Он должен принять решение, если нет - будут последствия: Трамп заявил, что не имеет никаких заявлений для путина
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет никаких заявлений для российского диктатора владимира путина. путин должен принять решение, если оно не удовлетворит Трампа, то будут последствия. Об этом Трамп заявил во время встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме, передает УНН.
Детали
Отвечая на вопрос, почему в отношении путина звучат только высказывания разочарования, а не принимаются конкретные меры, Трамп ответил: "А откуда вы знаете, что нет конкретных действий?"
Действительно нет действий? Откуда вы знаете, что действий нет? Эти вторичные санкции на Индию, крупнейшего покупателя у россии. Это что, совсем ничего? Это сотни миллиардов долларов для россии. Это даже еще только первая фаза. Еще не было второй и третьей. И уже это показывает конкретное влияние. Я говорил: "Если Индия будет покупать, то у нее будут большие проблемы". Так что не говорите мне, что действий нет
Он знает мою позицию. Он должен принять решение. Я буду либо доволен, либо нет. Если нет - будут последствия
Напомним
Российский диктатор владимир путин заявил, что если Президент Украины Владимир Зеленский хочет встречи, то пусть приезжает в москву. При этом путин в очередной раз заявил, что полномочия Зеленского уже закончились, назвав украинского Президента "действующим главой администрации" Украины.