«Если Путин до понедельника не согласится на встречу с Зеленским, то это будет означать, что он обманул Трампа» — Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если глава Кремля Владимир Путин не согласится встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским до 1 сентября, это будет свидетельствовать о том, что он "обманул" американского лидера Дональда Трампа. Об этом информирует УНН со ссылкой на издания Reuters и Le Figaro.

Если этого не произойдет до понедельника, крайнего срока, установленного президентом Трампом, это означает, что президент Путин снова обманул президента Трампа

Президент Франции подчеркнул, что если до понедельника встреча так и не будет согласована, "это не останется без ответа".

Мы поговорим с президентом Трампом в эти выходные. И если мы увидим на следующей неделе, что в очередной раз, после месяцев невыполненных обещаний, ничего не будет, мы будем очень четко призывать к применению первичных и вторичных санкций против России