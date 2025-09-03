путін заявив, що війська рф відійшли від Києва у 2022 році через наполегливі заклики західноєвропейських лідерів

$41.360.01
48.180.29
ukenru
14:02 • 1658 перегляди
Сьогодні або днями: Зеленський анонсував розмову з Трампом
13:52 • 2874 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
12:08 • 9066 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
11:49 • 21731 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
10:05 • 16976 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
09:24 • 20786 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25 • 20446 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 22409 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 37593 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
3 вересня, 06:00 • 34890 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
41%
751мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 247136 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 246821 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 238213 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 234967 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 228898 перегляди
Публікації
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto14:49 • 364 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
11:49 • 21731 перегляди
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8Photo3 вересня, 06:57 • 23484 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 37593 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto3 вересня, 06:00 • 34890 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Метте Фредеріксен
Вадим Філашкін
Кім Чен Ин
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Данія
Китай
Реклама
УНН Lite
Зіркові прем’єри та вже відомі імена: які стрічки увійшли у програму Лондонського кінофестивалю 202513:20 • 3864 перегляди
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto2 вересня, 14:15 • 24482 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo2 вересня, 11:20 • 37880 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ2 вересня, 10:43 • 40369 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України2 вересня, 08:32 • 54366 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
The Guardian
Мі-8
C-130 Hercules
БМ-30 «Смерч»

путін заявив, що війська рф відійшли від Києва у 2022 році через наполегливі заклики західноєвропейських лідерів

Київ • УНН

 • 44 перегляди

володимир путін заявив, що війська рф відійшли від Києва у 2022 році на наполегливі заклики західноєвропейських лідерів. За його словами, Україна тоді вирішила продовжувати воювати, відкинувши пропозиції про завершення конфлікту.

путін заявив, що війська рф відійшли від Києва у 2022 році через наполегливі заклики західноєвропейських лідерів

російський диктатор володимир путін заявив, росія ще у 2022 році пропонувала Україні вивести з південного сходу свої війська, і війна б завершилась негайно. За його словами, війська рф відійшли від Києва у 2022 році через наполегливі заклики західноєвропейських лідерів, і тоді Україна вирішила, що воюватиме далі. Про це путін заявив під час брифінгу за підсумками візиту до Китаю, передає УНН.

Деталі

"Ми ще в 2022 році пропонували українській владі з повагою поставитися до вибору тих людей, які проживають на південному сході України, вивести звідти свої війська і закінчити цей конфлікт негайно. І, мушу сказати, що в цілому це не викликало повного відторгнення. Але після того, як ми на наполегливі заклики західноєвропейських наших колег відвели війська від Києва, відразу ситуація змінилася, і нам сказали, майже дослівно, "тепер будемо воювати доти, доки ви нам голову не відвернете, або ми вам", - заявив путін.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін заявив, що якщо Президент України Володимир Зеленський хоче зустрічі, то нехай приїжджає до москви. При цьому путін вкотре заявив, що повноваження Зеленського вже закінчилися, назвавши українського Президента "діючим головою адміністрації" України.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Фейкові новини
Державний кордон України
Володимир Путін
Китай
Володимир Зеленський
Україна
Київ