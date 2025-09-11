Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі

Проведення зустрічі у тристоронньому форматі за участі Президента Володимира Зеленського, американського лідера Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна - це дуже важливий формат, який потенційно може вирішити дуже багато проблем, покласти край, у перспективі, цій війні. Проте на сьогодні немає будь-яких ознак у конструктивності позиції кремля. Про це повідомив журналісту УНН перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

Чи ведуться перемовини з США

У нас постійно відбуваються контакти на всіх рівнях. Це процес, який неспинно триває вже другий місяць. Зеленський ще до саміту у Вашингтоні заявив, що він готовий зустрітися з путіним. Більше того, він заявляв, що він вважає, що лише його зустріч з керівником з москви може вирішити питання, які не по зубах тій команді, яку (путін - ред.) направляв у Стамбул, оскільки складність та комплексність цих питань вимагає рішення Президента України та російського правителя. Тому цьому були присвячені всі три зустрічі в Стамбулі, про це йшла мова під час двостороннього саміту з США у Вашингтоні 18 серпня, про це йшла мова під час багатостороннього саміту у Вашингтоні за участі європейців й усіх подальших контактів - розповів Кислиця.

Він наголосив, що наразі немає жодних ознак, що путін готовий до зустрічі з Володимиром Зеленським.

На сьогодні немає жодних ознак, що москва готова до такого формату, що вона прагне вирішувати політико-дипломатичними засобами цей конфлікт й покласти йому край - сказав Кислиця.

Роль Трампа під час можливої тристоронньої зустрічі

Кислиця також прокоментував важливість проведення зустрічі у тристоронньому форматі - Зеленський, Трамп й путін.

Тристороння зустріч - це дуже важливий формат, який потенційно може вирішити дуже багато проблем, покласти край у перспективі цій війні, тому що завдяки лідерству Трампа путін хоча б почав реагувати на щось. Тому це дуже важливий формат, але на сьогодні ми не бачимо ознак будь-яких у конструктивності позиції кремля - заявив Кислиця.

Зеленський запросив путіна до Києва

Доповнення

Днями президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявляв, що планує переговори з очільником кремля володимиром путіним і запевняє, що зможе "владнати" війну між Україною та росією.

У липні Трамп не виключав можливості тристоронньої зустрічі між Президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором володимиром путіним.

У серпні Трамп запевнив, що війна може бути завершена за тиждень-два. Обидві сторони конфлікту висловили бажання укласти угоду.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що небажання росії розпочати мирні переговори свідчить про її справжні наміри. За його словами, якщо б кремль дійсно прагнув завершення війни, то вже сів би за стіл перемовин із Києвом.

5 вересня володимир путін відкинув ідею переговорів з Україною через те, що вважає, що домовитися з українською стороною буде практично неможливо з ключових питань.