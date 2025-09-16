$41.280.03
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Дональд Туск
Радослав Сікорський
Україна
Польща
Запоріжжя
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо

Київ • УНН

 • 608 перегляди

Президент США Дональд Трамп може зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня в Нью-Йорку під час 80-ї сесії Генасамблеї ООН. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що Трамп сподівається домовитися про мирну угоду за участю глави Кремля.

Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо

Президент США Дональд Трамп може провести зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку, де проходитиме 80-а сесія Генасамблеї ООН. Про це сказав державний секретар Марко Рубіо під час спілкування з журналістами в Ізраїлі перед вильотом у Катар, пише УНН.

Деталі

Трамп мав "кілька дзвінків з путіним, кілька зустрічей із Зеленським, зокрема, ймовірно, наступного тижня знову в Нью-Йорку", сказав Рубіо.

Рубіо також додав, що американський лідер все ще сподівається домовитися про мирну угоду за участю глави кремля володимира путіна.

Доповнення

Марко Рубіо назвав вторгнення російських дронів в Польщу і Румунію прикладом необхідності завершення війни між росією та Україною.

Павло Зінченко

