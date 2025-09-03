Путин заявил, что войска рф отошли от Киева в 2022 году из-за настойчивых призывов западноевропейских лидеров

российский диктатор владимир путин заявил, что россия еще в 2022 году предлагала Украине вывести с юго-востока свои войска, и война бы завершилась немедленно. По его словам, войска рф отошли от Киева в 2022 году из-за настойчивых призывов западноевропейских лидеров, и тогда Украина решила, что будет воевать дальше. Об этом путин заявил во время брифинга по итогам визита в Китай, передает УНН.

Детали

"Мы еще в 2022 году предлагали украинским властям с уважением отнестись к выбору тех людей, которые проживают на юго-востоке Украины, вывести оттуда свои войска и закончить этот конфликт немедленно. И, должен сказать, что в целом это не вызвало полного отторжения. Но после того, как мы по настойчивым призывам западноевропейских наших коллег отвели войска от Киева, сразу ситуация изменилась, и нам сказали, почти дословно, "теперь будем воевать до тех пор, пока вы нам голову не отвернете, или мы вам", - заявил путин.

Напомним

российский диктатор владимир путин заявил, что если Президент Украины Владимир Зеленский хочет встречи, то пусть приезжает в москву. При этом путин в очередной раз заявил, что полномочия Зеленского уже закончились, назвав украинского Президента "действующим главой администрации" Украины.