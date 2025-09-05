В Кремле зреет некое осознание, что это нужно: в МИД прокомментировали возможную встречу путина и Зеленского
Киев • УНН
Представитель МИД Георгий Тихий заявил, что приглашение российского диктатора владимира путина Президента Украины Владимира Зеленского в москву является знаком нежелания россиян встречаться. Однако тот факт, что россияне допускают возможность встречи, является движением в правильном направлении. Об этом Тихий заявил во время брифинга, передает УНН.
То, что касается приглашения в Москву, Президент вчера высказался достаточно однозначно. Для нас это знак нежелания россиян встречаться. Предложение, которое несерьезно с самого начала, направлено на блокирование таких встреч лидеров. Мы доносим это до наших партнеров, в том числе и до американской стороны, демонстрируя, что россия, к сожалению, продолжает отказываться от встречи. Но тот факт, что допускают, в принципе, возможность встречи, все-таки является движением в правильном направлении, то есть у них там зреет какое-то осознание, что встреча эта нужна
Он добавил, что есть серьезные предложения на столе от стран-партнеров, которые готовы принять встречу путина и Зеленского.
И в это время звучат какие-то идеи, которые направлены снова на то, чтобы просто делать вид, что россия якобы к чему-то готова, а на самом деле выдвигать заведомо нереалистичные предложения, потому что все понимают, что москва не является приемлемым местом для встречи лидеров
Напомним
российский диктатор владимир путин заявил, что если Президент Украины Владимир Зеленский хочет встречи, то пусть приезжает в москву. При этом путин в очередной раз заявил, что полномочия Зеленского уже закончились, назвав украинского Президента "действующим главой администрации" Украины.
Зеленский иронично прокомментировал "приглашение" путина приехать на мирные переговоры в москву, заявив, что это делается для того, чтобы отсрочить встречу лидеров.
Путин отверг идею переговоров с Украиной из-за того, что считает, что договориться с украинской стороной будет практически невозможно по ключевым вопросам.