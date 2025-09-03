Він повинен прийняти рішення, якщо ні - будуть наслідки: Трамп заявив, що не має жодних заяв для путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що у нього немає жодних заяв для російського диктатора володимира путіна. путін має прийняти рішення, якщо воно не задовольнить Трампа, то будуть наслідки. Про це Трамп заявив під час зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким у Білому домі, передає УНН.

Відповідаючи на питання, чому щодо путіна лунають лише висловлювання розчарування, а не вживаються конкретні заходи, Трамп відповів: "А звідки ви знаєте, що немає конкретних дій?"

Справді немає дій? Звідки ви знаєте, що дій немає? Ці вторинні санкції на Індію, найбільшого покупця у росїі. Це, що зовсім нічого? Це сотні мільярдів доларів для росії. Це навіть ще тільки перша фаза. Ще не було другої і третьої. І вже це показує конкретний вплив. Я казав: "Якщо Індія буде купувати, то у неї будуть великі проблеми". Тож не кажіть мені, що дій немає