зустрічі з президентом росії володимиром путіним президент США Дональд Трамп повідомив, що поки не планує запроваджувати додаткові "серйозні наслідки" проти москви, але додав, що подумає про це пізніше.

"Через те, що сталося сьогодні, я думаю, мені не потрібно зараз про це думати. Можливо, мені доведеться подумати про це через два тижні чи три тижні, але нам не потрібно думати про це зараз", - сказав тоді Трамп.

18 серпня Трамп заявив, що через тиждень-два, можливо, закінчити війну. Дві сторони бажають укласти угоду.

21 серпня у розмові з ведучим подкасту Todd Starnes Show Трамп повідомив, що приблизно за два тижні США зможуть оцінити перспективи досягнення миру в Україні.

22 серпня Трамп висловив занепокоєння щодо подальшого розвитку подій в Україні упродовж наступних двох тижнів.

У липні Трамп казав, що збирається встановити новий дедлайн для рф щодо угоди про припинення вогню у війні рф проти Україні приблизно у 10 або 12 днів.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна