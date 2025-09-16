Трамп, імовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку - Рубіо
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп може провести зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня у Нью-Йорку, де проходитиме 80-а сесія Генасамблеї ООН. Про це сказав державний секретар Марко Рубіо під час спілкування з журналістами в Ізраїлі перед вильотом у Катар, пише УНН.
Деталі
Трамп мав "кілька дзвінків з путіним, кілька зустрічей із Зеленським, зокрема, ймовірно, наступного тижня знову в Нью-Йорку", сказав Рубіо.
Рубіо також додав, що американський лідер все ще сподівається домовитися про мирну угоду за участю глави кремля володимира путіна.
Доповнення
Марко Рубіо назвав вторгнення російських дронів в Польщу і Румунію прикладом необхідності завершення війни між росією та Україною.