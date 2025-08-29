Мы напомним об этом: Зеленский о дедлайне Трампа для рф

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Эксклюзив
14:32 • 502 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
12:28 • 9682 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
12:17 • 12580 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
08:48 • 15100 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 32254 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 30407 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 45827 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 67258 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 64436 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 158456 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+30°
4.3м/с
30%
751мм
Популярные новости
Украинский военный выжил после пыток оккупантов в Донецкой области: детали очередного военного преступления россиянPhoto10:34 • 8158 просмотра
Более 60 украинских военнопленных идентифицированы в колонии в чечне: что известно об их судьбе10:52 • 9854 просмотра
Генштаб о переданных вагнеровцами фалангах пальцев украинских бойцов: идут переговорные процессы11:34 • 11117 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo12:35 • 6308 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации12:47 • 5408 просмотра
публикации
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации12:47 • 5610 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo12:35 • 6520 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto12:28 • 9706 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
12:17 • 12590 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto29 августа, 05:00 • 45836 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Сергей Кислыця
Реджеп Тайип Эрдоган
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Донецкая область
Соединённые Штаты
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto13:11 • 2750 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 144436 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 174028 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 175788 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 163943 просмотра
Актуальное
Ми-8
Facebook
Таймс
Старлинк
Фокс Ньюс

Мы напомним об этом: Зеленский о дедлайне Трампа для рф

Киев • УНН

 • 94 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина напомнит Дональду Трампу о дедлайне, который тот дал россии. Две недели, упомянутые Трампом, истекают в понедельник.

Мы напомним об этом: Зеленский о дедлайне Трампа для рф

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина напомнит президенту США Дональду Трампу о дедлайне, который Трамп дал российскому диктатору владимиру путину. Об этом Зеленский заявил во время брифинга, передает УНН.

Детали

"Есть разговоры, есть диалог с президентом Трампом. Каждый из нас должен отвечать за то, что говорит, и на что готов. Мы с ним (Трампом - ред.) говорили в двустороннем треке, а потом с европейцами, что мы подтверждаем эти платформы, и вопрос у нас был: "А сколько мы ждем?". Ждем до каких-то сильных шагов от США в сторону России, потому что вы же сейчас предложили нам, и мы сразу согласились, а Россия еще не согласилась. И тогда прозвучало от президента: "Мы будем готовы через две-три недели". Две недели будут уже в понедельник, и мы напомним об этом", - сказал Зеленский.

Дополнение

16 августа после встречи с президентом россии владимиром путиным президент США Дональд Трамп сообщил, что пока не планирует вводить дополнительные "серьезные последствия" против Москвы, но добавил, что подумает об этом позже.

"Из-за того, что произошло сегодня, я думаю, мне не нужно сейчас об этом думать. Возможно, мне придется подумать об этом через две недели или три недели, но нам не нужно думать об этом сейчас", - сказал тогда Трамп.

18 августа Трамп заявил, что через неделю-две, возможно, закончит войну. Две стороны желают заключить соглашение.

21 августа в разговоре с ведущим подкаста Todd Starnes Show Трамп сообщил, что примерно через две недели США смогут оценить перспективы достижения мира в Украине.

22 августа Трамп выразил обеспокоенность относительно дальнейшего развития событий в Украине в течение следующих двух недель.

В июле Трамп говорил, что собирается установить новый дедлайн для РФ относительно соглашения о прекращении огня в войне РФ против Украины примерно в 10 или 12 дней.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина