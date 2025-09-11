$41.210.09
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
14:49 • 282 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
14:08 • 5478 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
12:34 • 9736 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
12:15 • 12868 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
12:15 • 12404 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11:02 • 12749 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
09:51 • 13872 перегляди
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
09:16 • 13717 перегляди
Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР
11 вересня, 07:11 • 19254 перегляди
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі

Київ • УНН

 • 296 перегляди

Сергій Кислиця, перший заступник міністра закордонних справ України, повідомив про відсутність ознак готовності кремля до тристоронньої зустрічі. Він наголосив на важливості такого формату для вирішення конфлікту.

Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі

Проведення зустрічі у тристоронньому форматі за участі Президента Володимира Зеленського, американського лідера Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна - це дуже важливий формат, який потенційно може вирішити дуже багато проблем, покласти край, у перспективі, цій війні. Проте на сьогодні немає будь-яких ознак у конструктивності позиції кремля. Про це повідомив журналісту УНН перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

Чи ведуться перемовини з США

У нас постійно відбуваються контакти на всіх рівнях. Це процес, який неспинно триває вже другий місяць. Зеленський ще до саміту у Вашингтоні заявив, що він готовий зустрітися з путіним. Більше того, він заявляв, що він вважає, що лише його зустріч з керівником з москви може вирішити питання, які не по зубах тій команді, яку (путін - ред.) направляв у Стамбул, оскільки складність та комплексність цих питань вимагає рішення Президента України та російського правителя. Тому цьому були присвячені всі три зустрічі в Стамбулі, про це йшла мова під час двостороннього саміту з США у Вашингтоні 18 серпня, про це йшла мова під час багатостороннього саміту у Вашингтоні за участі європейців й усіх подальших контактів 

- розповів Кислиця.

Він наголосив, що наразі немає жодних ознак, що путін готовий до зустрічі з Володимиром Зеленським.

На сьогодні немає жодних ознак, що москва готова до такого формату, що вона прагне вирішувати політико-дипломатичними засобами цей конфлікт й покласти йому край 

- сказав Кислиця.

Роль Трампа під час можливої тристоронньої зустрічі

Кислиця також прокоментував важливість проведення зустрічі у тристоронньому форматі - Зеленський, Трамп й путін.

Тристороння зустріч - це дуже важливий формат, який потенційно може вирішити дуже багато проблем, покласти край у перспективі цій війні, тому що завдяки лідерству Трампа путін хоча б почав реагувати на щось. Тому це дуже важливий формат, але на сьогодні ми не бачимо ознак будь-яких у конструктивності позиції кремля 

- заявив Кислиця.

Зеленський запросив путіна до Києва06.09.25, 07:40 • 18606 переглядiв

Доповнення

Днями президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявляв, що планує переговори з очільником кремля володимиром путіним і запевняє, що зможе "владнати" війну між Україною та росією.

У липні Трамп не виключав можливості тристоронньої зустрічі між Президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором володимиром путіним.

У серпні Трамп запевнив, що війна може бути завершена за тиждень-два. Обидві сторони конфлікту висловили бажання укласти угоду.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що небажання росії розпочати мирні переговори свідчить про її справжні наміри. За його словами, якщо б кремль дійсно прагнув завершення війни, то вже сів би за стіл перемовин із Києвом.

5 вересня володимир путін відкинув ідею переговорів з Україною через те, що вважає, що домовитися з українською стороною буде практично неможливо з ключових питань.

Анна Мурашко

Політика
Володимир Путін
Антоніу Кошта
Європейська рада
Вашингтон
Сергій Кислиця
Дональд Трамп
Стамбул
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна