«Если Путин до понедельника не согласится на встречу с Зеленским, то это будет означать, что он обманул Трампа» — Макрон

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 26127 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 120678 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 112309 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 68127 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 79861 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 53530 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 105033 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 72798 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 68943 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 162934 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2м/с
58%
750мм
Популярные новости
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 101447 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 96279 просмотра
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 34411 просмотра
Ермак встретился с Виткоффом: стали известны детали29 августа, 14:23 • 67429 просмотра
Турция прекращает все торговые и экономические связи с Израилем17:25 • 17849 просмотра
публикации
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 96310 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 101478 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 120701 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 112323 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto29 августа, 05:00 • 105039 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Сергей Кислыця
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Германия
Франция
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 34427 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 171388 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 199233 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 199912 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 185030 просмотра
Актуальное
Financial Times
Хранитель
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

«Если Путин до понедельника не согласится на встречу с Зеленским, то это будет означать, что он обманул Трампа» — Макрон

Киев • УНН

 • 284 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что несогласие Путина встретиться с Зеленским до 1 сентября будет свидетельствовать об обмане Трампа. Макрон пригрозил санкциями, если встреча не состоится.

«Если Путин до понедельника не согласится на встречу с Зеленским, то это будет означать, что он обманул Трампа» — Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если глава Кремля Владимир Путин не согласится встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским до 1 сентября, это будет свидетельствовать о том, что он "обманул" американского лидера Дональда Трампа. Об этом информирует УНН со ссылкой на издания Reuters и Le Figaro.

Если этого не произойдет до понедельника, крайнего срока, установленного президентом Трампом, это означает, что президент Путин снова обманул президента Трампа

- отметил Эммануэль Макрон.

Президент Франции подчеркнул, что если до понедельника встреча так и не будет согласована, "это не останется без ответа".

Мы поговорим с президентом Трампом в эти выходные. И если мы увидим на следующей неделе, что в очередной раз, после месяцев невыполненных обещаний, ничего не будет, мы будем очень четко призывать к применению первичных и вторичных санкций против России

- добавил Макрон.

Как пишет Reuters, Трамп предупредил о возможных "последствиях", если встреча между Путиным и Зеленским не состоится.

Контекст

16 августа после встречи с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп сообщил, что пока не планирует вводить дополнительные "серьезные последствия" против Москвы, но добавил, что подумает об этом позже.

Из-за того, что произошло сегодня, я думаю, мне не нужно сейчас об этом думать. Возможно, мне придется подумать об этом через две или три недели, но нам не нужно думать об этом сейчас

- сказал тогда Трамп.

18 августа Трамп заявил, что через неделю-две, возможно, закончит войну. Две стороны желают заключить соглашение.

21 августа в разговоре с ведущим подкаста Todd Starnes Show Трамп сообщил, что примерно через две недели США смогут оценить перспективы достижения мира в Украине.

22 августа Трамп выразил обеспокоенность дальнейшим развитием событий в Украине в течение следующих двух недель.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина напомнит Дональду Трампу о дедлайне, который тот дал России. Две недели, упомянутые Трампом, истекают в понедельник.

Вита Зеленецкая

Политика
Владимир Путин
Reuters
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Франция
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина