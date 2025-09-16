Білий дім має розуміння, які санкції може ввести проти росії, але остаточне рішення ухвалюватиме президент - Рубіо
Київ • УНН
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Білий дім розуміє доступні санкційні механізми проти росії. Президент Дональд Трамп може вирішити їх застосувати, закликаючи Європу також запровадити санкції.
Ми повністю розуміємо санкції, які нам доступні, і в певний момент президент може вирішити це зробити. Це буде його рішення. Він не збирається ходити навколо та штучно оголошувати часові рамки. Але він також зазначив, що важливо, щоб Європа також зробила те саме
Рубіо нагадав, що в Європі деякі країни продовжують купувати російську нафту та іншу продукцію. США намагаються переконати європейців спершу самім запровадити санкції проти росії.
У Європі все ще є країни, які купують російську продукцію, включаючи російську нафту. І президент закликав наших європейських партнерів самим запровадити санкції, які вони просять нас запровадити. Тож якщо вони відчувають глибоку відданість цьому, вони повинні це зробити – ми хочемо заохотити їх насправді робити те, що вони просять нас зробити
Марко Рубіо заявив, що президент США Дональд Трамп може провести зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку, де проходитиме 80-а сесія Генасамблеї ООН.