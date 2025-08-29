Мы напомним об этом: Зеленский о дедлайне Трампа для рф

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина напомнит президенту США Дональду Трампу о дедлайне, который Трамп дал российскому диктатору владимиру путину. Об этом Зеленский заявил во время брифинга, передает УНН.

Детали

"Есть разговоры, есть диалог с президентом Трампом. Каждый из нас должен отвечать за то, что говорит, и на что готов. Мы с ним (Трампом - ред.) говорили в двустороннем треке, а потом с европейцами, что мы подтверждаем эти платформы, и вопрос у нас был: "А сколько мы ждем?". Ждем до каких-то сильных шагов от США в сторону России, потому что вы же сейчас предложили нам, и мы сразу согласились, а Россия еще не согласилась. И тогда прозвучало от президента: "Мы будем готовы через две-три недели". Две недели будут уже в понедельник, и мы напомним об этом", - сказал Зеленский.

Дополнение

16 августа после встречи с президентом россии владимиром путиным президент США Дональд Трамп сообщил, что пока не планирует вводить дополнительные "серьезные последствия" против Москвы, но добавил, что подумает об этом позже.

"Из-за того, что произошло сегодня, я думаю, мне не нужно сейчас об этом думать. Возможно, мне придется подумать об этом через две недели или три недели, но нам не нужно думать об этом сейчас", - сказал тогда Трамп.

18 августа Трамп заявил, что через неделю-две, возможно, закончит войну. Две стороны желают заключить соглашение.

21 августа в разговоре с ведущим подкаста Todd Starnes Show Трамп сообщил, что примерно через две недели США смогут оценить перспективы достижения мира в Украине.

22 августа Трамп выразил обеспокоенность относительно дальнейшего развития событий в Украине в течение следующих двух недель.

В июле Трамп говорил, что собирается установить новый дедлайн для РФ относительно соглашения о прекращении огня в войне РФ против Украины примерно в 10 или 12 дней.