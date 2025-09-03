Він повинен прийняти рішення, якщо ні - будуть наслідки: Трамп заявив, що не має жодних заяв для путіна
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що не має заяв для путіна, але чекає від нього рішення. У разі незадоволення Трампа, будуть наслідки, про що він повідомив під час зустрічі з президентом Польщі.
Деталі
Відповідаючи на питання, чому щодо путіна лунають лише висловлювання розчарування, а не вживаються конкретні заходи, Трамп відповів: "А звідки ви знаєте, що немає конкретних дій?"
Справді немає дій? Звідки ви знаєте, що дій немає? Ці вторинні санкції на Індію, найбільшого покупця у росїі. Це, що зовсім нічого? Це сотні мільярдів доларів для росії. Це навіть ще тільки перша фаза. Ще не було другої і третьої. І вже це показує конкретний вплив. Я казав: "Якщо Індія буде купувати, то у неї будуть великі проблеми". Тож не кажіть мені, що дій немає
Він знає мою позицію. Він повинен прийняти рішення. Я буду або задоволений, або ні. Якщо ні - будуть наслідки
Нагадаємо
російський диктатор володимир путін заявив, що якщо Президент України Володимир Зеленський хоче зустрічі, то нехай приїжджає до москви. При цьому путін вкотре заявив, що повноваження Зеленського вже закінчилися, назвавши українського Президента "діючим головою адміністрації" України.