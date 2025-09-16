Белый дом понимает, какие санкции может ввести против россии, но окончательное решение будет принимать президент - Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Белый дом понимает доступные санкционные механизмы против россии. Президент Дональд Трамп может решить их применить, призывая Европу также ввести санкции.
Мы полностью понимаем санкции, которые нам доступны, и в определенный момент президент может решить это сделать. Это будет его решение. Он не собирается ходить вокруг да около и искусственно объявлять временные рамки. Но он также отметил, что важно, чтобы Европа также сделала то же самое
Рубио напомнил, что в Европе некоторые страны продолжают покупать российскую нефть и другую продукцию. США пытаются убедить европейцев сначала самим ввести санкции против России.
В Европе все еще есть страны, которые покупают российскую продукцию, включая российскую нефть. И президент призвал наших европейских партнеров самим ввести санкции, которые они просят нас ввести. Так что если они чувствуют глубокую приверженность этому, они должны это сделать – мы хотим поощрить их на самом деле делать то, что они просят нас сделать
