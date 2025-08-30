«Если Путин до понедельника не согласится на встречу с Зеленским, то это будет означать, что он обманул Трампа» — Макрон
Киев • УНН
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что несогласие Путина встретиться с Зеленским до 1 сентября будет свидетельствовать об обмане Трампа. Макрон пригрозил санкциями, если встреча не состоится.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если глава Кремля Владимир Путин не согласится встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским до 1 сентября, это будет свидетельствовать о том, что он "обманул" американского лидера Дональда Трампа. Об этом информирует УНН со ссылкой на издания Reuters и Le Figaro.
Если этого не произойдет до понедельника, крайнего срока, установленного президентом Трампом, это означает, что президент Путин снова обманул президента Трампа
Президент Франции подчеркнул, что если до понедельника встреча так и не будет согласована, "это не останется без ответа".
Мы поговорим с президентом Трампом в эти выходные. И если мы увидим на следующей неделе, что в очередной раз, после месяцев невыполненных обещаний, ничего не будет, мы будем очень четко призывать к применению первичных и вторичных санкций против России
Как пишет Reuters, Трамп предупредил о возможных "последствиях", если встреча между Путиным и Зеленским не состоится.
Контекст
16 августа после встречи с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп сообщил, что пока не планирует вводить дополнительные "серьезные последствия" против Москвы, но добавил, что подумает об этом позже.
Из-за того, что произошло сегодня, я думаю, мне не нужно сейчас об этом думать. Возможно, мне придется подумать об этом через две или три недели, но нам не нужно думать об этом сейчас
18 августа Трамп заявил, что через неделю-две, возможно, закончит войну. Две стороны желают заключить соглашение.
21 августа в разговоре с ведущим подкаста Todd Starnes Show Трамп сообщил, что примерно через две недели США смогут оценить перспективы достижения мира в Украине.
22 августа Трамп выразил обеспокоенность дальнейшим развитием событий в Украине в течение следующих двух недель.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина напомнит Дональду Трампу о дедлайне, который тот дал России. Две недели, упомянутые Трампом, истекают в понедельник.