Російські дрони у Польщі і Румунії є прикладом того, що війна між рф і Україною має завершитися - Рубіо

17:38 • 15501 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15:43 • 19837 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
14:18 • 20245 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
15 вересня, 12:27 • 24853 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58 • 27793 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 58773 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 37232 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 32923 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 36489 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 58848 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

До бронювання працівників ОПК внесли зміни: що треба знати15 вересня, 10:25 • 4132 перегляди
Вбивство на фунікулері: присутні на суді не стримували сліз під час промови ГенпрокурораPhoto15 вересня, 11:55 • 16110 перегляди
Можуть стати проєктами для Інвестиційного фонду: представникам США показали низку українських родовищPhoto15 вересня, 14:15 • 15087 перегляди
Викрито іноземців, які вербували дітей в Україні для сексуальної експлуатації: деталі справи15:01 • 5508 перегляди
На війні загинув артист балету Львівської опери Дмитро Пасічник18:37 • 6456 перегляди
Все, що треба знати про новації, доходи та витрати Бюджету-2026: Підласа зробила аналіз проєкту документу19:06 • 2840 перегляди
Система бонусів та переваг або чому великої кількості аптек не бояться у розвинених країнах15 вересня, 09:21 • 36056 перегляди
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п’янкий рецепт15 вересня, 08:30 • 39909 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 58774 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18 • 35043 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Дональд Туск
Роксолана Підласа
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Донецька область
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 26907 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 27250 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 33330 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 39375 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 88931 перегляди
Eurofighter Typhoon
TikTok
Ручна граната
Bild
The New York Times

Російські дрони у Польщі і Румунії є прикладом того, що війна між рф і Україною має завершитися - Рубіо

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що вторгнення російських дронів у Польщу та Румунію свідчить про загострення війни та необхідність її припинення. Він зазначив, що для припинення бойових дій потрібна згода обох сторін, якої росія не надає.

Російські дрони у Польщі і Румунії є прикладом того, що війна між рф і Україною має завершитися - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо назвав вторгнення російських дронів в Польщу і Румунію прикладом необхідності завершення війни між росією та Україною. Про це пише Associated Press, передає УНН.

Деталі

Як заявив Рубіо, "вторгнення дронів у Польщу та Румунію показують, що війна загострюється, і є прикладом того, чому конфлікт між росією та Україною має припинитися".

За його словами, "для припинення бойових дій потрібна згода обох сторін".

І як ви сказали і як ви зазначили, нам не вдалося отримати такі результати з російської сторони 

- додав Рубіо.

Він також зазначив, що немає часових рамок для будь-яких подальших санкцій, які адміністрація Трампа може накласти на російського диктатора володимира путіна.

Ми повністю розуміємо санкції, які нам доступні, і в якийсь момент президент може вирішити це зробити 

- заявив Рубіо.

Нагадаємо

Державний секретар США Марко Рубіо в суботу заявив, що вторгнення російських безпілотників у польський повітряний простір цього тижня є неприйнятним, але залишається незрозумілим, чи росія навмисно відправила безпілотники на польську територію.

Павло Башинський

Політика
Володимир Путін
Марко Рубіо
Ассошіейтед Прес
Дональд Трамп
Румунія
Україна
Польща