В Кремле зреет некое осознание, что это нужно: в МИД прокомментировали возможную встречу путина и Зеленского

Киев • УНН

 • 184 просмотра

Представитель МИД Георгий Тихий заявил, что приглашение путина в москву является признаком нежелания россиян встречаться. Однако сам факт допущения возможности встречи расценивается как движение в правильном направлении.

В Кремле зреет некое осознание, что это нужно: в МИД прокомментировали возможную встречу путина и Зеленского

Представитель МИД Георгий Тихий заявил, что приглашение российского диктатора владимира путина Президента Украины Владимира Зеленского в москву является знаком нежелания россиян встречаться. Однако тот факт, что россияне допускают возможность встречи, является движением в правильном направлении. Об этом Тихий заявил во время брифинга, передает УНН.

То, что касается приглашения в Москву, Президент вчера высказался достаточно однозначно. Для нас это знак нежелания россиян встречаться. Предложение, которое несерьезно с самого начала, направлено на блокирование таких встреч лидеров. Мы доносим это до наших партнеров, в том числе и до американской стороны, демонстрируя, что россия, к сожалению, продолжает отказываться от встречи. Но тот факт, что допускают, в принципе, возможность встречи, все-таки является движением в правильном направлении, то есть у них там зреет какое-то осознание, что встреча эта нужна 

- сказал Тихий.

Он добавил, что есть серьезные предложения на столе от стран-партнеров, которые готовы принять встречу путина и Зеленского.

И в это время звучат какие-то идеи, которые направлены снова на то, чтобы просто делать вид, что россия якобы к чему-то готова, а на самом деле выдвигать заведомо нереалистичные предложения, потому что все понимают, что москва не является приемлемым местом для встречи лидеров 

- добавил Тихий.

Напомним

российский диктатор владимир путин заявил, что если Президент Украины Владимир Зеленский хочет встречи, то пусть приезжает в москву. При этом путин в очередной раз заявил, что полномочия Зеленского уже закончились, назвав украинского Президента "действующим главой администрации" Украины.

Зеленский иронично прокомментировал "приглашение" путина приехать на мирные переговоры в москву, заявив, что это делается для того, чтобы отсрочить встречу лидеров.

Путин отверг идею переговоров с Украиной из-за того, что считает, что договориться с украинской стороной будет практически невозможно по ключевым вопросам.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Владимир Путин
Владимир Зеленский
Украина