Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 25552 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 20468 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 19249 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 22291 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 93263 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 148036 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 81755 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 140559 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 55840 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
Трамп воздерживается от новых санкций против россии после переговоров с путиным

Киев • УНН

 • 554 просмотра

Президент США Дональд Трамп не планирует вводить дополнительные санкции против москвы после встречи с владимиром путиным. Он отметил, что встреча прошла очень хорошо, но не исключил такого решения в будущем.

Трамп воздерживается от новых санкций против россии после переговоров с путиным

После встречи с президентом россии владимиром путиным президент США Дональд Трамп сообщил, что пока не планирует вводить дополнительные "серьезные последствия" против москвы, но добавил, что подумает об этом позже, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

В интервью FoxNews Трамп дал понять, что "воздержится от введения дополнительных санкций или других "серьезных последствий" против россии", отметив, что его встреча с путиным сегодня прошла "очень хорошо".

Из-за того, что произошло сегодня, я думаю, мне не нужно сейчас об этом думать. Возможно, мне придется подумать об этом через две недели или три недели, но нам не нужно думать об этом сейчас

 - сказал он.

Напомним

Трамп в определенный момент угрожал ввести жесткие санкции против россии в начале этого месяца, чтобы заставить путина прекратить войну против Украины. Но Трамп отказался от этого срока после того, как путин согласился на личную встречу.

Алена Уткина

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Фокс Ньюс
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина