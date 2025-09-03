Путин заявил, что войска рф отошли от Киева в 2022 году из-за настойчивых призывов западноевропейских лидеров

$41.360.01
14:02 • 1628 просмотра
Сегодня или на днях: Зеленский анонсировал разговор с Трампом
13:52 • 2802 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
12:08 • 9004 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
11:49 • 21678 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
10:05 • 16953 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
09:24 • 20772 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
3 сентября, 07:25 • 20437 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 22405 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 37574 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
3 сентября, 06:00 • 34875 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 247136 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 246821 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 238213 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 234967 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 228898 просмотра
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto14:49 • 294 просмотра
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8Photo3 сентября, 06:57 • 23464 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Метте Фредериксен
Вадим Филашкин
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Дания
Китай
УНН Lite
Звездные премьеры и уже известные имена: какие фильмы вошли в программу Лондонского кинофестиваля 202513:20 • 3850 просмотра
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto2 сентября, 14:15 • 24473 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo2 сентября, 11:20 • 37869 просмотра
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление2 сентября, 10:43 • 40359 просмотра
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины2 сентября, 08:32 • 54356 просмотра
Путин заявил, что войска рф отошли от Киева в 2022 году из-за настойчивых призывов западноевропейских лидеров

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Владимир Путин заявил, что войска рф отошли от Киева в 2022 году по настойчивым призывам западноевропейских лидеров. По его словам, Украина тогда решила продолжать воевать, отвергнув предложения о завершении конфликта.

Путин заявил, что войска рф отошли от Киева в 2022 году из-за настойчивых призывов западноевропейских лидеров

российский диктатор владимир путин заявил, что россия еще в 2022 году предлагала Украине вывести с юго-востока свои войска, и война бы завершилась немедленно. По его словам, войска рф отошли от Киева в 2022 году из-за настойчивых призывов западноевропейских лидеров, и тогда Украина решила, что будет воевать дальше. Об этом путин заявил во время брифинга по итогам визита в Китай, передает УНН.

Детали

"Мы еще в 2022 году предлагали украинским властям с уважением отнестись к выбору тех людей, которые проживают на юго-востоке Украины, вывести оттуда свои войска и закончить этот конфликт немедленно. И, должен сказать, что в целом это не вызвало полного отторжения. Но после того, как мы по настойчивым призывам западноевропейских наших коллег отвели войска от Киева, сразу ситуация изменилась, и нам сказали, почти дословно, "теперь будем воевать до тех пор, пока вы нам голову не отвернете, или мы вам", - заявил путин.

Напомним

российский диктатор владимир путин заявил, что если Президент Украины Владимир Зеленский хочет встречи, то пусть приезжает в москву. При этом путин в очередной раз заявил, что полномочия Зеленского уже закончились, назвав украинского Президента "действующим главой администрации" Украины.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Фейковые новости
Государственная граница Украины
Владимир Путин
Китай
Владимир Зеленский
Украина
Киев