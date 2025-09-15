Російські дрони у Польщі і Румунії є прикладом того, що війна між рф і Україною має завершитися - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо назвав вторгнення російських дронів в Польщу і Румунію прикладом необхідності завершення війни між росією та Україною. Про це пише Associated Press, передає УНН.

Як заявив Рубіо, "вторгнення дронів у Польщу та Румунію показують, що війна загострюється, і є прикладом того, чому конфлікт між росією та Україною має припинитися".

За його словами, "для припинення бойових дій потрібна згода обох сторін".

І як ви сказали і як ви зазначили, нам не вдалося отримати такі результати з російської сторони