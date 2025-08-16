$41.450.06
ukenru
23:06 • 15171 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 24058 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 19860 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 18693 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 21866 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 93051 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 147555 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 81672 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 140168 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 55807 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Трамп утримується від нових санкцій проти росії після переговорів із путіним

Київ • УНН

 • 388 перегляди

Президент США Дональд Трамп не планує запроваджувати додаткові санкції проти москви після зустрічі з володимиром путіним. Він зазначив, що зустріч пройшла дуже добре, але не виключив такого рішення в майбутньому.

Трамп утримується від нових санкцій проти росії після переговорів із путіним

Після зустрічі з президентом росії володимиром путіним президент США Дональд Трамп повідомив, що поки не планує запроваджувати додаткові "серйозні наслідки" проти москви, але додав, що подумає про це пізніше, пише УНН із посиланням на CNN.

Деталі

В інтерв'ю FoxNews Трамп дав зрозуміти, що "утримається від запровадження додаткових санкцій чи інших "серйозних наслідків" проти росії", зазначивши що його зустріч з путіним сьогодні пройшла "дуже добре".

Через те, що сталося сьогодні, я думаю, мені не потрібно зараз про це думати. Можливо, мені доведеться подумати про це через два тижні чи три тижні, але нам не потрібно думати про це зараз

 - сказав він.

Нагадаємо

Трамп у певний момент погрожував запровадити жорсткі санкції проти росії на початку цього місяця, щоб змусити путіна припинити війну проти України. Але Трамп відмовився від цього терміну після того, як путін погодився на особисту зустріч.

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Fox News
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна