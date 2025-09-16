Что наобещал путин Трампу за последние полгода - ответ МИД Украины
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что владимир путин обещал Дональду Трампу возобновить дипломатию и прекратить войну, но не предпринял никаких шагов. Вместо этого россия усилила террор, отказалась от встреч лидеров и совершила террористические атаки.
За последние полгода российский диктатор владимир путин обещал президенту США Дональду Трампу, в частности, восстановить дипломатию, прекратить войну и провести встречу лидеров для продвижения мира. Однако Путин не предпринял никаких шагов для выполнения этих обещаний. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.
Детали
Сибига подчеркнул, что за последние полгода путин обещал Президенту Трампу:
- прекратить убийства, восстановить дипломатию и прекратить
войну;
- представить в Стамбуле реальные шаги к миру;
- провести встречу лидеров для продвижения мира.
Он не предпринял никаких шагов, чтобы выполнить свои обещания
Вместо этого, по его словам, россия:
- отказалась от прекращения огня и усилила террор
против Украины;
- продолжила выдвигать ультиматумы и имитировать
дипломатию;
- продолжила отказываться от встречи лидеров;
- совершала ужасные террористические атаки против
гражданского населения;
- ударила ракетой по зданию украинского правительства;
- совершила вторжение в воздушное пространство Польши и Румынии с
помощью дронов.
Нельзя позволить путину продолжать действовать с чувством полной безнаказанности. Мы в очередной раз призываем всех наших европейских союзников, Соединенные Штаты, Группу семи и других срочно усилить давление на Москву. Мы поддерживаем все усилия, направленные на прекращение финансирования войны и лишение российской военной машины ресурсов. Это могут и должны быть скоординированные шаги по обе стороны Атлантики. Но они должны быть сделаны сейчас, а не позже
Министр заявил, что российская экономика уже находится в плохом состоянии.
Серьезное дополнительное давление заставит путина осознать, что продолжение войны угрожает его режиму и ему лично. Давайте закончим эту войну, прекратив финансирование российской военной машины
Дополнение
13 сентября Дональд Трамп заявлял, что готов ввести серьезные санкции против россии, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, и когда все страны Альянса прекратят покупать нефть у рф.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что Белый дом понимает, какие санкционные механизмы ему доступны. Президент Дональд Трамп может решить применить их в определенный момент.
Зеленский ранее заявлял, что США могут подтолкнуть российского диктатора владимира путина к диалогу. Украина готова к предложению президента Дональда Трампа относительно трехстороннего и двустороннего формата.