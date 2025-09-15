Російські дрони у Польщі і Румунії є прикладом того, що війна між рф і Україною має завершитися - Рубіо
Київ • УНН
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що вторгнення російських дронів у Польщу та Румунію свідчить про загострення війни та необхідність її припинення. Він зазначив, що для припинення бойових дій потрібна згода обох сторін, якої росія не надає.
Держсекретар США Марко Рубіо назвав вторгнення російських дронів в Польщу і Румунію прикладом необхідності завершення війни між росією та Україною. Про це пише Associated Press, передає УНН.
Деталі
Як заявив Рубіо, "вторгнення дронів у Польщу та Румунію показують, що війна загострюється, і є прикладом того, чому конфлікт між росією та Україною має припинитися".
За його словами, "для припинення бойових дій потрібна згода обох сторін".
І як ви сказали і як ви зазначили, нам не вдалося отримати такі результати з російської сторони
Він також зазначив, що немає часових рамок для будь-яких подальших санкцій, які адміністрація Трампа може накласти на російського диктатора володимира путіна.
Ми повністю розуміємо санкції, які нам доступні, і в якийсь момент президент може вирішити це зробити
Нагадаємо
Державний секретар США Марко Рубіо в суботу заявив, що вторгнення російських безпілотників у польський повітряний простір цього тижня є неприйнятним, але залишається незрозумілим, чи росія навмисно відправила безпілотники на польську територію.