Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетами
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Белый дом понимает, какие санкции может ввести против россии, но окончательное решение будет принимать президент - Рубио

Киев • УНН

 • 460 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Белый дом понимает доступные санкционные механизмы против россии. Президент Дональд Трамп может решить их применить, призывая Европу также ввести санкции.

Белый дом понимает, какие санкции может ввести против россии, но окончательное решение будет принимать президент - Рубио

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что Белый дом понимает, какие санкционные механизмы ему доступны. Президент Дональд Трамп может решить применить их в определенный момент, заявил Рубио в интервью телеканалу Fox News, пишет УНН.

Мы полностью понимаем санкции, которые нам доступны, и в определенный момент президент может решить это сделать. Это будет его решение. Он не собирается ходить вокруг да около и искусственно объявлять временные рамки. Но он также отметил, что важно, чтобы Европа также сделала то же самое

- заявил Рубио.

Рубио напомнил, что в Европе некоторые страны продолжают покупать российскую нефть и другую продукцию. США пытаются убедить европейцев сначала самим ввести санкции против России.

В Европе все еще есть страны, которые покупают российскую продукцию, включая российскую нефть. И президент призвал наших европейских партнеров самим ввести санкции, которые они просят нас ввести. Так что если они чувствуют глубокую приверженность этому, они должны это сделать – мы хотим поощрить их на самом деле делать то, что они просят нас сделать

- подчеркнул государственный секретарь.

Дополнение

Марко Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп может провести встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке, где будет проходить 80-я сессия Генассамблеи ООН.

Павел Зинченко

