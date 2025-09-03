путін заявив, що війська рф відійшли від Києва у 2022 році через наполегливі заклики західноєвропейських лідерів

російський диктатор володимир путін заявив, росія ще у 2022 році пропонувала Україні вивести з південного сходу свої війська, і війна б завершилась негайно. За його словами, війська рф відійшли від Києва у 2022 році через наполегливі заклики західноєвропейських лідерів, і тоді Україна вирішила, що воюватиме далі. Про це путін заявив під час брифінгу за підсумками візиту до Китаю, передає УНН.

Деталі

"Ми ще в 2022 році пропонували українській владі з повагою поставитися до вибору тих людей, які проживають на південному сході України, вивести звідти свої війська і закінчити цей конфлікт негайно. І, мушу сказати, що в цілому це не викликало повного відторгнення. Але після того, як ми на наполегливі заклики західноєвропейських наших колег відвели війська від Києва, відразу ситуація змінилася, і нам сказали, майже дослівно, "тепер будемо воювати доти, доки ви нам голову не відвернете, або ми вам", - заявив путін.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін заявив, що якщо Президент України Володимир Зеленський хоче зустрічі, то нехай приїжджає до москви. При цьому путін вкотре заявив, що повноваження Зеленського вже закінчилися, назвавши українського Президента "діючим головою адміністрації" України.