В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Один человек погиб и четверо ранены: последствия российских обстрелов Харьковской области
Новая iOS 26 может "убить" аккумулятор: Apple выпустила официальное предупреждение
Нужно сделать все, чтобы быть готовыми к войне - Навроцкий
ГУР раскрыло иностранные детали и "начинку" российского дрона "Герань-3"
ЕС отложил рассмотрение вопроса 19-го пакета санкций против россии - Politico
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетами
Все, что нужно знать о новациях, доходах и расходах Бюджета-2026: Пидласа сделала анализ проекта документа
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителей
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 км
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитацию
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходные
Что наобещал путин Трампу за последние полгода - ответ МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что владимир путин обещал Дональду Трампу возобновить дипломатию и прекратить войну, но не предпринял никаких шагов. Вместо этого россия усилила террор, отказалась от встреч лидеров и совершила террористические атаки.

Что наобещал путин Трампу за последние полгода - ответ МИД Украины

За последние полгода российский диктатор владимир путин обещал президенту США Дональду Трампу, в частности, восстановить дипломатию, прекратить войну и провести встречу лидеров для продвижения мира. Однако Путин не предпринял никаких шагов для выполнения этих обещаний. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.

Детали

Сибига подчеркнул, что за последние полгода путин обещал Президенту Трампу:

  • прекратить убийства, восстановить дипломатию и прекратить войну;
    • представить в Стамбуле реальные шаги к миру;
      • провести встречу лидеров для продвижения мира.

        Он не предпринял никаких шагов, чтобы выполнить свои обещания

         - заявил Сибига.

        Вместо этого, по его словам, россия:

        • отказалась от прекращения огня и усилила террор против Украины;
          • продолжила выдвигать ультиматумы и имитировать дипломатию;
            • продолжила отказываться от встречи лидеров;
              • совершала ужасные террористические атаки против гражданского населения;
                • ударила ракетой по зданию украинского правительства;
                  • совершила вторжение в воздушное пространство Польши и Румынии с помощью дронов.

                    Нельзя позволить путину продолжать действовать с чувством полной безнаказанности. Мы в очередной раз призываем всех наших европейских союзников, Соединенные Штаты, Группу семи и других срочно усилить давление на Москву. Мы поддерживаем все усилия, направленные на прекращение финансирования войны и лишение российской военной машины ресурсов. Это могут и должны быть скоординированные шаги по обе стороны Атлантики. Но они должны быть сделаны сейчас, а не позже

                    - написал Сибига.

                    Министр заявил, что российская экономика уже находится в плохом состоянии.

                    Серьезное дополнительное давление заставит путина осознать, что продолжение войны угрожает его режиму и ему лично. Давайте закончим эту войну, прекратив финансирование российской военной машины

                    - отметил Сибига.

                    Трамп обладает достаточной силой, чтобы заставить путина бояться его - Зеленский

                    Дополнение

                    13 сентября Дональд Трамп заявлял, что готов ввести серьезные санкции против россии, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, и когда все страны Альянса прекратят покупать нефть у рф.

                    Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что Белый дом понимает, какие санкционные механизмы ему доступны. Президент Дональд Трамп может решить применить их в определенный момент.

                    Зеленский ранее заявлял, что США могут подтолкнуть российского диктатора владимира путина к диалогу. Украина готова к предложению президента Дональда Трампа относительно трехстороннего и двустороннего формата.

                    Анна Мурашко

