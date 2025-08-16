Трамп утримується від нових санкцій проти росії після переговорів із путіним

Після зустрічі з президентом росії володимиром путіним президент США Дональд Трамп повідомив, що поки не планує запроваджувати додаткові "серйозні наслідки" проти москви, але додав, що подумає про це пізніше, пише УНН із посиланням на CNN.

Деталі

В інтерв'ю FoxNews Трамп дав зрозуміти, що "утримається від запровадження додаткових санкцій чи інших "серйозних наслідків" проти росії", зазначивши що його зустріч з путіним сьогодні пройшла "дуже добре".

Через те, що сталося сьогодні, я думаю, мені не потрібно зараз про це думати. Можливо, мені доведеться подумати про це через два тижні чи три тижні, але нам не потрібно думати про це зараз - сказав він.

Нагадаємо

Трамп у певний момент погрожував запровадити жорсткі санкції проти росії на початку цього місяця, щоб змусити путіна припинити війну проти України. Але Трамп відмовився від цього терміну після того, як путін погодився на особисту зустріч.