Трамп воздерживается от новых санкций против россии после переговоров с путиным

После встречи с президентом россии владимиром путиным президент США Дональд Трамп сообщил, что пока не планирует вводить дополнительные "серьезные последствия" против москвы, но добавил, что подумает об этом позже, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

В интервью FoxNews Трамп дал понять, что "воздержится от введения дополнительных санкций или других "серьезных последствий" против россии", отметив, что его встреча с путиным сегодня прошла "очень хорошо".

Из-за того, что произошло сегодня, я думаю, мне не нужно сейчас об этом думать. Возможно, мне придется подумать об этом через две недели или три недели, но нам не нужно думать об этом сейчас - сказал он.

Напомним

Трамп в определенный момент угрожал ввести жесткие санкции против россии в начале этого месяца, чтобы заставить путина прекратить войну против Украины. Но Трамп отказался от этого срока после того, как путин согласился на личную встречу.