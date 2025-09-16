Что наобещал путин Трампу за последние полгода - ответ МИД Украины

За последние полгода российский диктатор владимир путин обещал президенту США Дональду Трампу, в частности, восстановить дипломатию, прекратить войну и провести встречу лидеров для продвижения мира. Однако Путин не предпринял никаких шагов для выполнения этих обещаний. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.

Сибига подчеркнул, что за последние полгода путин обещал Президенту Трампу:

Вместо этого, по его словам, россия:

Нельзя позволить путину продолжать действовать с чувством полной безнаказанности. Мы в очередной раз призываем всех наших европейских союзников, Соединенные Штаты, Группу семи и других срочно усилить давление на Москву. Мы поддерживаем все усилия, направленные на прекращение финансирования войны и лишение российской военной машины ресурсов. Это могут и должны быть скоординированные шаги по обе стороны Атлантики. Но они должны быть сделаны сейчас, а не позже