Белый дом понимает, какие санкции может ввести против россии, но окончательное решение будет принимать президент - Рубио

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что Белый дом понимает, какие санкционные механизмы ему доступны. Президент Дональд Трамп может решить применить их в определенный момент, заявил Рубио в интервью телеканалу Fox News, пишет УНН.

Мы полностью понимаем санкции, которые нам доступны, и в определенный момент президент может решить это сделать. Это будет его решение. Он не собирается ходить вокруг да около и искусственно объявлять временные рамки. Но он также отметил, что важно, чтобы Европа также сделала то же самое