Він повинен прийняти рішення, якщо ні - будуть наслідки: Трамп заявив, що не має жодних заяв для путіна

Сьогодні або днями: Зеленський анонсував розмову з Трампом
13:52 • 6532 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
12:08 • 10845 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
11:49 • 23835 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
3 вересня, 10:05 • 18051 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
3 вересня, 09:24 • 21347 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
3 вересня, 07:25 • 20925 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 22805 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
3 вересня, 06:16 • 38466 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
3 вересня, 06:00 • 35701 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 248215 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 247872 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 239255 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 236030 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 230052 перегляди
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto14:49 • 2260 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
11:49 • 23835 перегляди
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8Photo3 вересня, 06:57 • 24307 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
3 вересня, 06:16 • 38465 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto3 вересня, 06:00 • 35700 перегляди
Зіркові прем’єри та вже відомі імена: які стрічки увійшли у програму Лондонського кінофестивалю 202513:20 • 4544 перегляди
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto2 вересня, 14:15 • 24869 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo2 вересня, 11:20 • 38262 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ2 вересня, 10:43 • 40722 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України2 вересня, 08:32 • 54708 перегляди
Він повинен прийняти рішення, якщо ні - будуть наслідки: Трамп заявив, що не має жодних заяв для путіна

Київ • УНН

 • 164 перегляди

Дональд Трамп заявив, що не має заяв для путіна, але чекає від нього рішення. У разі незадоволення Трампа, будуть наслідки, про що він повідомив під час зустрічі з президентом Польщі.

Він повинен прийняти рішення, якщо ні - будуть наслідки: Трамп заявив, що не має жодних заяв для путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що у нього немає жодних заяв для російського диктатора володимира путіна. путін має прийняти рішення, якщо воно не задовольнить Трампа, то будуть наслідки. Про це Трамп заявив під час зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким у Білому домі, передає УНН.

Деталі

Відповідаючи на питання, чому щодо путіна лунають лише висловлювання розчарування, а не вживаються конкретні заходи, Трамп відповів: "А звідки ви знаєте, що немає конкретних дій?"

Справді немає дій? Звідки ви знаєте, що дій немає? Ці вторинні санкції на Індію, найбільшого покупця у росїі. Це, що зовсім нічого? Це сотні мільярдів доларів для росії. Це навіть ще тільки перша фаза. Ще не було другої і третьої. І вже це показує конкретний вплив. Я казав: "Якщо Індія буде купувати, то у неї будуть великі проблеми". Тож не кажіть мені, що дій немає 

- сказав Трамп.

Також також заявив, що у нього немає жодних заяв для путіна.

Він знає мою позицію. Він повинен прийняти рішення. Я буду або задоволений, або ні. Якщо ні - будуть наслідки 

- додав Трамп.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін заявив, що якщо Президент України Володимир Зеленський хоче зустрічі, то нехай приїжджає до москви. При цьому путін вкотре заявив, що повноваження Зеленського вже закінчилися, назвавши українського Президента "діючим головою адміністрації" України.

Павло Башинський

